Летняя поездка
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:57

Самый длинный маршрут России: куда ведут 1720 километров по Приангарью

В Иркутской области представили новый туристический проект, который сразу получил статус рекордного для России по протяжённости. Автомобильный маршрут растянулся на 1720 километров и охватывает значительную часть Приангарья, позволяя путешественникам познакомиться с регионами, которые редко входят в привычные экскурсионные программы.

Путешествие через сердце Сибири

Маршрут стартует в Листвянке — посёлке на берегу Байкала, популярном у туристов благодаря близости к Иркутску и удобному транспорту. Путешественники начинают дорогу с одного из самых живописных уголков России, а затем постепенно углубляются вглубь области. Конечной точкой становится Усть-Кут — город на реке Лене, известный как важный транспортный узел и ворота к северным территориям.

Часть маршрута проходит вдоль Байкало-Амурской магистрали: около 350 километров пути пролегает рядом с железной дорогой, которая сама по себе давно считается достопримечательностью. По замыслу организаторов, путешествие рассчитано на неделю, чтобы туристы смогли не только преодолеть расстояние, но и задержаться в ключевых точках.

Культурные и гастрономические остановки

По дороге предусмотрены заезды в города Приангарья, каждый из которых имеет собственные особенности. Где-то туристов ждут музеи и старинные архитектурные памятники, где-то — современные арт-пространства и гастрономические фестивали.

Особое внимание уделено локальной кухне. Иркутская область славится блюдами из байкальского омуля, таёжными дарами — ягодами, орехами, грибами. Для гостей региона подготовлены гастрономические туры, чтобы дополнить впечатления от природы и культуры яркими вкусовыми открытиями.

Поддержка на федеральном уровне

Проект стал частью масштабной программы развития автотуризма, инициированной Минэкономразвития России.

"В этом году министерством запущена платформа, национальный туристический портал, на котором можно найти подробную информацию о различных автомаршрутах в регионах России", — сказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Она подчеркнула, что от региона было подано пять маршрутов, но пока опубликован только один — самый длинный и наиболее масштабный.

Туризм на колёсах: цифры и факты

Автотуризм в Иркутской области уверенно набирает популярность. По данным регионального агентства, в летнем сезоне 2025 года в Приангарье побывало около 880 тысяч туристов. При этом примерно треть из них — 300 тысяч человек — приехали именно на автомобилях. Эта цифра говорит о том, что спрос на подобные маршруты стабильно растёт, а запуск нового проекта поможет привлечь ещё больше гостей.

Эксперты считают, что развитие таких маршрутов создаёт новые возможности для малого бизнеса: гостиниц, кафе, мастерских с локальной продукцией. Кроме того, автопутешествия позволяют туристам самостоятельно планировать график и глубже погружаться в атмосферу региона.

