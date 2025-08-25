Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
весенний букет
весенний букет
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:16

Букет, который не вянет три недели: цветы-долгожители для вашего дома

Орхидеи, пионы и альстромерии: сколько стоят в вазе разные цветы и как продлить срок

Живые цветы моментально освежают интерьер, но многие букеты вянут уже через пару дней. К счастью, есть настоящие "долгожители”, которые при правильном уходе сохраняют свежесть до трёх недель и дольше. Главное — знать, какие именно

Хризантемы — до 30 дней

Один из самых стойких вариантов для домашнего букета.
Чтобы они не потеряли вид:

  • меняйте воду каждый день;
  • тщательно мойте вазу перед каждой сменой;
  • держите цветы подальше от батарей и прямых лучей.

Гвоздики — до 20 дней

Эти скромные, но красивые цветы любят прохладу и свежую воду.

Что им нужно:

  • подрезание стеблей под углом;
  • прохладная фильтрованная вода;
  • ваза в прохладной части комнаты.

Орхидеи — 14+ дней

Элегантные и капризные — но при правильном обращении стоят почти две недели.

Правила ухода:

  • опускать в воду комнатной температуры;
  • не опрыскивать;
  • не трогать лепестки;
  • добавить пару капель спирта или специальный раствор для срезанных цветов.

Альстромерии — до 10 дней

Яркие, лёгкие, очень неприхотливые.

Чтобы дольше радовали:

  • ежедневно менять воду;
  • подрезать стебли под струёй холодной воды;
  • держать букет в прохладном месте.

Пионы — до 14 дней

Пышные бутоны стоят дольше всего, если раскрываются не полностью.

Советы:

  • избегать сквозняков и солнца;
  • не ставить рядом с плитой, батареей, телевизором;
  • воду менять раз в два дня, каждый раз обновляя срез.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каждый садовод может получить новые кусты розмарина из одного растения сегодня в 17:49

Розмарин умеет клонировать себя — садоводы используют этот трюк годами

Хотите бесконечный запас розмарина? Три простых способа размножения помогут превратить один куст в десятки ароматных растений.

Читать полностью » Натуральное средство для роз: масло нима защитит розы от тли и черных пятен сегодня в 16:53

Розы гибнут от тли и пятен? Спасение нашлось в нескольких каплях масла

Как защитить розы от тли и черных пятен без химии? Простое средство из трёх ингредиентов работает эффективнее многих покупных препаратов.

Читать полностью » Удивительный трюк с бананом: превратит зеленые томаты в спелые всего за несколько дней сегодня в 16:51

Эко-созревание: как банан делает томаты слаще и сочнее

Не дайте зеленым томатам пропасть! Ускорьте их созревание с помощью обычного банана. Откройте для себя простой, безопасный и эффективный натуральный метод, который поможет получить сочные и вкусные плоды, удивляя соседей ранним урожаем.

Читать полностью » Улучшение структуры почвы с помощью масличной редьки: гайд для огородников сегодня в 15:51

Это простое растение изменит ваш огород: как редька масличная превратит глину в плодородную землю

Глинистая почва перестанет быть проблемой! Узнайте, как масличная редька преобразит ваш участок, разрыхлив почву, подавив сорняки и оздоровив землю. Сеем в августе для супер-урожая!

Читать полностью » Как подготовить луковичные к следующему сезону: калий и фосфор — ключ к успеху сегодня в 14:51

Ваши луковичные покажут класс: 3 подкормки, которые работают даже после цветения

Уход за луковичными растениями после цветения — это не конец, а начало пути к пышному цветению в следующем сезоне. Главное — правильная подкормка калийно-фосфорными удобрениями и исключение азота.

Читать полностью » Осенью розам нужна фосфорно-калийная подкормка для зимостойкости сегодня в 14:22

Розы отблагодарят пышным цветением: дайте им это в сентябре — и забудьте о проблемах

Сентябрь — время подготовить розы к зиме и заложить основу для будущего цветения. Лёгкое рыхление почвы и правильная фосфорно-калийная подкормка — залог обильного цветения ваших роз.

Читать полностью » Капуста забудет о вредителях: копеечный раствор из золы и мыла – секрет богатого урожая сегодня в 13:51

В 2 раза больше капусты: забытый способ от вредителей, который превратит вашу грядку в райский уголок

Защитите капусту от вредителей простым и безопасным способом! Раствор из золы и мыла отпугнет тлю и гусениц, обеспечив богатый урожай.

Читать полностью » Агрономы: для цветения гортензии нужен фосфор и калий, азот допустим только весной сегодня в 13:23

Гортензия взорвётся цветением: одна ложка в лейку — и шапки как у соседа-миллионера

Гортензия капризничает, бледнеет и забывает цвести? Пошаговый план подкормок + контроль pH и мульча: простые приёмы для шапок-гигантов весь сезон.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Аннетт Бенинг сыграет хозяйку ранчо в спин-оффе "Йеллоустоуна" — Deadline
СКФО

Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане
Наука и технологии

Ученые Тихого океана зафиксировали рост метановых выбросов на дне впадины Марианской жёлоба
УрФО

Тренер "Трактора" Гру объяснил поражение от "Амура"
Питомцы

В Новгородской области оформили первую поездку животного-компаньона в Южную Америку
Туризм

Туристы сообщили, что в некоторых отелях Дубая можно заселиться без депозита
Авто и мото

Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему упражнения бёдер не решают проблему дряблости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru