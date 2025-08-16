Исчезновение кошки: как обычный стресс может превратить питомца в призрака

Вы только что умилялись своей кошкой, а через секунду её будто сквозь землю провалило. В голове сразу паника: "Где она?", "Неужели сняли инопланетяне?". Но даже в идеально защищённой квартире (сетки на окнах, закрытые двери) питомец может бесследно исчезнуть.

Почему кошки прячутся?

Стресс — главная причина. Шумные гости, ремонт, переезд или даже необходимость дать лекарство — всё это может заставить кошку забиться в самый дальний угол.

Если уверены, что питомец не выскочил на улицу, проверьте:

под диван, за шкаф или под ванну.

сантехнические короба и щели за мебелью — там кошка может застрять.

Как выманить?

Если кошка напугана, она выйдет сама, когда обстановка успокоится. Ускорить процесс помогут:

шуршание пакетиком с лаком.

ласковый зов хозяина.

ароматное угощение у входа в укрытие.

Даже ночью не теряйте надежду. Оставьте еду и воду рядом с местом, где предположительно прячется, и не шумите — рано или поздно она появится.