Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:35

Любовь без границ: как Дуа Липа и Каллум Тернер держат любовь на расстоянии

Дуа Липа и Каллум Тернер поддерживают отношения на расстоянии — The Sunday Times

Дуа Липа и Каллум Тернер — одна из тех пар, которые доказывают, что расстояние не способно разрушить настоящие чувства. Несмотря на плотные графики и постоянные командировки, они находят время, чтобы быть вместе и поддерживать близость. Актер, известный по ролям в фильмах о "Фантастических тварях”, рассказал о своей жизни с будущей женой в интервью The Sunday Times.

30-летняя Дуа недавно завершила мировой тур Radical Optimism, а после короткого перерыва готовится к новой серии концертов в Южной Америке. Тем временем 35-летний Каллум был занят съемками нового проекта в Нью-Йорке.

Жизнь на расстоянии

Актер с юмором говорит о современных способах общения.

"Что ж, видеосвязь — замечательная вещь, — шутит Каллум Тернер. — И даже когда вы встретились после долгой разлуки усталые, это не имеет никакого значения, потому что у вас все равно останутся прекрасные воспоминания. Вот я только что прилетел в Бостон на пару дней, был жутко измотан, но мы действительно приятно провели время вместе".

Он подчеркнул, что даже короткие совместные поездки способны подарить много радости и укрепить отношения.

Редкие, но особенные свидания

Каллум поделился деталями недавнего визита.

"Мы пошли в потрясающий ресторан 'Нептун', или что-то в этом роде, я всегда забываю названия заведений. Слава богу, есть она, которая все помнит. Короче, это один из лучших ресторанов, где я когда-либо был, но главное, я был там с ней", — рассказал актер.

Для пары важнее не столько место, сколько возможность быть вместе, независимо от усталости и насыщенного графика.

Первое впечатление

Актер вспомнил и их первое знакомство.

"Мы сели рядом и поняли, что читаем одну и ту же книгу, безумие. 'Доверие' Эрнана Диаса… я только прочел первую главу, и рассказал ей об этом, а она посмотрела мне прямо в глаза и ответила: 'Не может быть, я тоже только закончила первую главу'. Я сразу понял, что мы на одной волне, и улыбнулся", — поделился Каллум.

Этот момент стал для них символическим знаком того, что они понимают друг друга с полуслова.

Поддержка в карьере

Несмотря на разные графики, пара старается поддерживать интересы друг друга. Дуа активно гастролирует, а Каллум сосредоточен на съемках и проектах. Однако они находят баланс между работой и личной жизнью, используя редкие встречи для совместного отдыха и общения.

Советы паре на расстоянии

  1. Планируйте совместные встречи заранее, даже если это всего пару дней.

  2. Используйте видеосвязь, чтобы поддерживать близость.

  3. Маленькие совместные ритуалы помогают сохранять чувство единства.

Плюсы и минусы отношений на расстоянии

Плюсы Минусы
Возможность сосредоточиться на карьере Ограниченное время вместе
Развитие эмоциональной привязанности Необходимость частых поездок
Радость от редких встреч Сложности с планированием встреч

А что если…

Если графики не совпадают, полезно договориться о регулярных виртуальных свиданиях и планах на совместные выходные. Даже короткие встречи могут стать запоминающимися моментами, которые укрепляют отношения.

3 интересных факта

  1. Дуа Липа известна тем, что во время туров активно изучает местные кухни.

  2. Каллум Тернер предпочитает совместные культурные активности, например, походы в театры или музеи.

  3. Пара познакомилась через общих друзей, но их сблизила общая страсть к чтению.

Исторический контекст

Дуа Липа и Каллум Тернер вместе с января 2024-го. Об их помолвке стало известно в конце того же года, что стало радостной новостью для поклонников обоих. Их отношения показывают, что современные пары могут успешно совмещать личную жизнь и карьеру, даже при интенсивных графиках.

