Утеряны ключи от автомобиля? Откройте секреты быстрого решения проблемы

Потеря ключей от автомобиля — ситуация, которая может выбить из колеи даже самого опытного водителя. Однако паниковать не стоит: выход есть, и он не один. Автослесарь поделился советами, которые помогут справиться с этой неприятностью.

Запасные ключи — первое решение

Если ключи потерялись, первое, что стоит сделать, — это вернуться домой за запасным комплектом. В условиях города это не так сложно: такси, каршеринг или общественный транспорт помогут добраться до дома. Да, это займёт время и потребует небольших финансовых затрат, но это самый простой и доступный способ.

Однако если ситуация произошла вдали от города, где нет такси или каршеринга, а общественный транспорт ходит редко, придётся искать другие решения.

Эвакуация автомобиля

Один из вариантов — вызвать эвакуатор. Эта услуга доступна даже в отдалённых регионах России. Конечно, это потребует времени и денег, но зато вы будете уверены, что машина доедет до дома в целости и сохранности.

Кстати, в такой ситуации можно попросить помощи у проезжающих водителей. Правда, вряд ли кто-то из них окажется профессиональным взломщиком.

Помощь специалистов

Для таких случаев существуют мастера, которые не только вскроют автомобиль, но и помогут прописать новый ключ. Это удобно, так как вы получите полный комплекс услуг. Однако будьте готовы к тому, что это займёт время и потребует финансовых вложений.

Мастер не только откроет машину, но и поможет с запуском двигателя, а также подскажет, как добраться до ближайшего города или дома.

Документы — обязательное условие

Важно помнить: и эвакуатор, и специалист по вскрытию машин потребуют документы на автомобиль. Без них помощь оказать не смогут, так как это может быть расценено как уголовное преступление. Даже если документы остались в салоне, вероятность отказа высока. Поэтому всегда берите их с собой, выходя из машины.

Отдельная ситуация — когда ключи остаются внутри автомобиля, а замки блокируются. Здесь всё проще. Можно использовать специальную подушку, которая при накачивании отогнёт дверь и позволит проникнуть в салон. В крайнем случае можно разбить стекло или вскрыть замок подручными средствами.