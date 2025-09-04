Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старость
© Freepik by Ads is licensed under CC0
Опубликована сегодня в 22:26

Секреты вековой молодости раскрыты: три черты, которые продлевают жизнь

Учёные выяснили, какие факторы чаще всего встречаются у людей, перешагнувших 90-летний рубеж

Почему одним удаётся встретить столетний юбилей в здравом уме и активном теле, а другие сталкиваются с болезнями гораздо раньше? Учёные искали ответ десятилетиями и нашли три общих черты у тех, кто живёт дольше других.

Результаты 30-летнего исследования

Профессор эпидемиологии Карин Модиг поделилась итогами многолетнего наблюдения за людьми, рождёнными в 1920–1922 годах.

Учёные выяснили: у большинства долгожителей есть три ключевых фактора, которые помогают им сохранять здоровье и жизненные силы.

3 общие черты долгожителей

  1. Здоровая сердечно-сосудистая система

    • Хорошее состояние сердца и сосудов значительно увеличивает шансы прожить долгую жизнь.

    • Это снижает риск инсульта, инфаркта и других опасных заболеваний.

  2. Позитивный взгляд на жизнь

    • Оптимизм помогает легче справляться со стрессом.

    • Позитивный настрой снижает риск хронических болезней и психоэмоционального выгорания.

  3. Чувство цели

    • Наличие смысла — работа, творчество, забота о близких или увлечения — укрепляет психическое и физическое здоровье.

    • Люди, у которых есть цель, активнее вовлечены в жизнь и меньше подвержены депрессии.

Наследственность и роль случая

Модиг в интервью Newsweek уточнила: не всё зависит от человека. Генетика и случайные события (переломы, тяжёлые инфекции, несчастные случаи) могут вмешаться в судьбу даже самых здоровых людей.

Однако стремление к долгой жизни требует внимания к комплексу "положительных факторов":

  • правильное питание,

  • физическая активность,

  • социальные связи и вовлечённость.

Итог

Долгожительство — это сочетание удачи, наследственности и осознанного образа жизни. Но три универсальные черты — здоровое сердце, оптимизм и чувство цели - остаются главными ориентирами для тех, кто хочет встретить 90-100 лет в активном состоянии.

