Средиземье зовёт обратно: публика ахнула после слов Иэна МакКеллена

Могут ли Гэндальф и Фродо снова появиться на экране? Этот вопрос в эти дни обсуждают тысячи фанатов "Властелина колец" после намёков Иэна МакКеллена. На фан-встрече "For the Love of Fantasy" в Лондоне актёр неожиданно заявил о возвращении Средиземья в новом фильме "Охота за Голлумом".

Намёк от МакКеллена

Зал оживился, когда знаменитый исполнитель роли Гэндальфа обратился к поклонникам.

"Раскрою два секрета: в фильме будет персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Больше — ни слова!", — заявил Иэн МакКеллен.

Прямого подтверждения, что он вновь примерит шляпу и посох мага, прозвучало не было. Однако публика восприняла его слова именно как намёк на возвращение.

Что известно о фильме

Съёмки "Охоты за Голлумом" стартуют уже в мае. Режиссировать картину будет Энди Серкис — тот самый актёр, который подарил голос и пластику Голлуму в оригинальной трилогии. На этот раз он не только займёт место за камерой, но и снова сыграет своего культового персонажа. Продюсировать проект взялся Питер Джексон, а премьера назначена на декабрь 2027 года.

Примечательно, что на лондонской встрече вместе с МакКелленом присутствовали Элайджа Вуд, Шон Астин, Доминик Монахан, Билли Бойд и Джон Рис-Дэвис. То есть полный состав легендарной братии снова оказался рядом, что лишь усилило ожидания фанатов.

Поддержка студии

Ещё ранее глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав назвал "Охоту за Голлумом" одним из ключевых проектов компании на ближайшие годы. Студия явно делает ставку на возвращение к миру, который уже доказал свою культовую ценность.