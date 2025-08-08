Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молнии в небе
Молнии в небе
© commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:33

Секреты молний: почему одна вспышка стала самой долгой в истории

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США

Знаете ли вы, что в истории наблюдений за молниями была зафиксирована вспышка, которая простиралась на целых 829 километров? Это событие произошло над Великими равнинами США и стало настоящей сенсацией в метеорологии.

Уникальный феномен

Эта "мегавспышка" молнии, произошедшая в октябре 2017 года, длилась чуть более семи секунд. Однако её продолжительность была настолько впечатляющей, что наземные датчики не смогли зафиксировать её полностью.

"Мы точно не знаем, почему это происходит", — делится мнением Майкл Петерсон из Технологического института Джорджии, подчеркивая загадочность таких явлений.

Как это было исследовано?

Для того чтобы оценить эту вспышку, Петерсон и его команда обратились к данным геостационарного спутника, который непрерывно отслеживает молнии. Используя новое программное обеспечение, они проанализировали миллионы световых импульсов и смогли проследить за тем, как молния зигзагообразно двигалась и разветвлялась в грозовом облаке.

"Каждый раз, когда мы видим новый импульс, мы получаем представление о том, как эта вспышка растёт со временем", — объясняет он.

Рекордное расстояние

Исследователи выяснили, что самые удалённые точки вспышки охватывали 829 километров с погрешностью в 8 километров — это примерно расстояние между Лондоном и Цюрихом. Общая длина траектории молнии значительно превышает 1000 километров.

"Мегавспышка может достигать мегаметра", — добавляет Петерсон.

Всемирная метеорологическая организация официально признала эту вспышку самой продолжительной за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд 2020 года на 61 километр.

"Мы смогли увидеть более 100 ударов молнии от облака к земле. Эта единственная вспышка, — подчеркивает Петерсон. — Хотя эти мегавспышки очень редки, по отдельности они оказывают огромное влияние".

Таким образом, открытие о "мегавспышке" молнии не только расширяет наши знания о грозовых явлениях, но и подчеркивает, насколько ещё много нам предстоит узнать о природе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Улавливание CO₂: как китайцы обошли сложности старых технологий сегодня в 11:58

Декарбонизация получила новый импульс: 120 часов стабильной работы — китайский e-DRM поражает

Китайские ученые совершили прорыв в борьбе с климатом, разработав метод электрифицированного катализа. Технология e-DRM улавливает больше парниковых газов, чем производит, обещая отрицательные выбросы и углеродную нейтральность.

Читать полностью » Спутниковые данные раскрыли шокирующую правду о потере пресной воды на Земле сегодня в 10:58

Водный голод надвигается: 75% населения Земли уже испытывают нехватку

Ученые предупреждают о серьезных последствиях для продовольственной и водной безопасности миллиардов людей, так как 75% населения мира уже сталкивается с нехваткой пресной воды.

Читать полностью » Прорыв льда в Гренландии: 85-метровый кратер от тайной реки под ледником сегодня в 9:58

Ледяной гигант дал трещину: под Гренландией обнаружили озеро, которое вызвало тайфун из воды

В Гренландии произошло беспрецедентное подледниковое наводнение: 90 миллиардов литров талой воды прорвали лед, образовав кратер глубиной 85 метров. Это открытие меняет представления ученых о процессах таяния ледников и их влиянии на климат.

Читать полностью » Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых сегодня в 8:58

66 миллионов лет назад: приматы покоряли холод, а не тропический рай. Удивительные детали исследования

Ученые выяснили, что предки современных приматов впервые появились в холодных климатических условиях Северной Америки около 66 миллионов лет назад, а не в теплых тропических лесах, как считалось ранее.

Читать полностью » Загадка мурмураций галок: ученые бьют тревогу, вскрывая правду сегодня в 7:58

Галки танцуют по простым правилам: новая разгадка загадочных мурмураций

Ученые разгадали тайну мурмураций галок! Оказывается, завораживающие воздушные танцы – это не сложные стратегии выживания, а результат простых математических правил. Новое исследование раскрывает, как именно они возникают.

Читать полностью » Ученые нашли причину превосходства человека над неандертальцами: секрет в одной мутации сегодня в 6:58

Неандертальцы проиграли битву за мозг: что скрывается в наших генах

Уникальные изменения в биохимии мозга, всего пара мутаций в ферменте аденозинсукцинатлиазе (АДСЛ), могли стать ключом к эволюционному успеху человека. Исследование проливает свет на то, как эти изменения помогли Homo sapiens обойти неандертальцев и денисовцев, улучшив когнитивные способности и поведение.

Читать полностью » Новое семейство вирусов Megarnaviridae: что угрожает устрицам и как это предотвратить сегодня в 5:58

Моллюски умирают, фермеры теряют миллионы: что происходит с устрицами в Британской Колумбии

Ученые обнаружили новый гигантский РНК-вирус Megarnavirus gigas у устриц в Британской Колумбии. Массовая гибель моллюсков привела к убыткам в 16 млн долларов.

Читать полностью » GMARS заменит HIMARS: Пентагон усиливает мобильные ударные силы сегодня в 4:12

Новая ракета США может менять боеприпасы прямо в бою — в чём подвох GMARS

Новая американская ракетная система GMARS успешно прошла боевые испытания. Она вдвое мощнее HIMARS и обещает изменить правила войны на дальних дистанциях.

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетолог назвала безопасную норму малины и смородины для здорового человека
ЮФО

Аэропорты Сочи и Калуги возобновили работу после временных ограничений
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
СКФО

В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru