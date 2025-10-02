Облигации и акции: вот почему инструменты для тех, кто думает на 10 лет вперёд

Инвесторы, которые думают не о спекуляциях на короткой дистанции, а о сохранении капитала в долгосрочной перспективе, должны выбирать надёжные инструменты и не забывать о диверсификации портфеля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Государственные облигации как базовый инструмент

По словам эксперта, одним из наиболее надёжных вариантов остаются государственные облигации с длительным сроком погашения.

"Например, государственные облигации с сроком погашения через 10 лет сегодня приносят порядка 15% годовых, что значительно превышает прогнозируемую инфляцию в 6-8%. Это делает их привлекательным инструментом для сохранения и приумножения капитала", — пояснил Евгений Коган.

Зачем нужна диверсификация

Эксперт подчеркнул, что не стоит ограничиваться только одним видом бумаг.

"Помимо долгосрочных государственных облигаций, можно рассмотреть корпоративные облигации со сроком 3-5-10 лет. Сейчас, когда рынки упали, акции также выглядят недооцененными — если рассматривать инвестицию на 10 лет вперед, многие из них представляют интерес", — отметил он.

Терпение и стратегия

Коган напомнил, что успех в инвестициях зависит от готовности ждать и следовать стратегии.

"Инвестиции в долгосрочной перспективе требуют терпения. Важно оценивать не только доходность, но и риски, а также понимать, что ключ к успеху — диверсификация и грамотный выбор инструментов", — заключил эксперт.

Долгосрочные вложения в облигации и акции могут приносить стабильный доход и защищать капитал от инфляции. Но основное правило остаётся неизменным: чем больше инструментов в портфеле, тем выше его устойчивость к рыночным колебаниям.