Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Съёмки
Съёмки
© commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:54

Средиземье зовёт обратно: публика ахнула после слов Иэна МакКеллена

Иэн МакКеллен намекнул на возвращение Гэндальфа в фильме "Охота за Голлумом"

Могут ли Гэндальф и Фродо снова появиться на экране? Этот вопрос в эти дни обсуждают тысячи фанатов "Властелина колец" после намёков Иэна МакКеллена. На фан-встрече "For the Love of Fantasy" в Лондоне актёр неожиданно заявил о возвращении Средиземья в новом фильме "Охота за Голлумом".

Намёк от МакКеллена

Зал оживился, когда знаменитый исполнитель роли Гэндальфа обратился к поклонникам.

"Раскрою два секрета: в фильме будет персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Больше — ни слова!", — заявил Иэн МакКеллен.

Прямого подтверждения, что он вновь примерит шляпу и посох мага, прозвучало не было. Однако публика восприняла его слова именно как намёк на возвращение.

Что известно о фильме

Съёмки "Охоты за Голлумом" стартуют уже в мае. Режиссировать картину будет Энди Серкис — тот самый актёр, который подарил голос и пластику Голлуму в оригинальной трилогии. На этот раз он не только займёт место за камерой, но и снова сыграет своего культового персонажа. Продюсировать проект взялся Питер Джексон, а премьера назначена на декабрь 2027 года.

Примечательно, что на лондонской встрече вместе с МакКелленом присутствовали Элайджа Вуд, Шон Астин, Доминик Монахан, Билли Бойд и Джон Рис-Дэвис. То есть полный состав легендарной братии снова оказался рядом, что лишь усилило ожидания фанатов.

Поддержка студии

Ещё ранее глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав назвал "Охоту за Голлумом" одним из ключевых проектов компании на ближайшие годы. Студия явно делает ставку на возвращение к миру, который уже доказал свою культовую ценность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Народная артистка Вера Алентова вспомнила Олега Табакова в день его 90-летия сегодня в 5:17

Тайна лёгкости: Алентова рассказала, почему завидовала Табакову без тени злобы

Вера Алентова вспоминает Олега Табакова: чем он поражал коллег, какие тайны хранил его талант и почему его называли "человеком-праздником".

Читать полностью » Британский актёр Теренс Стамп умер в возрасте 87 лет сегодня в 4:04

Легенда британского кино ушла: экран осиротел без Теренса Стампа

Его называли лицом британского кино 60-х, он работал с Феллини и Лукасом, а голос его героев звучал даже в видеоиграх. Теренс Стамп ушел в 87 лет.

Читать полностью » Variety: Ноа Уайл станет режиссёром шестого эпизода сегодня в 3:00

От звезды скорой помощи до режиссёра: новый поворот в карьере Ноа Уайла

Звезда "Больницы Питт" Ноа Уайл впервые возьмётся за режиссуру в новом сезоне сериала, который уже получил 13 номинаций на премию "Эмми".

Читать полностью » Рома Зверь выпустил книгу сегодня в 2:55

Рома Зверь написал книгу, которую можно читать с любой страницы — и всё равно собрать целую историю

Рома Зверь выпустил книгу и анонсировал фильм о "Зверях": редкие фото, 25-летие в «Лужниках» и неожиданный взгляд на историю группы.

Читать полностью » Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью сегодня в 1:56

Британский трон дрожит: состояние Карла III становится испытанием для династии

Состояние здоровья короля Карла III вызывает всё больше тревог: врачи лечат рак, но окружение утверждает, что монарх уже едва держится на ногах.

Читать полностью » Disney запускает сериал сегодня в 0:30

Любовь, предательства и магия: Disney создал сериал, который может затмить "Зачарованных"

Disney готовит сериал о трёх ведьмах из Нового Орлеана: "Академия Ковен" объединит магию, дружбу и взросление, а сравнивают его уже с "Зачарованными".

Читать полностью » The Washington Post: церемония вручения премии центра Кеннеди пройдёт без Тома Круза вчера в 9:55

Голливуд против Белого дома: отказ Круза ударил по планам Трампа

Том Круз неожиданно отказался от премии центра Кеннеди. Почему актёр не примет награду из рук Трампа, и кто всё же выйдет на сцену в Вашингтоне?

Читать полностью » Busta Rhymes выступит на фестивале вчера в 8:46

Музыкальный ураган накроет Троицк: звезда с Аллеи славы готовит выступление года

В Троицке в конце августа пройдет фестиваль "Проекция", где на одной сцене выступят Busta Rhymes, "Три дня дождя" и артисты из разных стран.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи назвали последствия отсутствия прогулок для декоративных пород собак
Авто и мото

Моторист автосервиса объяснил, как безопасно мыть двигатель автомобиля
Еда

Быстрая закуска из свежих огурцов с укропом и чесноком готовится за 15 минут
Спорт и фитнес

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону во втором круге турнира в Цинциннати
Красота и здоровье

Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь
Культура и шоу-бизнес

Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ "Оскара"
Красота и здоровье

Эндокринолог Матвеева рассказала, как стресс приводит к набору веса
Туризм

Туристический сезон на Камчатке 2025: маршруты, логистика и правила посещения заповедников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru