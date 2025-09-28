Она дожила до 117 и добровольно стала подопытной: что нашли в теле долгожительницы
История Марии Браньяс Мореры, самой пожилой жительницы планеты на момент её смерти, стала уникальным материалом для науки. Она прожила 117 лет и незадолго до ухода попросила врачей изучить её организм.
"Пожалуйста, изучите меня", — сказала она заведующему кафедрой генетики Барселонского университета Манелю Эстеллеру.
Учёные выполнили её просьбу: исследовали кровь, слюну, мочу и кал, чтобы понять, какие факторы обеспечили ей столь долгую жизнь.
Что нашли исследователи
По результатам анализа, опубликованного в Cell Reports Medicine, её долголетие определили сразу несколько факторов:
-
Образ жизни: средиземноморская диета, отказ от курения и алкоголя, ежедневные прогулки.
-
Генетика: варианты генов, защищающих от деменции, рака, болезней сердца и высокого холестерина.
-
Микробиом: в её организме преобладали полезные бактерии Bifidobacterium, которые укрепляли иммунитет и снижали воспаление. Её привычка есть три йогурта в день поддерживала этот баланс.
-
Социальные связи: она поддерживала активное общение, заводила новых друзей даже в преклонном возрасте, а её семья жила рядом.
Доктор Эстеллер отметил, что её клетки выглядели "моложе" биологического возраста.
Дискуссия среди специалистов
Не все учёные согласны с тем, что генетика и микробиом — решающие факторы.
-
Иммакулата Де Виво (Гарвард) признала выводы обоснованными, но подчеркнула, что один случай нельзя абсолютизировать.
-
Мэри Арманиос (Школа медицины Джонса Хопкинса) заявила, что генетика долголетия "известна своей запутанностью" и социально-экономические факторы — уровень дохода, образования, доступ к медицине — также играют огромную роль.
Сравнение: что влияет на долгую жизнь
|Фактор
|Пример в жизни Мореры
|Эффект
|Питание
|Средиземноморская диета, йогурт
|Поддержка сердца, сосудов, микробиома
|Активность
|Прогулки по часу в день
|Снижение рисков хронических заболеваний
|Генетика
|Варианты "защищающих" генов
|Защита от деменции, рака, сердечных болезней
|Социальные связи
|Семья и друзья рядом
|Психологическое здоровье, снижение стресса
|Образ жизни
|Отказ от курения и алкоголя
|Долговременное здоровье организма
Советы шаг за шагом: как приблизиться к долголетию
-
Включите в рацион элементы средиземноморской диеты: оливковое масло, рыбу, орехи, овощи.
-
Добавляйте кисломолочные продукты — йогурт, кефир, ряженку.
-
Откажитесь от курения и алкоголя.
-
Ходите пешком хотя бы 30-40 минут в день.
-
Поддерживайте социальные контакты, заводите новые знакомства.
-
Следите за профилактикой хронических заболеваний.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать питание и есть "как получится".
-
Последствие: Повышенный риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых проблем.
-
Альтернатива: Постепенный переход к сбалансированной диете.
-
Ошибка: Полагаться только на "хорошие гены".
-
Последствие: Раннее развитие болезней при нездоровом образе жизни.
-
Альтернатива: Комбинировать генетику и здоровые привычки.
А что если…
Если бы у Марии не было благоприятной генетики, её привычки всё равно помогли бы прожить дольше среднего. А если бы она не придерживалась диеты и активности, даже удачные гены не гарантировали бы ей 117 лет.
Плюсы и минусы факторов долголетия
|Плюсы
|Минусы
|Сильное влияние генетики
|Не у всех одинаковый набор генов
|Средиземноморская диета доступна
|Требует дисциплины и привычки
|Социальные связи укрепляют здоровье
|Уединение в старости повышает риски болезней
|Физическая активность снижает риски
|Может быть ограничена болезнями в пожилом возрасте
FAQ
Какой рацион считается оптимальным для долголетия?
Средиземноморский: овощи, рыба, орехи, оливковое масло, кисломолочные продукты.
Что важнее — гены или образ жизни?
Гены задают потенциал, но образ жизни реализует или разрушает его.
Можно ли "продлить жизнь" с помощью пробиотиков?
Пробиотики поддерживают микробиом, но работают только вместе со здоровым питанием.
Мифы и правда
-
Миф: Долгожительство — это только наследственность.
-
Правда: Наследственность важна, но без здоровых привычек не поможет.
-
Миф: Йогурт — чудо-средство против старости.
-
Правда: Йогурт полезен, но лишь часть комплексного подхода.
3 интересных факта
• Мария ела по три йогурта в день до самой старости.
• Она играла на фортепиано до 112 лет.
• Более 900 её родственников умерли от "обычных" причин, а она продолжала жить.
Исторический контекст
-
1907 — рождение в Сан-Франциско.
-
1915 — смерть отца, возвращение в Испанию.
-
2015 — она стала старейшей жительницей Европы.
-
2023 — признана самым пожилым человеком в мире.
-
2024 — смерть в возрасте 117 лет.
