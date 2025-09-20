Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
самолет в небе
самолет в небе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Половина экватора за одно путешествие: мир получил самый долгий авиарейс

China Eastern: перелёт Буэнос-Айрес — Шанхай займёт почти 29 часов с декабря 2025 года

Путешествия всегда связаны с ожиданиями: одни предвкушают отдых, другие боятся долгих часов в кресле самолёта. Пока привычные 12-13 часов полёта из Европы в Азию кажутся многим испытанием, авиакомпания China Eastern Airlines решила изменить представления о дальности. В декабре стартует новый маршрут, который обещает стать самым продолжительным в мире: перелёт из Аргентины в Шанхай займёт почти 29 часов.

Это событие уже вызвало оживлённые обсуждения среди путешественников, специалистов авиационной отрасли и поклонников необычных маршрутов. Для одних это вызов, для других — шанс проверить себя и познакомиться с новым форматом авиапутешествий.

Новый маршрут: Аргентина — Шанхай

Рейсы MU746 и MU745 начнут выполняться с 4 декабря. Самолёт Boeing 777-300 ER будет преодолевать расстояние 20 116 километров, что составляет больше половины длины экватора. Маршрут нельзя назвать прямым: предусмотрена двухчасовая техническая остановка в Окленде (Новая Зеландия). При этом пассажирам, скорее всего, придётся оставаться на борту.

Перелёт в сторону Китая займёт 29 часов, а обратный путь будет короче примерно на четыре часа. Полёты запланированы дважды в неделю.

Стоимость билета в один конец колеблется от 31 582 до 46 670 чешских крон за место в эконом-классе и около 103 400 крон в бизнес-классе.

Сравнение с другими маршрутами

Авиакомпания Маршрут Продолжительность Самолёт Особенность
China Eastern Буэнос-Айрес — Шанхай 29 ч Boeing 777-300 ER Техническая остановка в Окленде
Singapore Airlines Сингапур — Нью-Йорк (JFK) 18-19 ч Airbus A350-900 ULR Самый длинный прямой рейс на сегодня
Qantas Сидней — Нью-Йорк (план 2027) 20 ч Airbus A350-1000 Проект "Рассвет", беспосадочный полёт
Emirates Дубай — Окленд 17 ч Boeing 777 Популярен среди транзитных пассажиров

Такой формат показывает, как авиакомпании соревнуются за титул "самый длинный рейс в мире".

Советы шаг за шагом: как подготовиться к сверхдлительному перелёту

  1. Заблаговременно выбирайте место: лучше бронировать места у прохода, чтобы можно было чаще вставать и разминаться.

  2. Используйте компрессионные носки, чтобы снизить риск отёков и проблем с венами.

  3. Запаситесь маской для сна и берушами — они помогут даже при шуме или включённом свете.

  4. Не перегружайте себя тяжёлой пищей перед рейсом и во время него — лёгкие закуски и вода будут лучшими спутниками.

  5. Подготовьте развлечения: скачайте книги, фильмы или подкасты заранее, чтобы не зависеть от бортовой системы.

  6. Рассмотрите покупку подушки для шеи и небольшого пледа: комфорт на длинном перелёте напрямую влияет на самочувствие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полёт без движения и частых вставаний.
    → Последствие: риск тромбоза.
    → Альтернатива: регулярные прогулки по салону и простая гимнастика.

  • Ошибка: злоупотребление кофеином или алкоголем.
    → Последствие: обезвоживание и бессонница.
    → Альтернатива: пить больше воды, использовать травяной чай.

  • Ошибка: слишком тесная одежда.
    → Последствие: ухудшение кровообращения.
    → Альтернатива: лёгкие брюки, футболка и удобные кроссовки.

А что если рейс задержат?

Долгие маршруты подвержены погодным рискам и техническим сложностям. Если задержка произойдёт в Окленде, велика вероятность, что пассажиры останутся в самолёте, так как официального выхода в город не предусмотрено. Это стоит учитывать тем, кто плохо переносит замкнутые пространства. В таком случае важно иметь при себе влажные салфетки, смену белья и зарядные устройства.

Плюсы и минусы сверхдальних перелётов

Плюсы Минусы
Экономия времени: меньше пересадок и ожидания Длительное нахождение в замкнутом пространстве
Возможность напрямую соединить далекие регионы Высокая стоимость билетов
Новые впечатления для путешественников Усталость, сбой биоритмов
Развитие мировой авиации Ограниченный выбор авиакомпаний

FAQ

Сколько стоит билет на самый длинный рейс?
От 31 582 крон в эконом-классе до 103 400 крон в бизнес-классе.

Как выбрать лучшее место?
Если важен комфорт, лучше бронировать места у прохода, в средней части салона. Там меньше ощущается турбулентность.

Что лучше: прямой рейс или с пересадками?
Прямой — быстрее, но сложнее переносится физически. С пересадками можно отдохнуть и прогуляться, но общее время путешествия увеличивается.

Мифы и правда

  • Миф: длительный перелёт опасен для здоровья любого пассажира.
    Правда: при соблюдении правил безопасности (гимнастика, гидратация, комфортная одежда) риски минимальны.

  • Миф: на борту невозможно уснуть.
    Правда: при использовании маски, берушей и удобной подушки многие спят даже на 10-12 часов.

  • Миф: бизнес-класс полностью решает проблему усталости.
    Правда: комфорт выше, но смена часовых поясов и длительное сидение всё равно влияют на организм.

Три интересных факта

• Boeing 777-300 ER, используемый на этом маршруте, способен перевозить до 368 пассажиров.
• За время полёта в 29 часов пассажиры преодолеют почти 11 часовых поясов.
• При перелётах через экватор и разные полушария тело испытывает более сильный "джетлаг", чем при коротких рейсах.

Исторический контекст

Соревнование авиакомпаний за самые длинные маршруты началось ещё в 2000-х годах. В 2004 году Singapore Airlines выполняла рейс Сингапур — Ньюарк длительностью почти 19 часов на Airbus A340-500. Спустя годы маршрут закрыли из-за экономических причин, но в 2018 году он вернулся в обновлённом формате.

Qantas, со своей стороны, уже тестировала 20-часовые перелёты в рамках "Проекта Рассвет", выполняя экспериментальные рейсы с минимальным количеством пассажиров. Планируется, что регулярные рейсы стартуют к 2027 году.

China Eastern своим проектом поднимает планку ещё выше: пусть рейс и не будет полностью беспосадочным, но его общая длительность станет новой вехой в истории гражданской авиации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ницце более 300 солнечных дней в году 19.09.2025 в 17:28

Рай для туристов или ловушка для кошелька: как выбрать район Ниццы

Узнайте, какой район Ниццы идеально подходит для вашего отпуска! Обзор лучших мест: от старого города до набережной. Советы туристам и сравнение районов.

Читать полностью » Жители Сочи сообщают о медведице с двумя детёнышами у мусорных контейнеров в Красной Поляне вчера в 16:56

Косолапые идут к людям: мусорные баки превратили Сочи в охотничьи угодья

В Сочи участились случаи выхода медведей к людям. Узнайте, что делать при встрече с хищником и как обезопасить свой отдых в Красной Поляне.

Читать полностью » Этой осенью Central Perk откроется на Таймс-сквер в Нью-Йорке вчера в 15:16

Культовый диван и запах кофе: почему новое кафе станет точкой притяжения Нью-Йорка

Знаменитая Central Perk из сериала "Друзья" открывается на Таймс-сквер в Нью-Йорке! Интерьер, меню от шеф-повара и шесть кофейных смесей ждут фанатов и туристов.

Читать полностью » Башни Нотр-Дам в Париже открываются после реставрации — Макрон объявил о завершении работ вчера в 14:47

420 ступеней к символу Франции: что ждёт туристов на обновлённом маршруте

Башни Нотр-Дам вновь открыты! Узнайте о новом маршруте, ценах на билеты и что изменилось после реставрации. Полный гид для желающих посетить символ Парижа в 2025 году.

Читать полностью » В Ямале совет директоров провели в чумах оленеводов и под изумрудным небом авроры вчера в 13:25

Ямал вместо офисов: как компании проводят стратегические сессии на вечной мерзлоте

Компания "Волков Групп" провела выездной совет директоров в Салехарде, совместив бизнес-встречи с погружением в культуру и быт коренных народов Ямала.

Читать полностью » Эксперты назвали семь привычек, которые делают походы комфортнее вчера в 12:32

Эти привычки превращают поход в удовольствие, а не испытание

Походы становятся легче и приятнее, если соблюдать простые привычки. Эксперты собрали семь правил, которые делают путешествия комфортными и безопасными.

Читать полностью » Специалисты рассказали, какие вещи необходимы в базовом наборе для горного похода вчера в 12:25

Туристы раскрыли секреты выбора снаряжения для новичков

Первый поход в горы требует внимательной подготовки. Эксперты делятся советами, как выбрать рюкзак, обувь, одежду и снаряжение, чтобы путешествие было комфортным и безопасным.

Читать полностью » Эксперты объяснили разницу между хайкингом, треккингом и альпинизмом вчера в 11:28

Хайкинг, треккинг или альпинизм: что выбрать новичку

Хайкинг, треккинг, альпинизм — похожие слова, но разный смысл. Эксперты объясняют, чем они отличаются и какой формат подойдёт именно вам.

Читать полностью »

Новости
Туризм

AllClear Travel: порт Эркюль в Монако занял 19-е место в списке самых красивых гаваней мира
Питомцы

Нейробиолог Лора Элин Пиготт: кошки повышают уровень окситоцина у человека
Технологии

Белоруссия создаст собственную робототехническую отрасль в 2026–2030 годах
Авто и мото

Утилизационный сбор в России в 2025 году будут рассчитывать по мощности двигателя
Авто и мото

В России отзывают 17 736 Geely Emgrand 2023–2025 годов выпуска из-за риска деформации топливного бака
Еда

Рецепт пирога с баклажанами и сыром фета: пошаговое приготовление дома
Наука

CDC: вакцина MMRV больше не рекомендуется детям младше 4 лет
Еда

Фаршированный лаваш в духовке приобретает золотистую корочку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet