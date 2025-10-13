200 отжиманий и ни одной жалобы: секрет долголетия 92-летней женщины из Китая

Долголетие всегда вызывает восхищение. Особенно когда человек сохраняет бодрость, активность и оптимизм даже в преклонные годы. История 92-летней жительницы Китая по имени Ли, о которой рассказало Jianghua TV, стала ярким примером того, что возраст — не преграда для движения и заботы о себе.

"Раньше у меня случались судороги в ногах, но после того, как я начала принимать ванны, это больше не повторялось", — заявила женщина.

Спорт как часть жизни

По словам Ли, главный секрет её долголетия — ежедневные тренировки, которые она проводит прямо у себя дома.

"Она рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу. Кроме того, китаянка вращает обруч. Она уточнила, что ей неудобно тренироваться на улице", — передаёт издание.

Несмотря на возраст, женщина сохраняет отличную физическую форму и уверяет, что регулярные упражнения не только укрепили её тело, но и помогли сохранить ясность ума.

Почему домашняя активность помогает жить дольше

Движение остаётся лучшим лекарством от старения. Даже лёгкая ежедневная гимнастика улучшает кровообращение, поддерживает подвижность суставов и помогает предотвратить болезни сердца.

Врачи отмечают: пожилым людям необязательно ходить в спортзал — достаточно 20-30 минут активности в день, чтобы заметно улучшить самочувствие.

Примерный комплекс упражнений по методу Ли