Секреты вековой молодости раскрыты: три черты, которые продлевают жизнь
Почему одним удаётся встретить столетний юбилей в здравом уме и активном теле, а другие сталкиваются с болезнями гораздо раньше? Учёные искали ответ десятилетиями и нашли три общих черты у тех, кто живёт дольше других.
Результаты 30-летнего исследования
Профессор эпидемиологии Карин Модиг поделилась итогами многолетнего наблюдения за людьми, рождёнными в 1920–1922 годах.
Учёные выяснили: у большинства долгожителей есть три ключевых фактора, которые помогают им сохранять здоровье и жизненные силы.
3 общие черты долгожителей
-
Здоровая сердечно-сосудистая система
-
Хорошее состояние сердца и сосудов значительно увеличивает шансы прожить долгую жизнь.
-
Это снижает риск инсульта, инфаркта и других опасных заболеваний.
-
-
Позитивный взгляд на жизнь
-
Оптимизм помогает легче справляться со стрессом.
-
Позитивный настрой снижает риск хронических болезней и психоэмоционального выгорания.
-
-
Чувство цели
-
Наличие смысла — работа, творчество, забота о близких или увлечения — укрепляет психическое и физическое здоровье.
-
Люди, у которых есть цель, активнее вовлечены в жизнь и меньше подвержены депрессии.
-
Наследственность и роль случая
Модиг в интервью Newsweek уточнила: не всё зависит от человека. Генетика и случайные события (переломы, тяжёлые инфекции, несчастные случаи) могут вмешаться в судьбу даже самых здоровых людей.
Однако стремление к долгой жизни требует внимания к комплексу "положительных факторов":
-
правильное питание,
-
физическая активность,
-
социальные связи и вовлечённость.
Итог
Долгожительство — это сочетание удачи, наследственности и осознанного образа жизни. Но три универсальные черты — здоровое сердце, оптимизм и чувство цели - остаются главными ориентирами для тех, кто хочет встретить 90-100 лет в активном состоянии.
