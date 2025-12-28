Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бабушка
Бабушка
© https://www.freepik.com by stockking
Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:10

Поздравительная открытка от короля и рак, побеждённый в 99: что стоит за шуткой о долголетии

Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online

В 106 лет Маргарет Харт не только сохраняет самостоятельность, но и продолжает жить так, будто возраст — лишь цифра в паспорте: она готовит, занимается садоводством и ходит по магазинам. Об этом сообщает Kent Online: британка, пережившая рак груди и отметившая 106-й день рождения, в шутливой форме сформулировала "секрет долголетия", который оказался удивительно простым.

"Просто продолжайте дышать" — формула долгожительницы

Харт отпраздновала 106-летие и, отвечая на вопрос о том, в чем ее рецепт долгой жизни, предпочла не философствовать. Она пошутила, что главное — продолжать дышать. Эта реплика стала центральной цитатой материала, потому что в ней — и юмор, и внутренний настрой человека, прожившего больше века.

"Просто продолжайте дышать", — пошутила Маргарет Харт.

При этом Kent Online отмечает, что за шуткой стоит вполне реальная картина: даже в столь почтенном возрасте Харт остается активной в быту. Она сама готовит, ухаживает за садом и не отказывается от походов по магазинам. Такое сочетание жизненной самостоятельности и спокойного отношения к возрасту стало одним из главных акцентов публикации.

Война, медицина и бизнес: биография длиной в век

Маргарет Харт родилась 19 декабря 1919 года — и ее жизнь вместила сразу несколько эпох. В годы Второй мировой войны она работала медсестрой скорой помощи, оказывая помощь людям в период, когда Британия жила в условиях постоянной угрозы и напряжения. Этот опыт, по сути, сформировал ее привычку к дисциплине и ответственности, которая остается заметной и сегодня.

После войны Харт не ограничилась только медициной. Как пишет Kent Online, позднее она успешно занялась бизнесом. В ее биографии сочетаются разные роли — от сотрудника экстренной службы до предпринимателя, что подчеркивает ее способность адаптироваться к переменам и продолжать активную жизнь независимо от обстоятельств.

Победа над раком и поздравление от короля

Одним из самых ярких эпизодов истории Харт стало испытание, с которым она столкнулась уже в преклонном возрасте. В 99 лет у нее диагностировали рак груди, однако она сумела справиться с болезнью, сохранив боевой дух. Этот факт делает историю долгожительницы не просто "милой новостью", а примером того, что серьезные диагнозы не всегда ставят точку даже в очень позднем возрасте.

Как сообщает Kent Online, свой 106-й день рождения Харт отметила в пансионате, а праздник совместили с рождественскими торжествами. В числе особых знаков внимания — поздравительная открытка от короля Карла III и королевы Камиллы. Для британских долгожителей такое поздравление считается важной традицией, а в данном случае оно стало символическим признанием уникального жизненного пути Маргарет Харт.

