Три дня свободы без отпуска: ближайшие длинные выходные уже записаны в календаре

Следующие длинные выходные в России придутся на конец февраля: отдых растянется на три дня, а на работу большинство вернется только во вторник. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на производственный календарь, утвержденный правительством РФ.

Длинные выходные в феврале и марте

Как следует из производственного календаря, нерабочими станут дни с 21 по 23 февраля. После этого рабочая неделя начнется во вторник, 24 февраля.

Следующий блок отдыха ожидается уже в марте. Нерабочими будут 7-9 марта - эти выходные связаны с празднованием Международного женского дня.

Май и июнь: еще два периода по три дня

Три нерабочих дня подряд запланированы с 1 по 3 мая, что традиционно воспринимается как старт длинного праздничного сезона и повод для первых поездок и дачных планов.

Еще один трехдневный период отдыха придется на июнь. Нерабочими станут дни с 12 по 14 июня.

Как вернуться в рабочий ритм после длинных пауз

Ранее, психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина говорила, что для комфортного возвращения к рабочим будням стоит заложить один буферный день в конце отдыха, чтобы заранее настроиться на рабочий режим.