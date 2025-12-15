Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 9:31

Начинаю утро с одного блюда — возраст будто отступил: так делают все долгожители

Регулярное употребление супа минестроне связано с более низким биологическим возрастом — исследователь Буэттнер

Привычки долгожителей нередко выглядят удивительно простыми, но именно в этом, по мнению исследователей, и кроется их эффективность. Один из таких примеров — обычный суп, который может стать частью ежедневного рациона и, как утверждает эксперт, повлиять на биологический возраст. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследователя долголетия Дэна Буэттнера.

64-летний автор проектов о "голубых зонах" заявляет, что чувствует себя значительно моложе своих лет, а состояние его здоровья вызывает одобрение у врачей. Ключевым фактором он называет утреннюю привычку, которая сформировалась у него после работы над книгой о людях с рекордной продолжительностью жизни.

Завтрак как элемент долголетия

Буэттнер рассказал, что уже много лет начинает день с тарелки итальянского супа минестроне. По его словам, именно такой завтрак обеспечивает организм энергией и полезными веществами без перегрузки калориями и быстрыми углеводами.

Эксперт утверждает, что регулярное употребление минестроне позволяет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и надолго сохранять чувство сытости. Он подчеркивает, что речь идет не о разовой диете, а о постоянной пищевой привычке, встроенной в образ жизни.

Сардинский опыт долгожителей

Рецепт супа Буэттнер подсмотрел на Сардинии — одном из регионов, известных высокой концентрацией долгожителей. В ходе работы над книгой он изучал повседневное питание местных жителей и пришел к выводу, что именно диета играет ключевую роль в их здоровье.

"На Сардинии минестроне — это не просто согревающий суп. Они готовят его каждый день, сочетая бобы, злаки, овощи и зелень таким образом, что даже ученые признали исключительную пользу этого супа", — рассказал исследователь.

По его мнению, сочетание растительных ингредиентов обеспечивает организм клетчаткой, белком и микроэлементами, необходимыми для замедления возрастных изменений.

Что входит в рецепт

Буэттнер отметил, что его версия минестроне максимально близка к сардинской традиции. В основу он включает разнообразные овощи и фасоль, а также злаковые компоненты, которые делают блюдо питательным, но легким для пищеварения.

В конце приготовления эксперт добавляет ложку оливкового масла и авокадо, чтобы повысить сытность и обогатить суп полезными жирами. Он подчеркивает, что именно простота и регулярность, а не экзотические ингредиенты, делают этот рецепт частью стратегии активного долголетия.

