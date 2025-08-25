Букет, который не вянет три недели: цветы-долгожители для вашего дома

Живые цветы моментально освежают интерьер, но многие букеты вянут уже через пару дней. К счастью, есть настоящие "долгожители”, которые при правильном уходе сохраняют свежесть до трёх недель и дольше. Главное — знать, какие именно

Хризантемы — до 30 дней

Один из самых стойких вариантов для домашнего букета.

Чтобы они не потеряли вид:

меняйте воду каждый день;

тщательно мойте вазу перед каждой сменой;

держите цветы подальше от батарей и прямых лучей.

Гвоздики — до 20 дней

Эти скромные, но красивые цветы любят прохладу и свежую воду.

Что им нужно:

подрезание стеблей под углом;

прохладная фильтрованная вода;

ваза в прохладной части комнаты.

Орхидеи — 14+ дней

Элегантные и капризные — но при правильном обращении стоят почти две недели.

Правила ухода:

опускать в воду комнатной температуры;

не опрыскивать;

не трогать лепестки;

добавить пару капель спирта или специальный раствор для срезанных цветов.

Альстромерии — до 10 дней

Яркие, лёгкие, очень неприхотливые.

Чтобы дольше радовали:

ежедневно менять воду;

подрезать стебли под струёй холодной воды;

держать букет в прохладном месте.

Пионы — до 14 дней

Пышные бутоны стоят дольше всего, если раскрываются не полностью.

Советы: