Секреты вековой молодости раскрыты: три черты, которые продлевают жизнь

Почему одним удаётся встретить столетний юбилей в здравом уме и активном теле, а другие сталкиваются с болезнями гораздо раньше? Учёные искали ответ десятилетиями и нашли три общих черты у тех, кто живёт дольше других.

Результаты 30-летнего исследования

Профессор эпидемиологии Карин Модиг поделилась итогами многолетнего наблюдения за людьми, рождёнными в 1920–1922 годах.

Учёные выяснили: у большинства долгожителей есть три ключевых фактора, которые помогают им сохранять здоровье и жизненные силы.

3 общие черты долгожителей

Здоровая сердечно-сосудистая система Хорошее состояние сердца и сосудов значительно увеличивает шансы прожить долгую жизнь.

Это снижает риск инсульта, инфаркта и других опасных заболеваний. Позитивный взгляд на жизнь Оптимизм помогает легче справляться со стрессом.

Позитивный настрой снижает риск хронических болезней и психоэмоционального выгорания. Чувство цели Наличие смысла — работа, творчество, забота о близких или увлечения — укрепляет психическое и физическое здоровье.

Люди, у которых есть цель, активнее вовлечены в жизнь и меньше подвержены депрессии.

Наследственность и роль случая

Модиг в интервью Newsweek уточнила: не всё зависит от человека. Генетика и случайные события (переломы, тяжёлые инфекции, несчастные случаи) могут вмешаться в судьбу даже самых здоровых людей.

Однако стремление к долгой жизни требует внимания к комплексу "положительных факторов":

правильное питание,

физическая активность,

социальные связи и вовлечённость.

Итог

Долгожительство — это сочетание удачи, наследственности и осознанного образа жизни. Но три универсальные черты — здоровое сердце, оптимизм и чувство цели - остаются главными ориентирами для тех, кто хочет встретить 90-100 лет в активном состоянии.