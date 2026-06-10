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Пожилые люди занимаются спортом в парке
Пожилые люди занимаются спортом в парке
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:35

Врач по долголетию появится в России: почему ждать чуда все равно не стоит

Появление нового специалиста в штатном расписании стало предметом дискуссий о том, насколько медицинское сопровождение способно реально влиять на продолжительность жизни граждан. Гериатр, физиолог, руководитель научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новоселов в комментарии NewsInfo отметил, что сегодня факторы, определяющие долголетие, изучены не до конца.

Ранее сообщалось, что российская система здравоохранения готовится к внедрению должности врача по медицине здорового долголетия с первого сентября. Инициатива призвана сфокусировать внимание на системном подходе к сохранению ресурса организма.

Понимание того, как работают скрытые биохимические процессы в организме, остается ключевым вызовом для современной науки, говорит эксперт. Новоселов отметил, что даже пренебрежение правилами здорового образа жизни не всегда становится препятствием для долгой жизни, что подтверждают известные исторические примеры.

"На сегодня причина долголетия до конца неизвестна. Здоровые, богатые и активные живут дольше, но не всегда так. Пример Черчилль, прожил до девяноста лет, хотя всю жизнь имел вредные привычки. Яркий пример, который обычно все упоминают. Очевидно, что на сегодня мы много знаем о долголетии, но много и не знаем", — заявил Новоселов.

Эксперт подчеркивает, что ориентироваться исключительно на показатели крови при оценке перспектив долголетия недостаточно. Разнообразные виды физической активности для пожилых в сочетании с социальными факторами играют куда более значимую роль.

Ученый напоминает, что при анализе долголетия критически важными оказываются уровень образования и психологическое состояние личности, что подтверждают данные многолетних исследований. Поддержание психического здоровья пожилых требует внимания к привычкам, которые формируют повседневную деятельность каждого человека.

"Проводились длительные исследования, когда в течение почти ста лет изучали людей одних и тех же. Оказалось, что клинические анализы крови не очень коррелируют с показателями долголетия. А вот социальная вовлеченность, уровень образования, физическая активность влияли гораздо дольше", — пояснил эксперт.

Глобальный тренд на рост продолжительности жизни затрагивает и Российскую Федерацию, говорит гериатр. Тем не менее, эксперт предостерегает от завышенных ожиданий в отношении влияния одной специальности на общестатистические показатели. В стране с такой обширной территорией и многообразием культурных традиций, включая разный подход к питанию, средняя продолжительность жизни в семьдесят четыре года остается усредненным индикатором, который зависит от работы системы в целом.

Важным аспектом остается доступность качественных услуг для всех категорий граждан, что также влияет на общие нормы здорового образа жизни, формируемые в регионах России.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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