Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:37

История из Индии, от которой теряешь дар речи: пассажирский самолёт спустя 13 лет нашли там, где никто и не думал искать

Air India обнаружила Boeing 737-200, числившийся пропавшим 13 лет, на стоянке аэропорта Калькутты — The Sun

Тринадцать лет пассажирский самолет числился пропавшим, но все это время находился на виду — на стоянке крупного аэропорта. История вскрылась лишь после финансовых претензий, которые заставили авиакомпанию поднять архивы и провести внутреннюю проверку. Об этом сообщает издание The Sun.

Самолет, который "исчез" на земле

Авиакомпания Air India признала, что обнаружила пассажирский Boeing 737-200, который более десяти лет считался потерянным. Как выяснилось, воздушное судно с 2012 года находилось на территории аэропорта Калькутты и все это время не эксплуатировалось. При этом в официальных архивах перевозчика самолет числился отсутствующим.

Ситуация прояснилась после обращения администрации аэропорта. Представители Калькутты потребовали убрать самолет с территории и выставили счет за многолетнюю стоянку и обслуживание. Общая сумма начисленных сборов составила 114 тысяч долларов.

До этого момента лайнер фактически выпал из системы учета, несмотря на свои габариты — масса самолета составляет около 30 тонн.

Аудит и путаница в документах

Изначально в Air India заявляли, что самолет не принадлежит авиакомпании. Однако внутренний аудит показал обратное: Boeing 737-200 действительно оказался тем самым судном, которое ранее считалось пропавшим. После проверки перевозчик был вынужден признать право собственности.

В компании пояснили, что к подобной ситуации привели кадровая текучесть и серьезные пробелы в документации. Со временем информация о самолете была утеряна, а данные о его местонахождении не обновлялись в учетных системах.

В результате лайнер на протяжении 13 лет оставался на стоянке без четкого статуса и контроля со стороны владельца.

Реакция аэропорта и дальнейшая судьба лайнера

В аэропорту Калькутты подтвердили, что Air India полностью оплатила все сборы за длительный период стоянки воздушного судна. После урегулирования финансовых вопросов претензии к перевозчику были сняты.

