Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:30

Шатающиеся зубы у взрослых собак: как пародонтит угрожает их здоровью

Как шатающиеся зубы у собак могут указывать на заболевания: мнение ветеринаров

Вы когда-нибудь задумывались, почему у вашей собаки шатаются зубы? Это может быть как нормальным явлением, так и сигналом о проблемах со здоровьем. Давайте разберемся в этом вопросе.

Причины шатающихся зубов

Шатающиеся зубы у собак могут возникать по разным причинам. Рассмотрим основные из них.

Прорезывание зубов у щенков. Для щенков потеря зубов — это естественный процесс. В возрасте от 3 до 7 месяцев они теряют временные зубы, которые затем заменяются постоянными. Если вы заметили, что у вашего щенка шатается зуб, не стоит беспокоиться — это часть его взросления.

Стоматологические заболевания у взрослых собак. У взрослых собак шатающиеся зубы могут указывать на наличие стоматологических заболеваний. Например, пародонтит — это инфекция, возникающая из-за накопления зубного налета и камня под линией десен. Она приводит к повреждению тканей и костей, которые удерживают зубы на месте.

Регулярные проверки у ветеринара и правильный уход за зубами помогут избежать серьезных проблем.

Травмы. Физическая травма также может стать причиной расшатывания зубов. Чаще всего это происходит из-за жевания твердых предметов, активных игр или несчастных случаев. Если вы подозреваете, что шатающийся зуб вызван травмой, стоит обратиться к ветеринару для оценки ситуации.

