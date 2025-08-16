Исчезновение кошки: как обычный стресс может превратить питомца в призрака
Вы только что умилялись своей кошкой, а через секунду её будто сквозь землю провалило. В голове сразу паника: "Где она?", "Неужели сняли инопланетяне?". Но даже в идеально защищённой квартире (сетки на окнах, закрытые двери) питомец может бесследно исчезнуть.
Почему кошки прячутся?
Стресс — главная причина. Шумные гости, ремонт, переезд или даже необходимость дать лекарство — всё это может заставить кошку забиться в самый дальний угол.
Если уверены, что питомец не выскочил на улицу, проверьте:
- под диван, за шкаф или под ванну.
- сантехнические короба и щели за мебелью — там кошка может застрять.
Как выманить?
Если кошка напугана, она выйдет сама, когда обстановка успокоится. Ускорить процесс помогут:
- шуршание пакетиком с лаком.
- ласковый зов хозяина.
- ароматное угощение у входа в укрытие.
Даже ночью не теряйте надежду. Оставьте еду и воду рядом с местом, где предположительно прячется, и не шумите — рано или поздно она появится.
