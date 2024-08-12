Жительница Таиланда может попасть в тюрьму на три года из-за использования кошелька израильской туристки

В Таиланде девушке грозит тюрьма за использование денег из найденного кошелька. Инцидент произошел на острове Панган, когда туристка из Израиля потеряла кошелек, который был подобран местной жительницей. Женщина заплатила найденными деньгами за покупки и была задержана после проверки записей с камер видеонаблюдения.

Тайские законы требуют возвращения найденных предметов их владельцу или сдачи их в полицию, в противном случае действия квалифицируются как хищение.

За такое нарушение предусмотрено до 3 лет лишения свободы и штраф. Девушка признала свою вину и вернула оставшиеся деньги и банковские карты, что может быть учтено при вынесении приговора, сообщает Tourdom.Ru.

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