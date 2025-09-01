Чем опасно многочасовое сидение в самолёте: врачи назвали главные риски

Длительные перелёты нередко становятся испытанием для организма: долгое сидение в ограниченном пространстве вызывает боли в спине, скованность мышц и отёки. Однако врачи уверены, что многих проблем можно избежать, если заранее подготовиться и соблюдать простые правила в дороге.

Как организовать комфорт во время полёта

Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life. ru отметила, что большое значение имеет правильная организация пространства. Для снижения нагрузки на позвоночник лучше взять с собой специальные подушки или валики — они поддержат естественные изгибы шеи и поясницы и уменьшат риск боли.

Одежду для путешествия стоит выбирать свободную, не стягивающую тело, а при перелётах дольше четырёх часов полезно иметь запасную пару обуви. Это поможет, если появятся отёки.

Движение — главный помощник

Врач подчеркнула, что долго сидеть без движения вредно. Рекомендуется вставать и прогуливаться по салону каждые 45-60 минут. Даже простые изометрические упражнения в кресле улучшают кровообращение.

"Такие действия улучшат венозный отток и артериальное кровоснабжение и предотвратят застойные явления", — сказала врач Екатерина Демьяновская.

Даже минимальная активность снижает риск тромбозов и позволяет чувствовать себя бодрее после полёта.

Вода вместо кофе и алкоголя

Отдельное внимание стоит уделять питьевому режиму. Чистая вода в небольших количествах — лучший выбор во время путешествия. Кофе и алкоголь, напротив, усиливают обезвоживание и могут спровоцировать головную боль или повышение усталости.

После посадки

По словам эксперта, не стоит сразу же нагружать организм тяжёлыми сумками. Телу нужно время для адаптации после перелёта. Если боль в мышцах или отёки сохраняются, лучше обратиться к врачу.

Зачем соблюдать эти рекомендации

Правильный выбор одежды, организация пространства, регулярные движения и питьевой режим помогают сохранить здоровье суставов и мышц даже в длительной дороге. Эти простые меры делают перелёт более комфортным и снижают риск осложнений.