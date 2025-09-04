Секреты столетних: три вещи, которые россияне делают не так — узнайте, что мешает долголетию

Эксперты называют три ключевых фактора, которые мешают россиянам дожить до ста лет. Главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова объяснила, что главные трудности связаны с отсутствием системной профилактики заболеваний, низкой физической активностью и некачественным питанием.

Когда начинать заботиться о долголетии

По словам врача, профилактика старения должна начинаться уже в возрасте 20-25 лет, именно в этот период запускаются первые биологические процессы, связанные с возрастными изменениями. Однако большинство людей не обращает внимания на раннюю профилактику, что впоследствии снижает продолжительность и качество жизни.

"Во-первых, это недостаточное внимание к профилактике заболеваний. Во-вторых, низкий уровень физической активности. В-третьих, в нашей стране довольно большой процент людей, которые имеют несбалансированное питание, вредные привычки и стресс. Многие россияне нерегулярно проходят медицинские осмотры, что приводит к позднему выявлению и лечению заболеваний", — подчеркнула Инна Решетова.

Доступность медицины

За последние годы в России предпринимаются меры для улучшения ситуации, в том числе внедряется телемедицина. Однако квалифицированная помощь всё ещё неравномерно доступна в разных регионах. Особенно остро эта проблема стоит в удалённых районах, где профилактические осмотры проходят нерегулярно.

Значение физической активности и питания

Специалисты подчёркивают: регулярные тренировки, даже умеренные, помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и иммунитета. Не менее важным остаётся питание — сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, клетчатки, витаминов и минералов. Вредные привычки, стрессы и несоблюдение режима сна также напрямую сокращают продолжительность жизни.

Начать никогда не поздно

Хотя лучше всего уделять внимание профилактике с молодости, даже в зрелом возрасте можно изменить образ жизни и получить ощутимые результаты.

"Раннее начало профилактики старения даёт наилучшие результаты. Уже с 20 лет необходимо уделять внимание своему питанию, физической активности и общему состоянию здоровья. Это непрерывная работа на протяжении всей жизни, однако даже в 50 или 60 лет не поздно начать", — подытожила Инна Решетова.

Три интересных факта