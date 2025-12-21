В США кошка пропала в аду стихии, а объявилась там, где её давно перестали искать

Иногда истории о потерях заканчиваются неожиданным возвращением, которое сложно объяснить рационально. В США семейная кошка, исчезнувшая во время разрушительного урагана, вернулась к хозяевам спустя более чем год — после 443 дней разлуки. Об этом сообщает The New York Post.

Исчезновение во время урагана

Кошка по кличке Габби пропала осенью прошлого года, когда ураган "Хелен" обрушился на юго-восток США. Стихия затронула сразу несколько штатов и стала одной из самых смертоносных за последние десятилетия. Именно в этот период животное исчезло, и поиски не дали результата.

"Хелен" вышел на берег Флориды 26 сентября 2024 года, после чего прошёлся по шести штатам. По данным издания, ураган унёс жизни более 250 человек, причём большинство погибших были зарегистрированы в Северной Каролине. По числу жертв за последние 20 лет его превзошёл лишь ураган "Катрина".

Неожиданная находка в приюте

Спустя более года, 13 декабря, Габби доставили в приют Ньюленд в Северной Каролине как бездомное животное. Сотрудники учреждения обратили внимание на микрочип, размещённый в антиблошином ошейнике кошки. Проверка данных показала, что животное числилось пропавшим с момента урагана.

"Вчера к нам привезли милую кошку как бездомную", — написали сотрудники приюта Ньюленд в социальных сетях.

Благодаря микрочипу работникам удалось связаться с владельцами, которые давно считали питомца потерянным навсегда. Вскоре кошка вернулась домой.

Реакция и значение микрочипов

История вызвала широкий отклик в социальных сетях. Пользователи называли возвращение Габби "рождественским чудом", подчёркивая редкость подобных случаев после столь длительного отсутствия. Для семьи воссоединение стало эмоциональным событием после месяцев неопределённости.

Местное общество защиты животных также отреагировало на случившееся, указав на практическое значение микрочипирования домашних питомцев. В организации подчеркнули, что именно наличие чипа сыграло решающую роль и позволило идентифицировать кошку спустя более чем год после её исчезновения.