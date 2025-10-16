Самый длинный пляж планеты оказался местом, где человек теряет счёт времени

Пляж Кассино, расположенный в южной части Бразилии, часто называют не просто курортом, а целой природной вселенной. Его бесконечная песчаная лента протянулась вдоль Атлантического побережья штата Риу-Гранди-ду-Сул — от одноимённого курорта Кассино до города Чуи, граничащего с Уругваем. С 1994 года это место официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный пляж на планете - 254 километра непрерывного песка, в некоторых местах шириной до 200 метров.

Бескрайний пейзаж и суровая красота

Пейзаж здесь будто растворяется в горизонте: море и небо сливаются в одну линию, а песок кажется бесконечным. Несмотря на чарующую красоту, пройти весь путь по Кассину под силу далеко не каждому. Мягкий песок, постоянный океанский ветер и палящее солнце делают прогулку испытанием на выносливость. В среднем человек преодолевает по такой поверхности около 4 километров в час, и чтобы пройти весь пляж, потребуется не менее 63 часов непрерывного движения. При восьмичасовом дневном режиме прогулки это займёт примерно восемь дней, а если учесть жару, приливы и необходимость отдыха — до двенадцати.

Этот маршрут считается одним из самых длинных и уединённых в мире. Здесь можно часами идти, не встретив ни души, — только следы птиц и шум ветра, перекатывающего песок.

Дикая природа у океана

Пляж Кассино уникален тем, что сочетает в себе девственную природу и отсутствие цивилизации. На большей его части нет отелей, кафе и даже сотовой связи. Вместо этого путешественников окружают песчаные дюны, морские волны и редкие представители фауны: перелётные птицы, морские волки и тюлени часто отдыхают у кромки воды.

Весной берег оживает — на песке появляются ромашки, которые контрастируют с серо-золотым ландшафтом. Этот минималистичный пейзаж даёт ощущение полного единения с природой.

Отправная точка и достопримечательности маршрута

Путешествие обычно начинается в районе Мольес-да-Барра, гранитного пирса, уходящего на 4,3 километра в Атлантику. Он служит защитой для входа судов в лагуну Лагоа-душ-Патуш и является одной из главных инженерных достопримечательностей региона. По рельсам вдоль волн туристы катаются на специальных парусных тележках, направляясь к маяку на конце сооружения — это одно из самых живописных мест побережья.

Неподалёку находится и корабль-призрак "Альтаир", севший на мель в 1976 году. Сегодня его металлический корпус стал фотогеничным символом Кассино и напоминанием о непредсказуемом характере океана.

Как попасть на пляж Кассино

Главные ворота к этому чуду природы — город Риу-Гранди, старейший в штате. Он был основан в 1737 году и долгое время служил важным портом Бразилии. Город известен памятником Иеманже, богине моря, созданным скульптором Эрико Гобби. Каждый февраль у подножия статуи проходят красочные фестивали, куда приезжают паломники и рыбаки, принося дары океану.

Из Риу-Гранди до пляжа можно добраться автомобилем или автобусом за 20-30 минут. Курортная часть Кассино оборудована гостиницами, ресторанами и магазинами, но стоит лишь отойти на несколько километров — и вы окажетесь в мире, где нет ничего, кроме ветра и песка.

Путешествие для смелых: тропа Кассино-Барра-ду-Чуи

Для опытных путешественников существует легендарный маршрут Кассино-Барра-ду-Чуи, входящий в национальный путь Ояпоке-Чуи, который символически соединяет север и юг Бразилии. Этот участок считается одним из самых труднопроходимых в стране. Он проходит через экологическую станцию Таим — охраняемую зону, где можно увидеть редких птиц, болотных оленей и даже капибар.

Однако идти по этой тропе стоит только подготовленным: здесь нет гостиниц, электричества и пунктов помощи. Путешественники берут с собой палатки, запасы воды и навигационное оборудование. Взамен им открываются незабываемые картины — восходы над океаном, песчаные равнины, переходящие в дюны, и тишина, которой невозможно насытиться.

Советы для путешественников

Перед поездкой убедитесь, что у вас есть подходящая обувь для ходьбы по песку — например, лёгкие треккинговые сандалии. Возьмите запас питьевой воды, солнцезащитный крем и головной убор. Если вы планируете ночёвку, используйте палатку, устойчивую к ветру. Лучше всего начинать маршрут ранним утром или вечером, когда солнце менее активно. Обязательно сообщите близким о планах и маршруте: на большей части пляжа нет связи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: отправиться на маршрут без достаточного запаса воды.

→ Последствие: обезвоживание и риск теплового удара.

→ Альтернатива: использовать туристические фильтры и термосы с охлаждением.

• Ошибка: игнорировать погодный прогноз.

→ Последствие: сильный ветер и прилив могут сделать передвижение невозможным.

→ Альтернатива: отслеживать прогноз через приложения Windy или AccuWeather.

• Ошибка: недооценить расстояние.

→ Последствие: физическое истощение и потеря ориентации.

→ Альтернатива: разбить маршрут на этапы и заранее рассчитать точки привала.

А что если…

Если пройти весь пляж пешком кажется непосильной задачей, можно выбрать короткую экскурсию — например, поездку на внедорожниках или прогулку вдоль Мольес-да-Барра на парусной тележке. Любителям наблюдать за птицами подойдут маршруты в районе станции Таим. А тем, кто ищет редкие кадры для дронов, стоит приехать на рассвете — именно тогда игра света делает песок золотым, а океан — серебристым.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы Уникальная природа, редкая флора и фауна Отсутствие инфраструктуры на значительной части маршрута Возможность полного уединения Сложные погодные условия и сильный ветер Мягкий климат вне сезона Отсутствие мобильной связи Возможность увидеть кораблекрушения и маяки Риск обезвоживания при длительных переходах Отличные условия для фото и видео Необходимость тщательной подготовки

Интересные факты

Пляж Кассино в два раза длиннее побережья Португалии. Его песок постоянно перемещается: ветер способен сдвинуть дюны на несколько метров за год. Здесь снимают документальные фильмы о выживании и природе Атлантики — место идеально для тестов на выносливость.

Исторический контекст

Первые упоминания о Кассине появились в XIX веке, когда побережье использовалось для судоходства и рыбалки. В начале XX века сюда начали приезжать состоятельные семьи из Порту-Алегри и Монтевидео. Тогда же возник курортный посёлок Кассино, получивший имя от старинного казино, работавшего у моря до запрета азартных игр в Бразилии в 1946 году.

Сегодня этот регион вновь обретает популярность: сюда приезжают искатели приключений, фотографы и экотуристы, стремящиеся испытать себя и насладиться первозданной природой.