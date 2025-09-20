Половина экватора за одно путешествие: мир получил самый долгий авиарейс
Путешествия всегда связаны с ожиданиями: одни предвкушают отдых, другие боятся долгих часов в кресле самолёта. Пока привычные 12-13 часов полёта из Европы в Азию кажутся многим испытанием, авиакомпания China Eastern Airlines решила изменить представления о дальности. В декабре стартует новый маршрут, который обещает стать самым продолжительным в мире: перелёт из Аргентины в Шанхай займёт почти 29 часов.
Это событие уже вызвало оживлённые обсуждения среди путешественников, специалистов авиационной отрасли и поклонников необычных маршрутов. Для одних это вызов, для других — шанс проверить себя и познакомиться с новым форматом авиапутешествий.
Новый маршрут: Аргентина — Шанхай
Рейсы MU746 и MU745 начнут выполняться с 4 декабря. Самолёт Boeing 777-300 ER будет преодолевать расстояние 20 116 километров, что составляет больше половины длины экватора. Маршрут нельзя назвать прямым: предусмотрена двухчасовая техническая остановка в Окленде (Новая Зеландия). При этом пассажирам, скорее всего, придётся оставаться на борту.
Перелёт в сторону Китая займёт 29 часов, а обратный путь будет короче примерно на четыре часа. Полёты запланированы дважды в неделю.
Стоимость билета в один конец колеблется от 31 582 до 46 670 чешских крон за место в эконом-классе и около 103 400 крон в бизнес-классе.
Сравнение с другими маршрутами
|Авиакомпания
|Маршрут
|Продолжительность
|Самолёт
|Особенность
|China Eastern
|Буэнос-Айрес — Шанхай
|29 ч
|Boeing 777-300 ER
|Техническая остановка в Окленде
|Singapore Airlines
|Сингапур — Нью-Йорк (JFK)
|18-19 ч
|Airbus A350-900 ULR
|Самый длинный прямой рейс на сегодня
|Qantas
|Сидней — Нью-Йорк (план 2027)
|20 ч
|Airbus A350-1000
|Проект "Рассвет", беспосадочный полёт
|Emirates
|Дубай — Окленд
|17 ч
|Boeing 777
|Популярен среди транзитных пассажиров
Такой формат показывает, как авиакомпании соревнуются за титул "самый длинный рейс в мире".
Советы шаг за шагом: как подготовиться к сверхдлительному перелёту
-
Заблаговременно выбирайте место: лучше бронировать места у прохода, чтобы можно было чаще вставать и разминаться.
-
Используйте компрессионные носки, чтобы снизить риск отёков и проблем с венами.
-
Запаситесь маской для сна и берушами — они помогут даже при шуме или включённом свете.
-
Не перегружайте себя тяжёлой пищей перед рейсом и во время него — лёгкие закуски и вода будут лучшими спутниками.
-
Подготовьте развлечения: скачайте книги, фильмы или подкасты заранее, чтобы не зависеть от бортовой системы.
-
Рассмотрите покупку подушки для шеи и небольшого пледа: комфорт на длинном перелёте напрямую влияет на самочувствие.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полёт без движения и частых вставаний.
→ Последствие: риск тромбоза.
→ Альтернатива: регулярные прогулки по салону и простая гимнастика.
-
Ошибка: злоупотребление кофеином или алкоголем.
→ Последствие: обезвоживание и бессонница.
→ Альтернатива: пить больше воды, использовать травяной чай.
-
Ошибка: слишком тесная одежда.
→ Последствие: ухудшение кровообращения.
→ Альтернатива: лёгкие брюки, футболка и удобные кроссовки.
А что если рейс задержат?
Долгие маршруты подвержены погодным рискам и техническим сложностям. Если задержка произойдёт в Окленде, велика вероятность, что пассажиры останутся в самолёте, так как официального выхода в город не предусмотрено. Это стоит учитывать тем, кто плохо переносит замкнутые пространства. В таком случае важно иметь при себе влажные салфетки, смену белья и зарядные устройства.
Плюсы и минусы сверхдальних перелётов
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени: меньше пересадок и ожидания
|Длительное нахождение в замкнутом пространстве
|Возможность напрямую соединить далекие регионы
|Высокая стоимость билетов
|Новые впечатления для путешественников
|Усталость, сбой биоритмов
|Развитие мировой авиации
|Ограниченный выбор авиакомпаний
FAQ
Сколько стоит билет на самый длинный рейс?
От 31 582 крон в эконом-классе до 103 400 крон в бизнес-классе.
Как выбрать лучшее место?
Если важен комфорт, лучше бронировать места у прохода, в средней части салона. Там меньше ощущается турбулентность.
Что лучше: прямой рейс или с пересадками?
Прямой — быстрее, но сложнее переносится физически. С пересадками можно отдохнуть и прогуляться, но общее время путешествия увеличивается.
Мифы и правда
-
Миф: длительный перелёт опасен для здоровья любого пассажира.
Правда: при соблюдении правил безопасности (гимнастика, гидратация, комфортная одежда) риски минимальны.
-
Миф: на борту невозможно уснуть.
Правда: при использовании маски, берушей и удобной подушки многие спят даже на 10-12 часов.
-
Миф: бизнес-класс полностью решает проблему усталости.
Правда: комфорт выше, но смена часовых поясов и длительное сидение всё равно влияют на организм.
Три интересных факта
• Boeing 777-300 ER, используемый на этом маршруте, способен перевозить до 368 пассажиров.
• За время полёта в 29 часов пассажиры преодолеют почти 11 часовых поясов.
• При перелётах через экватор и разные полушария тело испытывает более сильный "джетлаг", чем при коротких рейсах.
Исторический контекст
Соревнование авиакомпаний за самые длинные маршруты началось ещё в 2000-х годах. В 2004 году Singapore Airlines выполняла рейс Сингапур — Ньюарк длительностью почти 19 часов на Airbus A340-500. Спустя годы маршрут закрыли из-за экономических причин, но в 2018 году он вернулся в обновлённом формате.
Qantas, со своей стороны, уже тестировала 20-часовые перелёты в рамках "Проекта Рассвет", выполняя экспериментальные рейсы с минимальным количеством пассажиров. Планируется, что регулярные рейсы стартуют к 2027 году.
China Eastern своим проектом поднимает планку ещё выше: пусть рейс и не будет полностью беспосадочным, но его общая длительность станет новой вехой в истории гражданской авиации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru