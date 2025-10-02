Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:19

Археологи не верили своим глазам: обычная деревня в Турции оказалась древней столицей

В Турции обнаружены следы крупного центра бронзового века — города Пурушханда

В западной Турции археологи всё ближе к разгадке одной из важнейших тайн бронзового века. В поселении Учхёюк, расположенном в районе Болвадин (провинция Афьонкарахисар), обнаружены сооружения и артефакты, которые позволяют связать это место с древней столицей Пурушханда. Этот могущественный город-государство контролировал торговые пути Центральной Анатолии в начале II тысячелетия до н. э.

Производственный центр бронзового века

Во время последнего сезона раскопок были найдены три печи из сырцового кирпича и два очага. По мнению специалистов, такие постройки указывают на масштабное производство, а не на бытовые нужды.

"Это были не просто хозяйственные постройки. Они отражают форму организованного, крупномасштабного производства. Учхёюк, по-видимому, выполнял функции "грузового центра"", — отметил профессор Оздемир Кочак.

Новые находки включают печати, пряслица, медные и свинцовые булавки, фигурки и сосуды для хранения. Всё это подтверждает: Учхёюк не был простым поселением, а играл значимую роль в экономике региона.

Сравнение: Учхёюк и Пурушханда

Характеристика Учхёюк Пурушханда (по источникам)
Время расцвета XVII в. до н. э. 2000-1700 гг. до н. э.
Тип построек печи, очаги, склады дворцы, мастерские
Роль торгово-производственный центр политическая и торговая столица
Источники археологические находки ассирийские таблички
География Афьонкарахисар Центральная Анатолия

Сходства настолько явные, что гипотеза о тождественности двух городов получает всё больше подтверждений.

Советы шаг за шагом: как работают археологи

  1. Определяют слой, относящийся к нужному периоду (бронзовый век).

  2. Фиксируют каждую находку на месте с помощью фотосъёмки и GPS.

  3. Извлекают артефакты с минимальным вмешательством.

  4. Проводят консервацию: сушку, обработку растворами.

  5. Сравнивают результаты с данными клинописных источников.

Такой метод позволяет связать материальные объекты с письменными упоминаниями и строить более полную картину прошлого.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать печи обычными хозяйственными.

  • Последствие: недооценка масштаба города.

  • Альтернатива: анализ сопутствующих артефактов и сравнение с другими центрами бронзового века.

  • Ошибка: игнорировать упоминания в ассирийских табличках.

  • Последствие: потеря связи между Учхёюком и Пурушхандой.

  • Альтернатива: междисциплинарные исследования.

  • Ошибка: откладывать консервацию находок.

  • Последствие: повреждение уникальных предметов.

  • Альтернатива: немедленные меры по сохранению и музейная обработка.

А что если…

А что если Учхёюк окажется вовсе не Пурушхандой? Тогда это всё равно будет открытие: мы получим новый пример крупного центра бронзового века, неизвестного ранее. Но если гипотеза подтвердится, то археологи буквально "вернут на карту" одно из важнейших государств ранней Анатолии.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Возможность подтвердить местоположение Пурушханды Отсутствие письменных надписей
Рост культурной ценности региона Высокие расходы на консервацию
Привлечение туристов Риск повреждения артефактов при раскопках
Уточнение истории Анатолии Споры между исследователями

FAQ

Как учёные определяют, что это именно Пурушханда?
По совпадению археологических данных с клинописными источниками и по характеру находок.

Сколько лет Учхёюку?
Основные постройки относятся к XVII веку до н. э., но сам поселок мог существовать и раньше.

Что даст окончательное подтверждение?
Обнаружение табличек с именами царей или административных текстов.

Мифы и правда

  • Миф: все города бронзового века были небольшими деревнями.
    Правда: Пурушханда и Учхёюк имели масштабное производство и торговлю.

  • Миф: местные царства исчезли внезапно.
    Правда: они постепенно вошли в состав Хеттской державы.

  • Миф: археология — это только поиск сокровищ.
    Правда: главная цель — восстановить картину жизни древних обществ.

Исторический контекст

  1. XXIV в. до н. э. — Саргон Аккадский заявляет о походе против Пурушханды.

  2. 2000-1700 гг. до н. э. — город-государство на пике влияния, контроль торговых путей.

  3. XVII в. до н. э. — подчинение Хеттскому царству.

  4. 2020 г. — начало раскопок в Учхёюке.

  5. 2024-2025 гг. — находки, подтверждающие связь с Пурушхандой.

Три интересных факта

Ассирийские торговцы из Канеша оставили сотни табличек, где упоминается Пурушханда.

Город считался настолько значимым, что его правителей упоминали даже цари Месопотамии.

В Учхёюке археологи планируют восстановить древние печи для демонстрации туристам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Бибракте раскопали остатки базилики доавгустовской эпохи сегодня в 22:50

Бибракте удивил учёных: древний город оказался сложнее, чем думали историки

Венгерская экспедиция ELTE на Мон-Бёвре выявила фрагмент акведука, уточнила границы квартала и обнаружила следы древней базилики Бибракте.

Читать полностью » В Бразилии нашли уникальные споры плауновидного растения возрастом 250 млн лет сегодня в 22:23

250 миллионов лет назад — и всё ещё живое: уникальная находка в Бразилии потрясла учёных

Учёные нашли споры плауновидного растения пермского периода, сохранившиеся внутри окаменелости. Это редчайший случай, изменивший классификацию вида.

Читать полностью » В юго-восточной части Балтики обнаружен азиатский протист сегодня в 21:44

Неожиданная находка в Балтике: азиатский протист может стать новой экологической проблемой

В юго-восточной части Балтики впервые обнаружен чужеродный протист Ammonia confertitesta. Как его появление изменит экосистему моря?

Читать полностью » В Южной Америке найден первый птерозавр с размахом крыльев 5 метров сегодня в 21:27

В Бразилии нашли летающего гиганта: впервые в Южной Америке обнаружен гигантский птерозавр

В Бразилии описан первый аждархид — птерозавр Galgadraco zephyrius. Он удивительно похож на европейский вид и заполняет пробел в летописи меловых рептилий.

Читать полностью » NASA: Северное полушарие планеты теряет способность отражать солнечный свет сегодня в 20:39

Климатический парадокс: Северное полушарие темнеет, пока Южное нагревается

Учёные NASA выяснили: с 2001 года Земля отражает меньше солнечного света, особенно в Северном полушарии. Что это значит для климата будущего?

Читать полностью » В пустыне Нефуд обнаружены наскальные рисунки верблюдов возрастом 12 000 лет сегодня в 20:12

Аравийская пустыня хранит тайны: 170 древних рисунков перевернули представление об истории региона

В пустыне Нефуд археологи нашли гравюры верблюдов возрастом более 12 000 лет. Они доказывают, что люди вернулись в Аравию сразу после ледниковой эпохи.

Читать полностью » В Телль-Курду найдены отпечатки ног жителей эпохи Убейда сегодня в 19:34

Древние отпечатки в Турции: учёные буквально увидели жизнь 7000-летней давности

На юге Турции археологи нашли редчайшие следы людей возрастом 7000 лет. Они сохранились в глине Телль-Курду и рассказывают о повседневности эпохи Убейда.

Читать полностью » Профессор Сунь Хуа выдвинул новую теорию о падении царства Шу в Саньсиндуе сегодня в 19:16

Почему исчезла великая цивилизация? Новая теория о гибели Саньсиндуя потрясла учёных

Новая теория профессора Сунь Хуа объясняет падение загадочной столицы Шу внутренней войной, изменившей судьбу Саньсиндуя и его ритуальной элиты.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Если автомобиль обслуживается по регламенту, менять тип смазки нет необходимости
Авто и мото

Экономия на ТО приводит к износу поршневой группы
Питомцы

Ветеринар Ксения Юрова объяснила странные привычки собак и кошек инстинктами предков
Красота и здоровье

Дерматолог Крис Адигун: обычные дезодоранты не предназначены для использования на всём теле
Садоводство

Опасные садовые препараты Нитрофен, Днок и Диметоат перечислила эксперт Светлана Самойлова
ПФО

Пенза: пенсионерке присудили 70 тысяч рублей после травмы на железной дороге
Туризм

Туристы в России всё чаще оплачивают туры картой ради защиты через чарджбэк
Технологии

Microsoft добавит приложения Microsoft 365 на панель задач Windows 11 по умолчанию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet