Анджелина Джоли в новом образе на Венецианском кинофестивале

Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра. Прибыв в аэропорт, она сразу попала в объективы вездесущих папарацци. На фото, опубликованных на сайте издания Daily Mail, знаменитая "миссис Смит" предстала в новом для себя имидже. 49-летняя звезда заметно осветлила свои волосы и появилась в элегантном бежевом тренче с укороченными рукавами и широким поясом. Свой образ она дополнила длинной черной юбкой, темными кожаными сапогами и солнцезащитными очками.

Интересно, что недавно в семье Джоли происходили серьезные события. Две ее родные дочери от Брэда Питта публично отказались от его фамилии, а приемный сын Пакс попал в ДТП на электровелосипеде и оказался в больнице. Эти события привлекли большое внимание общественности и СМИ.