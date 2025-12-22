Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 20:16

Континент, которого не должно было быть: географическая аномалия размером с Индию ломает карту мира

Учёные признали Зеландию отдельным континентом под Тихим океаном — GSA Today

Массив суши, сопоставимый по площади с Индией, на протяжении десятков миллионов лет оставался скрытым под водами Тихого океана и долгое время не воспринимался как самостоятельный континент. Сегодня всё больше геологов сходятся во мнении, что привычную схему из семи континентов придётся пересмотреть. Об этом сообщает издание GSA Today, ссылаясь на исследования последних лет.

Континент, который ушёл под воду

Речь идёт о Зеландии — огромном участке континентальной коры площадью около 1,9 миллиона квадратных миль, из которых примерно 94% находятся под водой. Над поверхностью океана возвышаются лишь отдельные фрагменты, включая Новую Зеландию, Новую Каледонию и несколько малых островов. Несмотря на то что гипотеза о "потерянной суше" в южной части Тихого океана существовала веками, долгое время она оставалась на периферии научного внимания.

Интерес к Зеландии усилился на фоне более широких исследований строения планеты, показывающих, что континентальная кора и мантия Земли эволюционируют неравномерно. В частности, учёные всё чаще обращают внимание на то, как распределяется тепло между полушариями и океаническими регионами, что уже меняет представления о континентальной динамике Земли.

Почему Зеландия — не микроконтинент

Долгое время Зеландию относили к микроконтинентам — фрагментам коры, не образующим цельной структуры. Однако спутниковая гравиметрия, детальные карты морского дна и данные глубоководного бурения показали иную картину. Геологи пришли к выводу, что перед ними единый массив с собственной тектонической логикой и чёткими границами.

Согласно публикации Геологического общества Америки в журнале GSA Today, Зеландия соответствует всем четырём критериям континента. Она возвышается над океаническим дном, сложена континентальными породами, имеет кору толщиной около 20 километров и демонстрирует связанную геологическую структуру. Подводные хребты, плато и впадины формируют целостную систему, а не набор разрозненных блоков, как считалось ранее.

Следы Гондваны и жизнь до погружения

В геологическом прошлом Зеландия была частью суперконтинента Гондваны и начала отделяться от восточной окраины современной Австралии более 100 миллионов лет назад. Растяжение земной коры привело к её истончению и постепенному погружению значительной части суши ниже уровня моря. По оценкам исследователей, этот процесс начался около 85 миллионов лет назад.

Дополнительные аргументы дала экспедиция 2017 года на научном судне JOIDES Resolution. В шести точках Зеландии были пробурены скважины глубиной более 1200 метров, где обнаружили пыльцу, споры и микроокаменелости, характерные для мелководных и наземных экосистем. Эти данные согласуются и с находками костей динозавров в Новой Зеландии и на островах Чатем, указывая на то, что части континента долгое время оставались над водой.

Научные и политические последствия

Признание Зеландии континентом имеет значение не только для геологии. В рамках Конвенции ООН по морскому праву это может повлиять на границы континентального шельфа и исключительных экономических зон. Для Новой Зеландии такой статус потенциально означает доступ к минеральным ресурсам и полезным ископаемым морского дна.

Кроме того, Зеландия вписывается в более широкий ряд открытий, связанных с неожиданным строением океанической коры. Ранее геологи уже находили под океанами аномальные слои пород, которые не укладываются в классические модели, включая необычные геологические структуры под дном Атлантики. В совокупности такие данные заставляют пересматривать представления о том, как формируются и исчезают континенты.

