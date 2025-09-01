Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Корелла
Корелла
© commons.wikimedia.org by Alibek1993 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:15

Попугай в окне: неожиданный гость, который перевернёт ваши представления о домашнем уюте

Как вернуть чужого попугая хозяину: рекомендации орнитологов

Вдруг в вашем доме появился неожиданный пернатый гость — чужой попугай. Такая ситуация может вызвать и радость, и тревогу одновременно. Как поступить с потерявшейся птицей? Можно ли оставить её у себя? И как найти настоящих хозяев?

Кто мог потерять попугая?

Чаще всего такие попугайчики бегут от малышей — их хозяев, которые, возможно, ненароком выпустили питомца. Вероятно, где-то рядом есть ребенок, который очень скучает по своему пернатому другу.

Скорее всего, попугай прилетел из соседнего дома или квартиры. Чтобы помочь птице вернуться домой, разместите объявления о потеряшке в вашем подъезде и в соседних домах. Это самый логичный и эффективный способ найти хозяев.

Можно ли оставить попугая себе?

Если после долгого времени никто не откликнется, тогда вы имеете право оставить птицу у себя. Однако учтите, что не всем членам семьи или домашним животным понравится новый сосед. Если у вас есть коты или собаки, которые могут негативно отреагировать на попугая, или если сами вы не готовы к уходу за пернатым питомцем, лучше поискать ему новую семью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: ротовая полость верблюдов приспособлена для пережёвывания кактусов сегодня в 7:21

Смертельная еда для травоядных — для верблюда обычный обед: как животное спокойно жуёт кактусы

Как верблюды умудряются есть колючие кактусы и не страдать от шипов? Их организм скрывает удивительные приспособления, которые стоит узнать.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл сегодня в 6:15

Одна ошибка в кормлении — и милый грызун превращается в пациента ветеринара

Какие продукты могут быть опасны для кроликов и грызунов и как составить для них безопасное меню? Разбираем пять главных правил кормления.

Читать полностью » Ветеринары: кошки бодаются головой, чтобы выражать любовь, метить человека и просить еду сегодня в 5:09

Невидимые послания кошек: почему они упираются головой в человека

Узнайте, почему кошка прижимается головой к человеку, что это значит и как правильно реагировать, чтобы укрепить доверие с питомцем.

Читать полностью » Эксперты по разведению кошек объяснили, подходит ли золотая шиншилла для семьи с детьми сегодня в 4:03

Маленький медвежонок с характером: почему золотые шиншиллы покоряют семьи

Очаровательная золотая шиншилла кажется идеальным питомцем, но не всегда подходит для семьи с маленькими детьми. В чём причины — разберёмся вместе.

Читать полностью » Тайна блох: как они могут попасть в дом через обыденные вещи сегодня в 3:33

Ваша кошка может заразиться блохами без выхода на улицу — вот как

Даже если кошка никогда не выходит на улицу, она может столкнуться с блохами. Узнайте, как правильно защищать питомца и дом от паразитов.

Читать полностью » Прогулки с собакой в жару: когда и как защитить питомца от перегрева сегодня в 2:36

Тепло не для всех: как сохранить здоровье вашей собаки в жару

Лето — не только радость, но и риск перегрева для питомцев. Узнайте, как выгуливать собаку, чтобы избежать перегрева и сделать её времяпрепровождение комфортным.

Читать полностью » Что взрослые кошки могут научить человека: 6 важных уроков сегодня в 1:04

Готовы учиться у кошки? 6 жизненных уроков, которые она может преподать

Взрослая кошка может стать отличным другом и учителем. Узнайте, что она может научить вас о благодарности, независимости и уважении к личному пространству.

Читать полностью » Основные причины побегов собак и способы их предотвратить сегодня в 0:26

Собака убегает с участка? Вот что на самом деле стоит за этим поведением

Почему ваша собака сбегает из двора и как этого избежать? Мы расскажем о причинах побегов и проверенных методах их предотвращения.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы рекомендовали рожь, вику и горчицу как эффективную смесь сидератов
Питомцы

Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных
Садоводство

Почему слои опилок и травы спасают компост от азотного голодания
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение пуловер эффективным для мышц груди
Еда

Как приготовить пшенную кашу на молоке для укрепления иммунитета
Авто и мото

В России с 1 сентября вступили в силу обновлённые правила работы автосервисов
Дом

Почему клопы возвращаются после обработки квартиры
Красота и здоровье

Витаминная атака: как превратить обычный чай в эликсир здоровья с помощью трех чудо-ингредиентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru