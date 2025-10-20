Древняя столица найдена: археологи раскопали город, изменивший историю бронзового века

Археологи, работающие на западе Турции, сделали находку, которая может перевернуть представления об истории бронзового века в Анатолии. Раскопки на холме Учхёюк в районе Болвадин (провинция Афьонкарахисар) выявили новые свидетельства, позволяющие предположить, что именно здесь располагалась древняя столица Пурушханда - могущественное анатолийское царство начала II тысячелетия до нашей эры.

Следы утраченного города

Экспедиция под руководством профессора Оздемира Кочака из Сельчукского университета начала работу в 2020 году и с каждым сезоном делает всё более значимые открытия. Последние находки — три крупные печи из сырцового кирпича и два массивных очага — указывают не на бытовое, а на организованное производство, вероятно, связанное с дворцовыми мастерскими или административным центром.

"Это были не просто хозяйственные постройки. Они отражают форму организованного, крупномасштабного производства. Учхёюк, по-видимому, выполнял функции "грузового центра", производя товары для распределения по всему региону", — отметил профессор Оздемир Кочак.

В рамках проекта, поддержанного губернаторством Афьонкарахисара, муниципалитетом Болвадина и японскими археологами, были также обнаружены глиняные печати, свинцовые булавки, пряслица, статуэтки и хранилища, что подтверждает высокий уровень организации поселения.

Пурушханда — исчезнувшая держава бронзового века

Имя Пурушханда (или Пурушанда) известно по древнеассирийским торговым табличкам из Кюльтепе (Канеш) — крупнейшего торгового центра бронзовой эпохи. В этих текстах город описывается как политическая и экономическая сила, контролировавшая важнейшие пути между Центральной Анатолией и Месопотамией.

"Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что Учхёюк мог быть центром затерянного королевства Пурушханда. Обнаружение надписей позволило бы нам окончательно подтвердить это", — подчеркнул директор по культуре и туризму Афьонкарахисара Юсуф Алтын.

По ассирийским источникам, даже легендарный Саргон Аккадский (около XXIV века до н. э.) совершил поход против правителя Пурушанды, подчёркивая её стратегическое значение. Но спустя несколько веков, с распространением власти Хеттского царства, независимые города-государства, включая Пурушанду, были поглощены новой империей.

Археологические доказательства и гипотеза о столице

До недавнего времени местоположение Пурушанды оставалось загадкой. Учёные выдвигали разные версии: от Кюльтепе до Коньи. Однако Учхёюк, благодаря характеру находок, архитектурным структурам и географическому положению, всё чаще рассматривается как наиболее вероятный кандидат.

Таблица "Сравнение"

Пурушханда в текстах и Учхёюк по археологическим данным

Признак Пурушханда (по источникам) Учхёюк (по раскопкам) Географическое положение Центральная Анатолия, на торговых путях Афьонкарахисар, узел древних маршрутов Экономическая роль Торговый и производственный центр Производственные комплексы, складские помещения Социальная структура Город-государство с царской властью Архитектура элитарных кварталов Материальные свидетельства Упоминания о печатях, ремесленниках Реальные печати, металл, пряслица Временные рамки 2000-1700 гг. до н. э. Слои начала II тысячелетия до н. э.

Как проходили раскопки

Планирование и картирование. Учёные использовали аэросъёмку и магнитометрию для выявления подповерхностных аномалий. Расчистка культурных слоёв. Особое внимание уделялось стратиграфии, чтобы не нарушить древние уровни. Изучение печей и очагов. Были выявлены следы обжига и металлообработки, характерные для центра производства. Консервация находок. Печи и очаги планируют восстановить и сделать частью открытого музея под открытым небом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Учхёюк небольшим поселением без политического значения.

Последствие: недооценка его роли в системе древней торговли.

Альтернатива: рассматривать его как региональный центр, связанный с ассирийскими торговыми маршрутами и ранней урбанизацией Анатолии.

А что если…

Что если Учхёюк действительно окажется Пурушхандой, той самой столицей, упоминаемой в ассирийских хрониках? Это означало бы, что найденный город стоял у истоков анатолийской государственности. Возможно, дальнейшие раскопки принесут глиняные таблички с именами правителей или дворцовые надписи — доказательства, способные окончательно подтвердить гипотезу.

Таблица "Плюсы и минусы" гипотезы

Плюсы Минусы Географическое совпадение с древними описаниями Отсутствие письменных источников Архитектура и ремесленные объекты высокого уровня Печи и хранилища требуют датировки Поддержка международного исследовательского сообщества Нужны дополнительные раскопочные сезоны Соответствие времени и культурного слоя Много поздних наслоений, мешающих анализу

FAQ

— Что уже нашли в Учхёюке?

Глиняные печати, статуэтки, булавки из меди и свинца, а также производственные помещения, указывающие на развитую городскую экономику.

— Почему Пурушханда важна для истории?

Это одно из первых анатолийских царств, известных по письменным источникам. Оно сыграло ключевую роль в формировании ранних торговых сетей между Анатолией и Месопотамией.

— Что планируют археологи дальше?

Продолжить раскопки и реставрацию печей, а также поиск табличек с клинописью, которые могли бы окончательно подтвердить идентификацию города.

Мифы и правда

Миф 1: Пурушханда — мифический город, не имевший реального существования.

Правда: археологические и текстовые данные показывают, что это был реальный политический центр.

Миф 2: Только ассирийцы развивали торговлю в бронзовом веке.

Правда: местные анатолийские царства активно контролировали пути и участвовали в обмене.

Миф 3: В Анатолии не было крупных городов до Хеттской империи.

Правда: Пурушханда и её соседи существовали задолго до объединения под властью хеттов.

Исторический контекст

В начале II тысячелетия до н. э. Центральная Анатолия была мозаикой независимых царств, каждое из которых контролировало торговлю металлами и текстилем. Пурушханда, упомянутая в ассирийских архивах, стояла в центре этих путей. Позднее хетты включили её в свою империю, но память о городе сохранилась в текстах. Теперь Учхёюк, возможно, возвращает его из забытья.