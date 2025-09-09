Миллиарды на кону: как лутбоксы превращают детей в игроков-азартников

Представьте: до 89% детей и подростков по всему миру увлечены видеоиграми, а индустрия уже стоит миллиарды и к 2026 году вырастет до 321 млрд долларов. Но за этими цифрами скрывается серьёзная проблема — лутбоксы, игровые предметы со случайным содержимым, которые приносят компаниям огромные доходы. Эксперты сравнивают их с азартными играми, и в некоторых странах уже ввели ограничения. А что мотивирует детей покупать их?

Новый опросник для исследования

Учёные из Университетов Плимута и Вулверхэмптона разработали первый инструмент для изучения этой темы — опросник yRAFFLE (youth Reasons and Facilitators for Loot box Engagement). Он помогает понять, почему несовершеннолетние тратят деньги на лутбоксы, и выявлять потенциальные риски. В отличие от взрослых, мотивация детей изучена слабо, так что этот инструмент — настоящий прорыв.

В исследовании участвовали 506 подростков от 10 до 14 лет. Они отвечали на вопросы о причинах покупок. Вот что выяснилось:

главная причина : Погоня за яркими впечатлениями и азартом — дети хотят усилить удовольствие от игры.

: Погоня за яркими впечатлениями и азартом — дети хотят усилить удовольствие от игры. другие факторы: Отвлечение от повседневности и страх упустить выгоду (FOMO), что особенно связано с признаками проблемного гейминга.

Надежды на будущее

Авторы исследования надеются, что yRAFFLE поможет научно измерить риски для детей в сфере игровых зависимостей.