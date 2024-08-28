Экс-депутат Рашкин отрицает свое участие в ситуации со сбитым животным в Саратовской области

Экс-депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин прокомментировал Telegram-каналу Daily Storm ситуацию со сбитым лосем в Саратовской области.
В СМИ появилась информация, что 23 августа в Саратовской области автомобиль бывшего депутата Валерия Рашкина сбил лося. Рашкин заявил, что во время ДТП был в Иркутской области, а автомобиль никогда не был на него зарегистрирован и принадлежит не ему, а областному комитету КПРФ. Он также добавил, что не имеет отношения к аварии с животным и назвал данную ситуацию стечением обстоятельств.
"Дело случая, я думаю. Не удивлюсь, если на Дальнем Востоке лось сломает ногу, и скажут, что там есть след Рашкина. Настолько раздули эту ситуацию со мной в первом случае, когда была охота, что это ложится на благодатную почву. Все, что связано с лосем, сразу вспоминают Рашкина: если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин", — заявил политик.
Напомним, в октябре 2021 года Валерий Рашкин был задержан в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась туша убитого лося. Политик был осужден на три года условно и лишен мандата депутата Госдумы.
Фото: flickr. com/ NPS Natural Resources (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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