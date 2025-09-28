Она дожила до 117 и добровольно стала подопытной: что нашли в теле долгожительницы

История Марии Браньяс Мореры, самой пожилой жительницы планеты на момент её смерти, стала уникальным материалом для науки. Она прожила 117 лет и незадолго до ухода попросила врачей изучить её организм.

"Пожалуйста, изучите меня", — сказала она заведующему кафедрой генетики Барселонского университета Манелю Эстеллеру.

Учёные выполнили её просьбу: исследовали кровь, слюну, мочу и кал, чтобы понять, какие факторы обеспечили ей столь долгую жизнь.

Что нашли исследователи

По результатам анализа, опубликованного в Cell Reports Medicine, её долголетие определили сразу несколько факторов:

Образ жизни : средиземноморская диета, отказ от курения и алкоголя, ежедневные прогулки.

Генетика : варианты генов, защищающих от деменции, рака, болезней сердца и высокого холестерина.

Микробиом : в её организме преобладали полезные бактерии Bifidobacterium, которые укрепляли иммунитет и снижали воспаление. Её привычка есть три йогурта в день поддерживала этот баланс.

Социальные связи: она поддерживала активное общение, заводила новых друзей даже в преклонном возрасте, а её семья жила рядом.

Доктор Эстеллер отметил, что её клетки выглядели "моложе" биологического возраста.

Дискуссия среди специалистов

Не все учёные согласны с тем, что генетика и микробиом — решающие факторы.

Иммакулата Де Виво (Гарвард) признала выводы обоснованными, но подчеркнула, что один случай нельзя абсолютизировать.

Мэри Арманиос (Школа медицины Джонса Хопкинса) заявила, что генетика долголетия "известна своей запутанностью" и социально-экономические факторы — уровень дохода, образования, доступ к медицине — также играют огромную роль.

Сравнение: что влияет на долгую жизнь

Фактор Пример в жизни Мореры Эффект Питание Средиземноморская диета, йогурт Поддержка сердца, сосудов, микробиома Активность Прогулки по часу в день Снижение рисков хронических заболеваний Генетика Варианты "защищающих" генов Защита от деменции, рака, сердечных болезней Социальные связи Семья и друзья рядом Психологическое здоровье, снижение стресса Образ жизни Отказ от курения и алкоголя Долговременное здоровье организма

Советы шаг за шагом: как приблизиться к долголетию

Включите в рацион элементы средиземноморской диеты: оливковое масло, рыбу, орехи, овощи. Добавляйте кисломолочные продукты — йогурт, кефир, ряженку. Откажитесь от курения и алкоголя. Ходите пешком хотя бы 30-40 минут в день. Поддерживайте социальные контакты, заводите новые знакомства. Следите за профилактикой хронических заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать питание и есть "как получится".

Последствие: Повышенный риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых проблем.

Альтернатива: Постепенный переход к сбалансированной диете.

Ошибка: Полагаться только на "хорошие гены".

Последствие: Раннее развитие болезней при нездоровом образе жизни.

Альтернатива: Комбинировать генетику и здоровые привычки.

А что если…

Если бы у Марии не было благоприятной генетики, её привычки всё равно помогли бы прожить дольше среднего. А если бы она не придерживалась диеты и активности, даже удачные гены не гарантировали бы ей 117 лет.

Плюсы и минусы факторов долголетия

Плюсы Минусы Сильное влияние генетики Не у всех одинаковый набор генов Средиземноморская диета доступна Требует дисциплины и привычки Социальные связи укрепляют здоровье Уединение в старости повышает риски болезней Физическая активность снижает риски Может быть ограничена болезнями в пожилом возрасте

FAQ

Какой рацион считается оптимальным для долголетия?

Средиземноморский: овощи, рыба, орехи, оливковое масло, кисломолочные продукты.

Что важнее — гены или образ жизни?

Гены задают потенциал, но образ жизни реализует или разрушает его.

Можно ли "продлить жизнь" с помощью пробиотиков?

Пробиотики поддерживают микробиом, но работают только вместе со здоровым питанием.

Мифы и правда

Миф: Долгожительство — это только наследственность.

Правда: Наследственность важна, но без здоровых привычек не поможет.

Миф: Йогурт — чудо-средство против старости.

Правда: Йогурт полезен, но лишь часть комплексного подхода.

3 интересных факта

• Мария ела по три йогурта в день до самой старости.

• Она играла на фортепиано до 112 лет.

• Более 900 её родственников умерли от "обычных" причин, а она продолжала жить.

Исторический контекст