Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мария Браньяс Морера — испанская сверхдолгожительница
Мария Браньяс Морера — испанская сверхдолгожительница
© commons.wikimedia.org by Arxiu de la família Branyas Morera is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:29

Секреты столетних: три вещи, которые россияне делают не так — узнайте, что мешает долголетию

Три фактора, сокращающие жизнь россиян: врач Инна Решетова о возрасте для начала профилактики

Эксперты называют три ключевых фактора, которые мешают россиянам дожить до ста лет. Главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова объяснила, что главные трудности связаны с отсутствием системной профилактики заболеваний, низкой физической активностью и некачественным питанием.

Когда начинать заботиться о долголетии

По словам врача, профилактика старения должна начинаться уже в возрасте 20-25 лет, именно в этот период запускаются первые биологические процессы, связанные с возрастными изменениями. Однако большинство людей не обращает внимания на раннюю профилактику, что впоследствии снижает продолжительность и качество жизни.

"Во-первых, это недостаточное внимание к профилактике заболеваний. Во-вторых, низкий уровень физической активности. В-третьих, в нашей стране довольно большой процент людей, которые имеют несбалансированное питание, вредные привычки и стресс. Многие россияне нерегулярно проходят медицинские осмотры, что приводит к позднему выявлению и лечению заболеваний", — подчеркнула Инна Решетова.

Доступность медицины

За последние годы в России предпринимаются меры для улучшения ситуации, в том числе внедряется телемедицина. Однако квалифицированная помощь всё ещё неравномерно доступна в разных регионах. Особенно остро эта проблема стоит в удалённых районах, где профилактические осмотры проходят нерегулярно.

Значение физической активности и питания

Специалисты подчёркивают: регулярные тренировки, даже умеренные, помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и иммунитета. Не менее важным остаётся питание — сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, клетчатки, витаминов и минералов. Вредные привычки, стрессы и несоблюдение режима сна также напрямую сокращают продолжительность жизни.

Начать никогда не поздно

Хотя лучше всего уделять внимание профилактике с молодости, даже в зрелом возрасте можно изменить образ жизни и получить ощутимые результаты.

"Раннее начало профилактики старения даёт наилучшие результаты. Уже с 20 лет необходимо уделять внимание своему питанию, физической активности и общему состоянию здоровья. Это непрерывная работа на протяжении всей жизни, однако даже в 50 или 60 лет не поздно начать", — подытожила Инна Решетова.

Три интересных факта

  1. Согласно данным ВОЗ, до 80% хронических заболеваний можно предотвратить изменением образа жизни.
  2. В Японии — стране с самой высокой продолжительностью жизни — доля людей старше 65 лет превышает 28%, и многие из них сохраняют активность до глубокой старости.
  3. Исследования показывают, что регулярные профилактические осмотры могут увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Мясников назвал сладкие газированные напитки самым вредным продуктом для детей сегодня в 3:21

Учёба под угрозой: неправильное питание превращает школьников в больных

Врач рассказал, какие продукты наносят вред здоровью школьников и мешают их развитию. Он также назвал полезные добавки и дал советы родителям.

Читать полностью » Марият Мухина: дети чаще заражаются лишаем и педикулёзом после поездок в Азию сегодня в 2:18

В школу вместе с детьми вернулись лишай и вши: врачи фиксируют рост заражений

С началом учебного года врачи предупреждают о росте заболеваемости лишаем и педикулёзом. Эксперты назвали неожиданные источники заражения.

Читать полностью » Американский врач Уильям Ли: первые жировые отложения появляются на языке сегодня в 1:10

Первый жир оседает не на животе: врачи назвали зону, где он появляется раньше всего

Первым сигналом накопления жира может стать вовсе не изменение фигуры. Врачи называют неожиданную область, где это проявляется раньше всего.

Читать полностью » Департамент здравоохранения Москвы: запись детей к врачу по ОМС останется без изменений сегодня в 0:07

Новый барьер на пути к врачу: родственников запишут только с их согласия

Осенью в онлайн-записи к врачу появится новый уровень защиты. Записать взрослого родственника по ОМС станет сложнее, но надежнее.

Читать полностью » Учёные изучают связь татуировок с онкологией: результаты исследований противоречивы вчера в 23:54

Татуировки и рак: где наука увидела связь, а где — нет

Связаны ли татуировки с онкологией? Рассказываем, что показали свежие работы, почему выводы расходятся и какие привычки реально меняют баланс рисков.

Читать полностью » Исследование: разрыв суставной губы увеличивает риск артрита в 26 раз вчера в 23:27

Когда сустав ломается без травмы: незаметная патология, которая приводит к операции

Игнорирование боли в бедре может вести к серьёзным последствиям. Узнайте, как распознать тревожные симптомы и предотвратить операции на 544 тысячи суставов!

Читать полностью » Ошибки родителей в начале учебного года: советы детского психолога вчера в 23:18

Сентябрьская ловушка: какие привычки родителей мешают детям адаптироваться к школе

Психолог рассказала, какие ошибки родители чаще всего совершают в сентябре: перегружают кружками, сравнивают с другими и подменяют похвалу подарками.

Читать полностью » Врач Вялов посоветовал перед кофе выпивать воду для снижения нагрузки на организм вчера в 23:16

Первая чашка кофе может запустить стресс: врач объяснил, как не навредить

Когда утренняя чашка кофе приносит энергию и пользу для печени, а когда может обернуться обезвоживанием и раздражением желудка рассказал гастроэнтеролог

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали концерт Надежды Кадышевой в Москве из-за выступления сына
Еда

Капкейки Красный бархат: рецепт приготовления от кулинарных экспертов
Спорт и фитнес

Тренер Кара Дадли: неправильная техника в силовых упражнениях может привести к травмам
Туризм

Простые маршруты по вулканам Камчатки для туристов
Наука и технологии

Марс как капсула времени: обнаружены реликвии времён формирования Солнечной системы
Питомцы

Кошки поднимают хвост и трутся боком о хозяина в знак приветствия
Садоводство

Садоводы советуют использовать компост и фосфорно-калийные удобрения для клубники осенью
Садоводство

5 причин, почему удобрения не помогают растениям: что делать садоводу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet