Секреты молний: почему одна вспышка стала самой долгой в истории

Знаете ли вы, что в истории наблюдений за молниями была зафиксирована вспышка, которая простиралась на целых 829 километров? Это событие произошло над Великими равнинами США и стало настоящей сенсацией в метеорологии.

Уникальный феномен

Эта "мегавспышка" молнии, произошедшая в октябре 2017 года, длилась чуть более семи секунд. Однако её продолжительность была настолько впечатляющей, что наземные датчики не смогли зафиксировать её полностью.

"Мы точно не знаем, почему это происходит", — делится мнением Майкл Петерсон из Технологического института Джорджии, подчеркивая загадочность таких явлений.

Как это было исследовано?

Для того чтобы оценить эту вспышку, Петерсон и его команда обратились к данным геостационарного спутника, который непрерывно отслеживает молнии. Используя новое программное обеспечение, они проанализировали миллионы световых импульсов и смогли проследить за тем, как молния зигзагообразно двигалась и разветвлялась в грозовом облаке.

"Каждый раз, когда мы видим новый импульс, мы получаем представление о том, как эта вспышка растёт со временем", — объясняет он.

Рекордное расстояние

Исследователи выяснили, что самые удалённые точки вспышки охватывали 829 километров с погрешностью в 8 километров — это примерно расстояние между Лондоном и Цюрихом. Общая длина траектории молнии значительно превышает 1000 километров.

"Мегавспышка может достигать мегаметра", — добавляет Петерсон.

Всемирная метеорологическая организация официально признала эту вспышку самой продолжительной за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд 2020 года на 61 километр.

"Мы смогли увидеть более 100 ударов молнии от облака к земле. Эта единственная вспышка, — подчеркивает Петерсон. — Хотя эти мегавспышки очень редки, по отдельности они оказывают огромное влияние".

Таким образом, открытие о "мегавспышке" молнии не только расширяет наши знания о грозовых явлениях, но и подчеркивает, насколько ещё много нам предстоит узнать о природе.