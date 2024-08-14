Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
Учёные выявили три привычки, продлевающие жизнь и улучшающие здоровье
  1. Главная
  2. Наука

Как продлить жизнь: учёные назвали три главные привычки, которые укрепляют здоровье

Учёные выявили три привычки, продлевающие жизнь и улучшающие здоровье

Учёные провели крупное исследование, в рамках которого выявили три ключевые привычки, способствующие продлению жизни. Следование этим рекомендациям значительно улучшит здоровье и повысит продолжительность жизни.

Во-первых, необходимо уменьшить потребление соли. Избыточное количество соли вызывает задержку жидкости в организме, что ухудшает кровообращение и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и гипертония.

Во-вторых, важно ограничить использование медикаментов. Чрезмерное применение лекарств ослабляет иммунную систему и может привести к зависимости от искусственных стимуляторов.

Наконец, исследователи подчёркивают значимость полноценного сна. Он не только улучшает когнитивные функции и стабилизирует нервную систему, но также положительно влияет на обмен веществ и эмоциональное состояние, сообщает издание "Актуальные новости".

Фото: flickr.com/Candida.Performa (CC BY 2.0)

Мир

Белый дом осудил подрыв газопровода

Белый дом осудил подрыв газопровода "Северный поток-2"

Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Читать полностью
Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.

Читать полностью

Общество

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.

Читать полностью
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.

Читать полностью

Новости