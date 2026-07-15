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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:32

Ипотека получила неожиданного соперника: рынок недвижимости готовит поворот

Развитие системы долгосрочной наследуемой аренды жилья может стать важным инструментом для граждан, которые не проходят по критериям нуждаемости для получения социального жилья, но при этом не имеют финансовых возможностей для оформления ипотечного кредита. Об этом изданию NewsInfo рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы анонсировали разработку законопроекта, который должен заложить правовую базу для найма жилья на длительный срок по ставке ниже рыночной. Парламентарии рассматривают эту модель как потенциальную альтернативу ипотечному кредитованию, призванную создать так называемый "третий выбор" для граждан, желающих получить стабильные условия проживания.

Переход к цивилизованной модели найма позволит сделать рынок предсказуемым, отметила эксперт. Сегодня сектор коммерческой аренды лишен надежности: наймодатель имеет право в любой момент расторгнуть договор, что создает для семей серьезные риски выселения. Арендаторы часто сталкиваются с неопределенностью и невозможностью планировать бюджет на годы вперед. Эксперты отмечают, что текущие юридические тонкости в договорах аренды зачастую защищают владельца квартиры, а не жильца.

"На мой взгляд, предполагаемый законопроект — это своевременная инициатива. Сегодня на рынке жилья сформировалась большая группа граждан, которые не могут позволить себе ипотеку, но при этом не имеют права на получение социального жилья. Долгосрочная аренда по льготной ставке для них может стать реальным решением жилищного вопроса", — отметила Перескокова.

Она подчеркнула, что успех проекта напрямую зависит от механизмов финансирования. Остается открытым вопрос, из каких источников регионы будут субсидировать арендные ставки, учитывая ограниченность местных бюджетов. При этом девелоперы сейчас крайне неохотно идут в сферу арендного жилья, так как продажа квартир приносит более быструю прибыль, чем долгосрочная эксплуатация объектов. Ранее аналитики уже оценивали, насколько оправданы инвестиции в компактные метры в качестве источника постоянного дохода.

"Налоговые льготы действительно способны повысить привлекательность строительства арендного жилья. Однако бизнесу необходимы не только преференции, но и понятные, стабильные правила игры. Любой предприниматель начинает действовать только тогда, когда видит в этом свою выгоду", — пояснила эксперт.

По мнению риелтора, предложенная модель не заменит ипотеку полностью, но расширит выбор для семей, нуждающихся в стабильности. В то же время поиск жилья остается сложным процессом, требующим понимания государственных процедур, о чем напоминают инструкции по получению бесплатной квартиры от государства.

Не менее важно и то, какие финансовые инструменты для покупки жилья будут доступны гражданам в ближайшие годы, ведь зачастую даже при наличии льгот семьи сталкиваются с жесткими лимитами, что заставляет регионы требовать пересмотра ипотечных правил в пользу населения.

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Проверено экспертом: Дизайнер Елена Маркова, Строитель Михаил Волков
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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