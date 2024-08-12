Жительница Таиланда может попасть в тюрьму на три года из-за использования кошелька израильской туристки

В Таиланде девушке грозит тюрьма за использование денег из найденного кошелька. Инцидент произошел на острове Панган, когда туристка из Израиля потеряла кошелек, который был подобран местной жительницей. Женщина заплатила найденными деньгами за покупки и была задержана после проверки записей с камер видеонаблюдения.
Тайские законы требуют возвращения найденных предметов их владельцу или сдачи их в полицию, в противном случае действия квалифицируются как хищение.
За такое нарушение предусмотрено до 3 лет лишения свободы и штраф. Девушка признала свою вину и вернула оставшиеся деньги и банковские карты, что может быть учтено при вынесении приговора, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Nawit science (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Экс-посол США Салливан рассказал о работе в РФ
Бывший посол Америки в России Джон Салливан выпустил мемуары "Полночь в Москве: Мемуары с передовой войны против Запада", в которых изложил свою биографию и поделился опытом работы на посту первого замгоссекретаря Штатов (с 24 мая 2017-го по 20 декабря 2019-го).
Пушков: Европа пала первой жертвой глобализации
Европа, по мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, стала первой жертвой глобализации.
Стало известно имя победительницы конкурса "Миссис Россия-2024"
Названа победительница конкурса "Миссис Россия-2024". Ей стала 40-летняя мать троих детей из Санкт-Петербурга Людмила Рожнева.
Эксперт по недвижимости Ракута: рост стоимости аренды жилья в Москве продолжится
Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил о росте стоимости аренды жилья в Москве этой осенью. Он отметил, что за последние полтора года аренда однокомнатных квартир практически удвоилась, и эта тенденция продолжится.