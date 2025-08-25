Бархатный сезон без спешки: где за границей отдыхать позже всех

Бархатный сезон — это не только сентябрь. За границей он длится дольше: в некоторых странах тёплое море и мягкое солнце держатся до конца октября и даже декабря. Я собрал направления, где можно продлить лето.

Средиземноморье

— Кипр. Здесь море остаётся тёплым до середины ноября, а солнце мягкое. Отличный вариант для семей с детьми.

— Греция (Крит, Родос). Бархатный сезон длится примерно до конца октября: можно купаться и гулять по древним руинам без летней жары.

— Турция (Анталия, Алания, Сиде). Вода в Средиземном море тёплая до конца октября, а иногда и в ноябре. В это время отдыхать дешевле, чем летом.

Ближний Восток

— Израиль (Эйлат). Красное море здесь тёплое даже в декабре. Сочетание пляжа и экскурсий делает отдых особенно разнообразным.

— ОАЭ (Дубай, Абу-Даби). С октября начинается "бархатный сезон наоборот": жара спадает, но море всё ещё тёплое, и комфортная погода длится до апреля.

Северная Африка

— Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх). Это классика "долгого бархатного сезона": купаться можно до зимы, а мягкий климат делает отдых удобным для детей и взрослых.

Личный опыт

В ноябре я отдыхал на Кипре: море ещё тёплое, пляжи пустынные, а вечерами можно сидеть в кафе на улице. В декабре ездил в Египет — и там ощущение бархатного сезона сохранялось: море как летом, но без изнуряющей жары.

Итог

Если хочется продлить лето, выбирайте Кипр, Турцию или Грецию до октября, а Египет, Израиль и ОАЭ — до зимы. Бархатный сезон там длится дольше, чем на Черном море, и отдых получается мягким и спокойным.