Докторская колбаса 02
© commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Петровский Опубликована сегодня в 20:58

Секретный ингредиент советской колбасы исчез — вместе с эпохой натуральности

Докторская колбаса теряет вкус из-за изменений технологий — бренд-шеф Новожилов

Докторская колбаса — символ советской гастрономии — постепенно теряет свой привычный вкус. Еще недавно этот продукт был обязательным элементом любого праздничного стола, а теперь воспринимается почти как деликатес. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Изменения в составе и технологии

Бренд-шеф сети кофеен "Здрасте" Ростислав Новожилов объясняет, что классическая рецептура, закреплённая в ГОСТе, включала только натуральные ингредиенты: 25 килограммов говядины, 75 килограммов нежирной свинины, яйца, молоко, соль и специи. "Срок хранения — всего 72 часа. Современная колбаса хранится уже около двух недель", — отметил эксперт. По его словам, найти продукт, приготовленный по старым стандартам, становится всё сложнее, а его цена значительно превышает стоимость массовых вариантов из супермаркетов.

Новожилов уточнил, что для полного воспроизведения прежнего вкуса необходимы не только исходные продукты, но и технологии того времени. С тех пор изменилось всё: от сырья до механики производства. Ручной труд, характерный для прошлых десятилетий, обеспечивал особую структуру массы, а современное автоматизированное оборудование создаёт совершенно другой результат.

Последствия индустриализации

"Производство стало автоматизированным. Появилось множество смесей и порошковых основ. Увеличенные сроки хранения стали возможны благодаря консервантам, и это заметно отражается на вкусе", — добавил бренд-шеф. По его словам, стремление продлить срок годности изменило саму технологическую логику отрасли: важными стали точные температуры, механика замеса и выдержка, а не качество исходного мяса.

Ранее колбасные цеха работали на локальном сырье. Мясо поступало с ближайших ферм, а сельское хозяйство имело устойчивую систему снабжения. Сегодня же отечественное производство сократилось, фермерских хозяйств стало меньше, а импортные продукты и корма вытеснили местное сырьё, что также повлияло на вкус.

Потеря вкуса и памяти

Эксперт отметил, что изменения коснулись не только колбасы, но и других привычных продуктов. "Вот категории продуктов, вкус которых заметно отдалился от того, что воспринимался как привычный: колбасные изделия, сосиски, молоко", — пояснил Новожилов. По его словам, особенно ощутима разница в молоке: раньше его срок годности составлял всего три дня, а теперь продукт может храниться неделями, теряя ощущение свежести.

Так, вкус, знакомый нескольким поколениям, постепенно уходит вместе с технологией, основанной на натуральности и локальном производстве. Современная пищевая промышленность ориентируется на долговечность и массовость, но именно это лишает продукты их прежнего характера и души.

