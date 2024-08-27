Вместо вертолётов: Мишустин призвал увеличить производство БПЛА в России в 5 раз

В ближайшие годы Россия должна значительно увеличить производство беспилотных аппаратов. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин во вторник, 27 августа.

Этот вопрос обсуждался на стратегической сессии, посвящённой национальным проектам на 2025-2030 годы. Премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего развития собственной технологической и производственной инфраструктуры в стране.

В частности, по словам Михаила Мишустина, производство беспилотников нужно увеличить более чем в пять раз. Эту информацию сообщает РИА Новости.

Кроме того, политик указал на несколько других важных задач. Так, в химической промышленности к концу десятилетия должны появиться десятки новых технологических цепочек. В сфере композитных материалов планируется создать более 15 производств и 60 новых продуктов.

В июле Михаил Мишустин уже призывал пятикратно увеличить производство беспилотных аппаратов к концу десятилетия. Он подчеркнул важность локализации выпуска востребованных моделей и продолжения работы по созданию инфраструктуры для эксплуатации беспилотников.

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