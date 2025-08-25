Букет, который не вянет три недели: цветы-долгожители для вашего дома
Живые цветы моментально освежают интерьер, но многие букеты вянут уже через пару дней. К счастью, есть настоящие "долгожители”, которые при правильном уходе сохраняют свежесть до трёх недель и дольше. Главное — знать, какие именно
Хризантемы — до 30 дней
Один из самых стойких вариантов для домашнего букета.
Чтобы они не потеряли вид:
- меняйте воду каждый день;
- тщательно мойте вазу перед каждой сменой;
- держите цветы подальше от батарей и прямых лучей.
Гвоздики — до 20 дней
Эти скромные, но красивые цветы любят прохладу и свежую воду.
Что им нужно:
- подрезание стеблей под углом;
- прохладная фильтрованная вода;
- ваза в прохладной части комнаты.
Орхидеи — 14+ дней
Элегантные и капризные — но при правильном обращении стоят почти две недели.
Правила ухода:
- опускать в воду комнатной температуры;
- не опрыскивать;
- не трогать лепестки;
- добавить пару капель спирта или специальный раствор для срезанных цветов.
Альстромерии — до 10 дней
Яркие, лёгкие, очень неприхотливые.
Чтобы дольше радовали:
- ежедневно менять воду;
- подрезать стебли под струёй холодной воды;
- держать букет в прохладном месте.
Пионы — до 14 дней
Пышные бутоны стоят дольше всего, если раскрываются не полностью.
Советы:
- избегать сквозняков и солнца;
- не ставить рядом с плитой, батареей, телевизором;
- воду менять раз в два дня, каждый раз обновляя срез.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru