Древняя столица найдена: археологи раскопали город, изменивший историю бронзового века
Археологи, работающие на западе Турции, сделали находку, которая может перевернуть представления об истории бронзового века в Анатолии. Раскопки на холме Учхёюк в районе Болвадин (провинция Афьонкарахисар) выявили новые свидетельства, позволяющие предположить, что именно здесь располагалась древняя столица Пурушханда - могущественное анатолийское царство начала II тысячелетия до нашей эры.
Следы утраченного города
Экспедиция под руководством профессора Оздемира Кочака из Сельчукского университета начала работу в 2020 году и с каждым сезоном делает всё более значимые открытия. Последние находки — три крупные печи из сырцового кирпича и два массивных очага — указывают не на бытовое, а на организованное производство, вероятно, связанное с дворцовыми мастерскими или административным центром.
"Это были не просто хозяйственные постройки. Они отражают форму организованного, крупномасштабного производства. Учхёюк, по-видимому, выполнял функции "грузового центра", производя товары для распределения по всему региону", — отметил профессор Оздемир Кочак.
В рамках проекта, поддержанного губернаторством Афьонкарахисара, муниципалитетом Болвадина и японскими археологами, были также обнаружены глиняные печати, свинцовые булавки, пряслица, статуэтки и хранилища, что подтверждает высокий уровень организации поселения.
Пурушханда — исчезнувшая держава бронзового века
Имя Пурушханда (или Пурушанда) известно по древнеассирийским торговым табличкам из Кюльтепе (Канеш) — крупнейшего торгового центра бронзовой эпохи. В этих текстах город описывается как политическая и экономическая сила, контролировавшая важнейшие пути между Центральной Анатолией и Месопотамией.
"Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что Учхёюк мог быть центром затерянного королевства Пурушханда. Обнаружение надписей позволило бы нам окончательно подтвердить это", — подчеркнул директор по культуре и туризму Афьонкарахисара Юсуф Алтын.
По ассирийским источникам, даже легендарный Саргон Аккадский (около XXIV века до н. э.) совершил поход против правителя Пурушанды, подчёркивая её стратегическое значение. Но спустя несколько веков, с распространением власти Хеттского царства, независимые города-государства, включая Пурушанду, были поглощены новой империей.
Археологические доказательства и гипотеза о столице
До недавнего времени местоположение Пурушанды оставалось загадкой. Учёные выдвигали разные версии: от Кюльтепе до Коньи. Однако Учхёюк, благодаря характеру находок, архитектурным структурам и географическому положению, всё чаще рассматривается как наиболее вероятный кандидат.
Таблица "Сравнение"
Пурушханда в текстах и Учхёюк по археологическим данным
|Признак
|Пурушханда (по источникам)
|Учхёюк (по раскопкам)
|Географическое положение
|Центральная Анатолия, на торговых путях
|Афьонкарахисар, узел древних маршрутов
|Экономическая роль
|Торговый и производственный центр
|Производственные комплексы, складские помещения
|Социальная структура
|Город-государство с царской властью
|Архитектура элитарных кварталов
|Материальные свидетельства
|Упоминания о печатях, ремесленниках
|Реальные печати, металл, пряслица
|Временные рамки
|2000-1700 гг. до н. э.
|Слои начала II тысячелетия до н. э.
Как проходили раскопки
-
Планирование и картирование. Учёные использовали аэросъёмку и магнитометрию для выявления подповерхностных аномалий.
-
Расчистка культурных слоёв. Особое внимание уделялось стратиграфии, чтобы не нарушить древние уровни.
-
Изучение печей и очагов. Были выявлены следы обжига и металлообработки, характерные для центра производства.
-
Консервация находок. Печи и очаги планируют восстановить и сделать частью открытого музея под открытым небом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать Учхёюк небольшим поселением без политического значения.
-
Последствие: недооценка его роли в системе древней торговли.
-
Альтернатива: рассматривать его как региональный центр, связанный с ассирийскими торговыми маршрутами и ранней урбанизацией Анатолии.
А что если…
Что если Учхёюк действительно окажется Пурушхандой, той самой столицей, упоминаемой в ассирийских хрониках? Это означало бы, что найденный город стоял у истоков анатолийской государственности. Возможно, дальнейшие раскопки принесут глиняные таблички с именами правителей или дворцовые надписи — доказательства, способные окончательно подтвердить гипотезу.
Таблица "Плюсы и минусы" гипотезы
|Плюсы
|Минусы
|Географическое совпадение с древними описаниями
|Отсутствие письменных источников
|Архитектура и ремесленные объекты высокого уровня
|Печи и хранилища требуют датировки
|Поддержка международного исследовательского сообщества
|Нужны дополнительные раскопочные сезоны
|Соответствие времени и культурного слоя
|Много поздних наслоений, мешающих анализу
FAQ
— Что уже нашли в Учхёюке?
Глиняные печати, статуэтки, булавки из меди и свинца, а также производственные помещения, указывающие на развитую городскую экономику.
— Почему Пурушханда важна для истории?
Это одно из первых анатолийских царств, известных по письменным источникам. Оно сыграло ключевую роль в формировании ранних торговых сетей между Анатолией и Месопотамией.
— Что планируют археологи дальше?
Продолжить раскопки и реставрацию печей, а также поиск табличек с клинописью, которые могли бы окончательно подтвердить идентификацию города.
Мифы и правда
Миф 1: Пурушханда — мифический город, не имевший реального существования.
Правда: археологические и текстовые данные показывают, что это был реальный политический центр.
Миф 2: Только ассирийцы развивали торговлю в бронзовом веке.
Правда: местные анатолийские царства активно контролировали пути и участвовали в обмене.
Миф 3: В Анатолии не было крупных городов до Хеттской империи.
Правда: Пурушханда и её соседи существовали задолго до объединения под властью хеттов.
Исторический контекст
В начале II тысячелетия до н. э. Центральная Анатолия была мозаикой независимых царств, каждое из которых контролировало торговлю металлами и текстилем. Пурушханда, упомянутая в ассирийских архивах, стояла в центре этих путей. Позднее хетты включили её в свою империю, но память о городе сохранилась в текстах. Теперь Учхёюк, возможно, возвращает его из забытья.
