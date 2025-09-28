Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:28

Она дожила до 117 и добровольно стала подопытной: что нашли в теле долгожительницы

Учёные Барселонского университета исследовали организм Марии Браньяс Мореры, прожившей 117 лет

История Марии Браньяс Мореры, самой пожилой жительницы планеты на момент её смерти, стала уникальным материалом для науки. Она прожила 117 лет и незадолго до ухода попросила врачей изучить её организм.

"Пожалуйста, изучите меня", — сказала она заведующему кафедрой генетики Барселонского университета Манелю Эстеллеру.

Учёные выполнили её просьбу: исследовали кровь, слюну, мочу и кал, чтобы понять, какие факторы обеспечили ей столь долгую жизнь.

Что нашли исследователи

По результатам анализа, опубликованного в Cell Reports Medicine, её долголетие определили сразу несколько факторов:

  • Образ жизни: средиземноморская диета, отказ от курения и алкоголя, ежедневные прогулки.

  • Генетика: варианты генов, защищающих от деменции, рака, болезней сердца и высокого холестерина.

  • Микробиом: в её организме преобладали полезные бактерии Bifidobacterium, которые укрепляли иммунитет и снижали воспаление. Её привычка есть три йогурта в день поддерживала этот баланс.

  • Социальные связи: она поддерживала активное общение, заводила новых друзей даже в преклонном возрасте, а её семья жила рядом.

Доктор Эстеллер отметил, что её клетки выглядели "моложе" биологического возраста.

Дискуссия среди специалистов

Не все учёные согласны с тем, что генетика и микробиом — решающие факторы.

  • Иммакулата Де Виво (Гарвард) признала выводы обоснованными, но подчеркнула, что один случай нельзя абсолютизировать.

  • Мэри Арманиос (Школа медицины Джонса Хопкинса) заявила, что генетика долголетия "известна своей запутанностью" и социально-экономические факторы — уровень дохода, образования, доступ к медицине — также играют огромную роль.

Сравнение: что влияет на долгую жизнь

Фактор Пример в жизни Мореры Эффект
Питание Средиземноморская диета, йогурт Поддержка сердца, сосудов, микробиома
Активность Прогулки по часу в день Снижение рисков хронических заболеваний
Генетика Варианты "защищающих" генов Защита от деменции, рака, сердечных болезней
Социальные связи Семья и друзья рядом Психологическое здоровье, снижение стресса
Образ жизни Отказ от курения и алкоголя Долговременное здоровье организма

Советы шаг за шагом: как приблизиться к долголетию

  1. Включите в рацион элементы средиземноморской диеты: оливковое масло, рыбу, орехи, овощи.

  2. Добавляйте кисломолочные продукты — йогурт, кефир, ряженку.

  3. Откажитесь от курения и алкоголя.

  4. Ходите пешком хотя бы 30-40 минут в день.

  5. Поддерживайте социальные контакты, заводите новые знакомства.

  6. Следите за профилактикой хронических заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать питание и есть "как получится".

  • Последствие: Повышенный риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых проблем.

  • Альтернатива: Постепенный переход к сбалансированной диете.

  • Ошибка: Полагаться только на "хорошие гены".

  • Последствие: Раннее развитие болезней при нездоровом образе жизни.

  • Альтернатива: Комбинировать генетику и здоровые привычки.

А что если…

Если бы у Марии не было благоприятной генетики, её привычки всё равно помогли бы прожить дольше среднего. А если бы она не придерживалась диеты и активности, даже удачные гены не гарантировали бы ей 117 лет.

Плюсы и минусы факторов долголетия

Плюсы Минусы
Сильное влияние генетики Не у всех одинаковый набор генов
Средиземноморская диета доступна Требует дисциплины и привычки
Социальные связи укрепляют здоровье Уединение в старости повышает риски болезней
Физическая активность снижает риски Может быть ограничена болезнями в пожилом возрасте

FAQ

Какой рацион считается оптимальным для долголетия?
Средиземноморский: овощи, рыба, орехи, оливковое масло, кисломолочные продукты.

Что важнее — гены или образ жизни?
Гены задают потенциал, но образ жизни реализует или разрушает его.

Можно ли "продлить жизнь" с помощью пробиотиков?
Пробиотики поддерживают микробиом, но работают только вместе со здоровым питанием.

Мифы и правда

  • Миф: Долгожительство — это только наследственность.

  • Правда: Наследственность важна, но без здоровых привычек не поможет.

  • Миф: Йогурт — чудо-средство против старости.

  • Правда: Йогурт полезен, но лишь часть комплексного подхода.

3 интересных факта

• Мария ела по три йогурта в день до самой старости.
• Она играла на фортепиано до 112 лет.
• Более 900 её родственников умерли от "обычных" причин, а она продолжала жить.

Исторический контекст

  1. 1907 — рождение в Сан-Франциско.

  2. 1915 — смерть отца, возвращение в Испанию.

  3. 2015 — она стала старейшей жительницей Европы.

  4. 2023 — признана самым пожилым человеком в мире.

  5. 2024 — смерть в возрасте 117 лет.

