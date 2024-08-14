Как продлить жизнь: учёные назвали три главные привычки, которые укрепляют здоровье

Учёные выявили три привычки, продлевающие жизнь и улучшающие здоровье

Учёные провели крупное исследование, в рамках которого выявили три ключевые привычки, способствующие продлению жизни. Следование этим рекомендациям значительно улучшит здоровье и повысит продолжительность жизни.

Во-первых, необходимо уменьшить потребление соли. Избыточное количество соли вызывает задержку жидкости в организме, что ухудшает кровообращение и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и гипертония.

Во-вторых, важно ограничить использование медикаментов. Чрезмерное применение лекарств ослабляет иммунную систему и может привести к зависимости от искусственных стимуляторов.

Наконец, исследователи подчёркивают значимость полноценного сна. Он не только улучшает когнитивные функции и стабилизирует нервную систему, но также положительно влияет на обмен веществ и эмоциональное состояние, сообщает издание "Актуальные новости".

Фото: flickr.com/Candida.Performa (CC BY 2.0)