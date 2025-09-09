Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:25

Бесплатные экскурсии по гавани Лос-Анджелеса удивят даже местных жителей

Порт Лос-Анджелеса откроет доступ к грузовым терминалам во время бесплатных экскурсий

Лос-Анджелесский порт, который уже четверть века удерживает звание крупнейшего грузового узла страны, открывает свои двери для жителей и туристов. В субботу здесь пройдут бесплатные лодочные экскурсии — редкий шанс увидеть сердце портовой жизни вблизи.

Что ждет гостей

Экскурсии рассчитаны на 50 минут и будут сопровождаться рассказами экскурсоводов. Катера отправятся с двух площадок: от гавани в центре Сан-Педро у Морского музея и с набережной Уилмингтона рядом с Banning's Landing.

Маршрут пройдет через Главный канал и канал Pier 300 в Сан-Педро, а также по Восточному и Западному бассейнам в Уилмингтоне. Пассажиры смогут наблюдать за грузовыми терминалами, огромными контейнеровозами, баржами и пожарными катерами. А с удачей — даже заметить морских обитателей.

Среди достопримечательностей маршрута — мост Винсента Томаса и часовая башня Уилмингтона.

Особенности круиза

  • Отправление катеров каждые полчаса, с 11:00 до 14:00.
  • В 13:00 из обоих пунктов состоится презентация на английском и испанском языках.
  • Четыре рейса будут "дружелюбными к собакам": на них можно взять питомцев на поводке.
  • Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные условия доступа и парковка.

"Мы стремимся не только показать работу крупнейшего порта США, но и познакомить людей с богатым наследием набережной Лос-Анджелеса", — подчеркнули представители администрации.

Как принять участие

Бронирование мест онлайн доступно, но оно не обязательно. Зарезервировать билет можно до 13:00, а если мест не останется — можно рассчитывать на очередь. При этом платные туры по гавани продолжаются весь год, их проводит компания Harbor Breeze Cruises.

Немного цифр

Порт Лос-Анджелеса ежегодно удерживает лидерство среди американских портов по обработке контейнеров. Только в 2024 году здесь было перевалено 10,3 миллиона контейнеров, что обеспечило товарооборот в 333 миллиарда долларов.

Экскурсии в эту субботу станут еще одним способом напомнить жителям, что за сухой статистикой стоит живой организм — огромный портовый город в миниатюре.

