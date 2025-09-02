Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 2:12

Организм не прощает промедлений: здоровье надо сохранять заранее

Доктор Решетова: профилактику старения нужно начинать с 20–25 лет

Многие задумываются о том, как сохранить здоровье и дожить до глубокой старости. Доктор Инна Решетова в беседе с "Газетой.ру" рассказала, какие факторы действительно помогают приблизиться к отметке в 100 лет.

Когда начинать заботиться о долголетии

По словам специалиста, заниматься профилактикой старения нужно не тогда, когда появляются первые болезни, а намного раньше.

"Профилактикой старения нужно заниматься сильно заранее — в 20-25 лет. В этом возрасте запускаются первые механизмы", — пояснила Решетова.

Именно в молодости закладываются привычки и образ жизни, которые в дальнейшем определяют, насколько крепким будет здоровье. Начинать серьёзно заботиться о себе лишь в 50-60 лет уже поздно — организм к этому времени имеет накопленные нарушения.

Что мешает жить долго

Одним из факторов раннего старения является низкая физическая активность. Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению мышц, ухудшению работы сердца и сосудов, снижению выносливости.

Не менее опасны вредные привычки. Курение, злоупотребление алкоголем и постоянный стресс истощают организм и ускоряют процессы старения.

Что помогает продлить жизнь

Чтобы увеличить шансы на долгую и активную жизнь, важно соблюдать несколько правил:
• регулярно проходить медицинские осмотры для профилактики хронических заболеваний;
• заниматься физической активностью, подходящей по возрасту и состоянию здоровья;
• придерживаться сбалансированного питания;
• минимизировать уровень стресса;
• отказаться от вредных привычек.

По словам эксперта, именно эти факторы в совокупности способны значительно замедлить старение и повысить вероятность встретить столетний юбилей.

Долгожители в России

Сегодня в стране проживает 41 человек старше 91 года и только один россиянин, которому исполнилось 100 лет. Это говорит о том, что долгожительство остаётся редким явлением, но с изменением подхода к здоровью ситуация может меняться.

