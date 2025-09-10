Потерянный Рубенс всплыл в Париже: тайна, скрытая четыре века

В мире искусства время от времени происходят открытия, которые меняют представления о наследии великих мастеров. Одно из таких событий произошло недавно во Франции: в Париже нашли работу, которая считалась утраченной на протяжении долгих десятилетий. Речь идет о полотне знаменитого фламандского живописца XVII века Питера Пауля Рубенса.

Неожиданная находка в Париже

Картина 1613 года с изображением Христа на кресте всплыла при подготовке к продаже старинного особняка в центре французской столицы. Глава аукционного дома Osenat, Жан-Пьер Осена, случайно наткнулся на произведение во время оценки имущества. Чтобы подтвердить догадку о ее подлинности, он пригласил искусствоведа Нила Буттнера, который после внимательного анализа сделал однозначный вывод: авторство принадлежит Рубенсу.

"Это крайне редкое и потрясающее открытие", — поделился аукционист Жан-Пьер Осена.

Состояние полотна и его история

Удивительно, что за более чем 400 лет картина сохранилась в отличном виде. Размер полотна составляет 105,5 на 72,5 см, и специалисты отмечают, что оно не нуждается в масштабной реставрации. По словам Осена, произведение изначально создавалось для частной коллекции. В XIX веке оно находилось в собрании французского художника Вильяма Бугро, после чего следы работы терялись.

Историки отмечают, что утрата многих произведений Рубенса была связана с военными действиями и частыми перепродажами коллекций. Поэтому каждое возвращение "заблудившейся" картины становится сенсацией для научного и музейного сообщества.

Значение для искусства

Питер Пауль Рубенс считается одним из главных представителей барокко. Его работы отличает динамика, яркость красок и мастерство в передаче эмоций. Картины мастера сегодня украшают крупнейшие музеи мира: Лувр, Прадо, Эрмитаж. Появление нового полотна в научном обороте позволит исследователям глубже понять особенности стиля художника в ранний период его творчества.

Аукционный дом Osenat планирует выставить находку на торги 30 ноября.