Попугай в окне: неожиданный гость, который перевернёт ваши представления о домашнем уюте

Вдруг в вашем доме появился неожиданный пернатый гость — чужой попугай. Такая ситуация может вызвать и радость, и тревогу одновременно. Как поступить с потерявшейся птицей? Можно ли оставить её у себя? И как найти настоящих хозяев?

Кто мог потерять попугая?

Чаще всего такие попугайчики бегут от малышей — их хозяев, которые, возможно, ненароком выпустили питомца. Вероятно, где-то рядом есть ребенок, который очень скучает по своему пернатому другу.

Скорее всего, попугай прилетел из соседнего дома или квартиры. Чтобы помочь птице вернуться домой, разместите объявления о потеряшке в вашем подъезде и в соседних домах. Это самый логичный и эффективный способ найти хозяев.

Можно ли оставить попугая себе?

Если после долгого времени никто не откликнется, тогда вы имеете право оставить птицу у себя. Однако учтите, что не всем членам семьи или домашним животным понравится новый сосед. Если у вас есть коты или собаки, которые могут негативно отреагировать на попугая, или если сами вы не готовы к уходу за пернатым питомцем, лучше поискать ему новую семью.