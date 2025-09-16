Полтора дня в небе: рейс, который изменит карту мировой авиации

Авиакомпания China Eastern открывает новый маршрут, который станет одним из самых необычных в современной авиации. Это не просто связь между двумя континентами, а настоящий вызов для пассажиров и экипажа: перелёт длиной более 12 тысяч миль и почти полтора дня в пути.

Новый маршрут: Шанхай — Окленд — Буэнос-Айрес

С декабря 2025 года авиакомпания начнёт выполнять два еженедельных рейса из Шанхая в Буэнос-Айрес через Окленд. Для перевозки будут использоваться самолёты Boeing 777-300ER с компоновкой на 316 пассажиров.

Расписание выглядит так:

MU745: Шанхай → Окленд → Буэнос-Айрес.

MU746: Буэнос-Айрес → Окленд → Шанхай.

На восток рейс займёт около 26 часов, на запад — почти 29.

Сравнение маршрутов

Маршрут Протяжённость Продолжительность Перевозчик Шанхай — Окленд — Буэнос-Айрес 12 229 миль 26-29 ч China Eastern Сидней — Сантьяго 7 060 миль около 12 ч Qantas Сантьяго — Мельбурн 7 000 миль около13 ч LATAM Доха — Окленд 9 032 мили около17 ч Qatar Airways

Новый маршрут станет самым длинным "прямым" рейсом в мире: хотя он включает посадку в Новой Зеландии, билет будет оформляться как единый перелёт.

Экономический эффект и интерес стран

На церемонии открытия маршрута в Шанхае премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон отметил значимость этого события:

"Мы, как страна, прилагаем все усилия, чтобы вернуть туризм на уровень 2019 года и выше, поскольку это будет способствовать экономическому росту по всей стране. По оценкам, этот новый маршрут принесёт Новой Зеландии дополнительные 48 миллионов долларов в год", — сказал премьер-министр Кристофер Люксон.

Генеральный директор аэропорта Окленда Кэрри Хурихангануи подчеркнула роль новых рейсов:

"Этот новый сервис восстановит прямое авиасообщение между Новой Зеландией и Аргентиной, способствуя не только развитию туризма, торговли и международного образования, но и предоставляя еще одну связь с домом для 40 000 южноамериканцев, проживающих в Новой Зеландии", — отметила Хурихангануи.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к такому перелёту

Забронировать место заранее, предпочтительно бизнес-класс или хотя бы у прохода. Взять с собой дорожную подушку и маску для сна — вылеты ночью особенно утомительны. Использовать компрессионные носки для профилактики отёков. Установить на планшет или смартфон офлайн-развлечения: фильмы, книги, игры. Сделать пересадку в Окленде возможностью: выбрать тариф с правом длительного стоповера и провести 1-2 дня в Новой Зеландии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: лететь эконом-классом без подготовки.

→ Последствие: сильная усталость, бессонница, отёки ног.

→ Альтернатива: выбрать тариф с дополнительным пространством (например, Premium Economy).

Ошибка: не брать с собой медикаменты.

→ Последствие: обострение хронических проблем в долгом пути.

→ Альтернатива: подготовить аптечку (обезболивающее, пластыри, витамины).

Ошибка: не продумать питание.

→ Последствие: ограничение авиакомпании может не подойти по диете.

→ Альтернатива: заказать спецпитание при бронировании.

А что если маршрут станет регулярным?

Если China Eastern закрепится на этом направлении, это изменит расклад на рынке. Конкуренты вроде Air New Zealand или LATAM будут вынуждены пересматривать свои тарифы. Появится возможность интеграции туров "Азия — Океания — Южная Америка" в рамках одного билета.

Плюсы и минусы рейса

Плюсы Минусы Уникальный маршрут, соединяющий три континента Чрезвычайная длительность Новый поток туристов и бизнес-пассажиров Ночные вылеты усложняют адаптацию Возможность стоповера в Новой Зеландии Ограниченное количество рейсов (2 раза в неделю)

FAQ

Как выбрать лучшее место?

Рекомендуется бизнес-класс или места у прохода в центре салона Boeing 777-300ER.

Сколько стоит билет?

Точная цена пока не объявлена, но, учитывая протяжённость, ожидать нужно высокие тарифы, сравнимые с самыми длинными рейсами мира (от 1500 до 3000 долларов в эконом-классе).

Что лучше — прямой рейс или через Европу/США?

Через Европу часто дешевле и есть больше частоты рейсов, но прямой маршрут экономит пересадки и время ожидания.

Мифы и правда

Миф: такой рейс невозможно выдержать.

Правда: при правильной подготовке перелёт переносится легче, чем с множественными пересадками.

Миф: прямой рейс всегда быстрее.

Правда: хотя полёт длинный, отсутствие пересадок часто сокращает общее время путешествия.

Миф: China Eastern открывает этот маршрут только ради туризма.

Правда: кроме туризма, авиалиния делает ставку на деловые поездки и образовательные программы.

3 интересных факта

Протяжённость маршрута больше диаметра Земли, если измерять его прямой линией через Антарктиду. Boeing 777-300ER способен лететь без посадки до 14 500 км, но для маршрута до Буэнос-Айреса необходим промежуточный сегмент в Окленде. Это первый выход China Eastern на рынок Южной Америки.

Исторический контекст: предшественники маршрута