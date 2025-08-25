Старше пенсионеров, но моложе их детей: семь шагов, которые делают 70-летнего мужчину моложе сорокалетних

Можно ли в 71 год выглядеть не старше 45? Американец Марк Сиссон доказывает, что да. Бывший спортсмен, марафонец и участник "Айронмена", сегодня он вдохновляет тысячи людей своим примером: подтянутое тело, активный образ жизни и уникальная философия здоровья.

Сейчас Сиссон не участвует в соревнованиях, а пишет книги, ведет блог и делится практическими шагами к долголетию. Его методика — это семь простых правил, которые можно внедрять постепенно, не ломая привычный ритм жизни.

Лайфхак для мотивации

Марк уверен: чем чаще смотришь на себя без футболки, тем сильнее мотивация. Фото становятся своеобразным зеркалом — либо поводом гордиться результатами, либо сигналом, что пора меняться.

"От других можно скрыть недостатки, но не от себя", — говорит Сиссон.

Семь шагов к "вечной молодости"

Откажитесь от завтрака

Марк считает завтрак мифом, созданным маркетологами. Первый приём пищи лучше отложить до полудня и сделать его богатым белком.

Сделайте обед главным

По его мнению, на обед должно приходиться около 70% дневной калорийности. Сам он ест около 16:00, выбирая блюда по настроению, но избегает чрезмерных "читмилов".

Кето и голодание

Сиссон придерживается кето-рациона и практикует периодическое голодание. Такой режим, уверяет он, развивает метаболическую гибкость — умение организма получать энергию и из жиров, и из углеводов.

Никаких перекусов

Он сравнивает пищеварительную систему с мышцами: ей тоже нужны "тренировки". Перекусы, даже низкокалорийные, сбивают настройку ЖКТ и увеличивают суточную калорийность на 10-20%. Напитки — только вода, зелёный чай или чёрный кофе.

Осторожнее со специями

Сильные вкусы могут разжечь аппетит и привести к срыву. Сладости и алкоголь, по его словам, дают кратковременное насыщение, но вскоре вызывают сильнейший "откат".

Будьте активны

10 тысяч шагов в день — золотое правило Сиссона. Это может быть спорт, работа в саду или просто прогулка. Главное — движение.

Боритесь со стрессом и высыпайтесь

"Стресс — главный враг", — говорит он. Сиссон рекомендует медитацию, дыхательные практики и прогулки. А ещё - качественный сон от 7 до 9 часов. Чтобы отдых был глубоким, он советует за пару часов до сна отказаться от гаджетов и провести время спокойно: с книгой или на вечерней прогулке.



Почему это работает?

Философия Сиссона проста: тело и разум — система, которая требует баланса. Питание, активность, отдых и психологическое здоровье должны работать вместе. Только так можно сохранить молодость и энергию даже в зрелом возрасте.