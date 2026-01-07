Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Челябинск
Челябинск
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:32

Церковь в честь Иоанна Крестителя: уникальная святыня Челябинска, которую не пощадили

Первую церковь в Челябинске построили в 1739 году — URA.RU

Челябинск не раз менял облик, но самые болезненные утраты связаны не с жилыми кварталами, а с храмами, которые десятилетиями формировали городское пространство. Многие культовые здания исчезли безвозвратно — их сносили, разбирали на кирпич или стирали из памяти вместе с кладбищами и приходами. Об этом сообщает издание URA.RU, восстановившее историю утраченных церквей Челябинска от XVIII до XX века.

Первые храмы крепостного города

Строительство православных храмов началось сразу после основания Челябинской крепости в 1736 году. Уже в 1739-м за крепостной стеной была заложена деревянная Николаевская церковь, ставшая первым собором города после получения Челябинском статуса административного центра Исетской провинции. Однако небольшой храм не соответствовал новому положению, и вскоре рядом начали возводить каменный Собор Рождества Христова.

Николаевская церковь позже была перенесена в Заречье и освящена во имя Святой Троицы, где простояла до 1832 года. Эти перемещения отражали рост города и смену его планировки, когда религиозные здания подстраивались под расширяющееся городское пространство.

Собор как высотная доминанта

Собор Рождества Христова, заложенный в 1748 году, стал первым каменным зданием Челябинска и на протяжении более века оставался его главной архитектурной доминантой. Он имел два придела, высокую колокольню с курантами и играл ключевую роль в городской жизни вплоть до революции.

"Несмотря на все величие, современники описывали его как "мрачный, с высокими сводами и иконами старого письма"", — отмечается в Государственном музее истории Южного Урала.

В 1931 году собор закрыли, а уже в 1932-м полностью разрушили, использовав кирпич для строительства здания ОГПУ.

Кладбищенские церкви и утраченная память

На месте нынешнего кинотеатра имени Пушкина и районного ЗАГСа когда-то стояла церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Ее построили в конце XVIII века на городском кладбище для погребальных богослужений. Храм действовал даже после закрытия кладбища, но в 1930 году был снесен вместе с захоронениями.

Похожая судьба постигла Покровскую церковь, известную как Перцевская. Она была построена на средства купца Петра Перцева и отличалась редким престолом в честь третьего обретения главы Иоанна Крестителя. Именно здесь в 2004 году при строительстве резиденции губернатора нашли его захоронение, подтвержденное церковными записями.

Храмы на окраинах и в советскую эпоху

В конце XIX — начале XX века в Челябинске появились крупные деревянные и каменные церкви на окраинах и в рабочих поселках. Среди них — Рождество-Богородицкий собор у железнодорожной станции и Вознесенская церковь в поселке Порт-Артур. Эти храмы вмещали до 1800 человек и нередко совмещали религиозные и образовательные функции.

Несмотря на попытки духовенства сохранить здания, в 1950–1960-х годах их закрыли и снесли под предлогом аварийного состояния или реконструкции города. Сегодня на местах бывших святынь находятся школы, спортплощадки и административные здания, не оставляющие визуальных напоминаний о прошлом.

