Пресс прорисовывается, метаболизм разгоняется: проверенный метод

Мечта о плоском животе знакома многим, но далеко не все готовы к долгим и изнурительным тренировкам. Журналисты Men Today представили программу, которая рассчитана всего на три недели и помогает подтянуть пресс и избавиться от лишнего объёма в области талии. Главное условие — регулярность и дисциплина.

Суть метода

Программа строится на чередовании статических и динамических нагрузок, а также на проработке разных групп мышц. Такой подход не только сжигает калории, но и улучшает выносливость, ускоряет метаболизм и формирует мышечный корсет.

Тренировки включают как быстрые, так и медленные движения, что позволяет задействовать тело комплексно.

Первая неделя: силовой старт

В этот период важно включить в программу упражнения, развивающие силу и взрывную энергетику.

приседания с прыжком;

отжимания с хлопком;

подтягивания;

спринты на короткие дистанции;

выпады;

медленные и скоростные отжимания.

Эти упражнения активируют крупные мышечные группы, расходуют максимум энергии и запускают процесс жиросжигания.

Вторая и третья недели: динамика и выносливость

Далее акцент смещается в сторону динамики и координации.

классические и боковые выпады;

бег в разных режимах;

упражнение "медвежьи шаги" (движение вперёд на четвереньках);

планка в разных вариациях;

берпи;

V-подъёмы для пресса.

Эти элементы развивают координацию, укрепляют пресс, ноги и руки, а также поддерживают высокий уровень пульса на протяжении всей тренировки.

Таблица: структура трёхнедельного плана