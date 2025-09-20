Половина экватора за одно путешествие: мир получил самый долгий авиарейс

Путешествия всегда связаны с ожиданиями: одни предвкушают отдых, другие боятся долгих часов в кресле самолёта. Пока привычные 12-13 часов полёта из Европы в Азию кажутся многим испытанием, авиакомпания China Eastern Airlines решила изменить представления о дальности. В декабре стартует новый маршрут, который обещает стать самым продолжительным в мире: перелёт из Аргентины в Шанхай займёт почти 29 часов.

Это событие уже вызвало оживлённые обсуждения среди путешественников, специалистов авиационной отрасли и поклонников необычных маршрутов. Для одних это вызов, для других — шанс проверить себя и познакомиться с новым форматом авиапутешествий.

Новый маршрут: Аргентина — Шанхай

Рейсы MU746 и MU745 начнут выполняться с 4 декабря. Самолёт Boeing 777-300 ER будет преодолевать расстояние 20 116 километров, что составляет больше половины длины экватора. Маршрут нельзя назвать прямым: предусмотрена двухчасовая техническая остановка в Окленде (Новая Зеландия). При этом пассажирам, скорее всего, придётся оставаться на борту.

Перелёт в сторону Китая займёт 29 часов, а обратный путь будет короче примерно на четыре часа. Полёты запланированы дважды в неделю.

Стоимость билета в один конец колеблется от 31 582 до 46 670 чешских крон за место в эконом-классе и около 103 400 крон в бизнес-классе.

Сравнение с другими маршрутами

Авиакомпания Маршрут Продолжительность Самолёт Особенность China Eastern Буэнос-Айрес — Шанхай 29 ч Boeing 777-300 ER Техническая остановка в Окленде Singapore Airlines Сингапур — Нью-Йорк (JFK) 18-19 ч Airbus A350-900 ULR Самый длинный прямой рейс на сегодня Qantas Сидней — Нью-Йорк (план 2027) 20 ч Airbus A350-1000 Проект "Рассвет", беспосадочный полёт Emirates Дубай — Окленд 17 ч Boeing 777 Популярен среди транзитных пассажиров

Такой формат показывает, как авиакомпании соревнуются за титул "самый длинный рейс в мире".

Советы шаг за шагом: как подготовиться к сверхдлительному перелёту

Заблаговременно выбирайте место: лучше бронировать места у прохода, чтобы можно было чаще вставать и разминаться. Используйте компрессионные носки, чтобы снизить риск отёков и проблем с венами. Запаситесь маской для сна и берушами — они помогут даже при шуме или включённом свете. Не перегружайте себя тяжёлой пищей перед рейсом и во время него — лёгкие закуски и вода будут лучшими спутниками. Подготовьте развлечения: скачайте книги, фильмы или подкасты заранее, чтобы не зависеть от бортовой системы. Рассмотрите покупку подушки для шеи и небольшого пледа: комфорт на длинном перелёте напрямую влияет на самочувствие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полёт без движения и частых вставаний.

→ Последствие: риск тромбоза.

→ Альтернатива: регулярные прогулки по салону и простая гимнастика.

Ошибка: злоупотребление кофеином или алкоголем.

→ Последствие: обезвоживание и бессонница.

→ Альтернатива: пить больше воды, использовать травяной чай.

Ошибка: слишком тесная одежда.

→ Последствие: ухудшение кровообращения.

→ Альтернатива: лёгкие брюки, футболка и удобные кроссовки.

А что если рейс задержат?

Долгие маршруты подвержены погодным рискам и техническим сложностям. Если задержка произойдёт в Окленде, велика вероятность, что пассажиры останутся в самолёте, так как официального выхода в город не предусмотрено. Это стоит учитывать тем, кто плохо переносит замкнутые пространства. В таком случае важно иметь при себе влажные салфетки, смену белья и зарядные устройства.

Плюсы и минусы сверхдальних перелётов

Плюсы Минусы Экономия времени: меньше пересадок и ожидания Длительное нахождение в замкнутом пространстве Возможность напрямую соединить далекие регионы Высокая стоимость билетов Новые впечатления для путешественников Усталость, сбой биоритмов Развитие мировой авиации Ограниченный выбор авиакомпаний

FAQ

Сколько стоит билет на самый длинный рейс?

От 31 582 крон в эконом-классе до 103 400 крон в бизнес-классе.

Как выбрать лучшее место?

Если важен комфорт, лучше бронировать места у прохода, в средней части салона. Там меньше ощущается турбулентность.

Что лучше: прямой рейс или с пересадками?

Прямой — быстрее, но сложнее переносится физически. С пересадками можно отдохнуть и прогуляться, но общее время путешествия увеличивается.

Мифы и правда

Миф: длительный перелёт опасен для здоровья любого пассажира.

Правда: при соблюдении правил безопасности (гимнастика, гидратация, комфортная одежда) риски минимальны.

Миф: на борту невозможно уснуть.

Правда: при использовании маски, берушей и удобной подушки многие спят даже на 10-12 часов.

Миф: бизнес-класс полностью решает проблему усталости.

Правда: комфорт выше, но смена часовых поясов и длительное сидение всё равно влияют на организм.

Три интересных факта

• Boeing 777-300 ER, используемый на этом маршруте, способен перевозить до 368 пассажиров.

• За время полёта в 29 часов пассажиры преодолеют почти 11 часовых поясов.

• При перелётах через экватор и разные полушария тело испытывает более сильный "джетлаг", чем при коротких рейсах.

Исторический контекст

Соревнование авиакомпаний за самые длинные маршруты началось ещё в 2000-х годах. В 2004 году Singapore Airlines выполняла рейс Сингапур — Ньюарк длительностью почти 19 часов на Airbus A340-500. Спустя годы маршрут закрыли из-за экономических причин, но в 2018 году он вернулся в обновлённом формате.

Qantas, со своей стороны, уже тестировала 20-часовые перелёты в рамках "Проекта Рассвет", выполняя экспериментальные рейсы с минимальным количеством пассажиров. Планируется, что регулярные рейсы стартуют к 2027 году.

China Eastern своим проектом поднимает планку ещё выше: пусть рейс и не будет полностью беспосадочным, но его общая длительность станет новой вехой в истории гражданской авиации.