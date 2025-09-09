Бесплатные экскурсии по гавани Лос-Анджелеса удивят даже местных жителей
Лос-Анджелесский порт, который уже четверть века удерживает звание крупнейшего грузового узла страны, открывает свои двери для жителей и туристов. В субботу здесь пройдут бесплатные лодочные экскурсии — редкий шанс увидеть сердце портовой жизни вблизи.
Что ждет гостей
Экскурсии рассчитаны на 50 минут и будут сопровождаться рассказами экскурсоводов. Катера отправятся с двух площадок: от гавани в центре Сан-Педро у Морского музея и с набережной Уилмингтона рядом с Banning's Landing.
Маршрут пройдет через Главный канал и канал Pier 300 в Сан-Педро, а также по Восточному и Западному бассейнам в Уилмингтоне. Пассажиры смогут наблюдать за грузовыми терминалами, огромными контейнеровозами, баржами и пожарными катерами. А с удачей — даже заметить морских обитателей.
Среди достопримечательностей маршрута — мост Винсента Томаса и часовая башня Уилмингтона.
Особенности круиза
- Отправление катеров каждые полчаса, с 11:00 до 14:00.
- В 13:00 из обоих пунктов состоится презентация на английском и испанском языках.
- Четыре рейса будут "дружелюбными к собакам": на них можно взять питомцев на поводке.
- Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные условия доступа и парковка.
"Мы стремимся не только показать работу крупнейшего порта США, но и познакомить людей с богатым наследием набережной Лос-Анджелеса", — подчеркнули представители администрации.
Как принять участие
Бронирование мест онлайн доступно, но оно не обязательно. Зарезервировать билет можно до 13:00, а если мест не останется — можно рассчитывать на очередь. При этом платные туры по гавани продолжаются весь год, их проводит компания Harbor Breeze Cruises.
Немного цифр
Порт Лос-Анджелеса ежегодно удерживает лидерство среди американских портов по обработке контейнеров. Только в 2024 году здесь было перевалено 10,3 миллиона контейнеров, что обеспечило товарооборот в 333 миллиарда долларов.
Экскурсии в эту субботу станут еще одним способом напомнить жителям, что за сухой статистикой стоит живой организм — огромный портовый город в миниатюре.
