Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
© https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:04

Ваша следующая машина в путешествие — каршеринг: сервисы сдают авто на 56 дней

Спрос на долгосрочную аренду автомобилей вырос на 15 процентов — Липовский

Осенью в России всё чаще стали выбирать автомобиль не для коротких поездок по городу, а для длительных маршрутов и путешествий между регионами. Каршеринг постепенно перестаёт быть исключительно "городским" сервисом и всё активнее используется как альтернатива личному транспорту. Об этом сообщает издание "За рулём", ссылаясь на данные крупнейших операторов рынка.

Междугородные поездки выходят на первый план

По информации компании "Делимобиль", за осенний сезон пользователи сервиса проехали более 230 млн километров, значительная часть которых пришлась на поездки между городами. Один из клиентов воспользовался специальным тарифом и преодолел 5200 километров за 88,5 часа, что стало рекордным показателем сезона.

В компании отмечают, что водители всё чаще заранее планируют маршруты и выбирают каршеринг именно для длительных поездок.

"Клиенты заранее продумывают маршруты и ценят гибкость каршеринговых услуг", — отметил директор по продукту "Делимобиля" Андрей Липовский.

Для путешествий пользователи предпочитали кроссоверы Haval Jolion, Nissan Qashqai и Geely Coolray.

Рост долгосрочной аренды

Аналогичную тенденцию зафиксировали и в сервисе "Ситидрайв". Здесь спрос на долгосрочную аренду автомобилей вырос на 15%, а количество междугородних поездок увеличилось на 17%. Средняя дистанция одной поездки составила около 320 километров, при этом самая протяжённая достигла 2342 километров.

Маршрут пролегал из Москвы в Набережные Челны и обратно. Среди наиболее популярных направлений оказались города Подмосковья — Сергиев Посад, Серпухов и Волоколамск. Чаще всего клиенты выбирали Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Exeed LX.

Каршеринг как альтернатива путешествиям на личном авто

В компании BelkaCar также отмечают устойчивый рост интереса к длительным поездкам. Сервис предлагает аренду автомобилей сроком до 56 дней, и россияне активно используют эту возможность для поездок за город и туристических маршрутов. Одним из самых востребованных направлений остаётся путь из Москвы в Санкт-Петербург с дальнейшими поездками по Карелии.

Эксперты рынка отмечают, что каршеринг всё чаще рассматривается как замена личному автомобилю в путешествиях. Это позволяет избежать затрат на обслуживание собственного транспорта и при этом сохранить мобильность на длительных маршрутах.

Китайские бренды укрепляют позиции

Отдельно аналитики обращают внимание на структуру автопарка. Китайские автомобили продолжают доминировать в каршеринге, особенно в сегменте кроссоверов. При этом спрос сохраняется и на седаны, которые остаются востребованными у части клиентов.

Большинство популярных моделей — новые или недавно обновлённые автомобили, оснащённые современными системами безопасности. Это повышает доверие пользователей и делает каршеринг более привлекательным вариантом для длительных поездок и межрегиональных путешествий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Kia показала рекордный рост продаж в США по итогам 2025 года — 110km.ru сегодня в 7:54
Американские автогиганты в шоке: как Kia незаметно переманила у них всех покупателей

Корейский автопроизводитель неожиданно стал лидером по росту продаж в США, обойдя местные бренды и изменив расстановку сил на рынке.

Читать полностью » Hyundai представит электрический минивэн Staria 9 января 2026 — Нуффель сегодня в 7:50
Брюссель готовится к сенсации: в 2026 году представят электромобиль, который нужен каждой семье

Hyundai готовит премьеру первого электрического минивэна Staria с батареей 99 кВт·ч, который станет новым флагманом бренда в Европе.

Читать полностью » Toyota Corolla X является одним из самых надёжных седанов до 600 тыс. рублей — автоспециалисты сегодня в 6:40
Думал, что нормальных седанов до 600 тысяч уже нет — пока не увидел эти варианты

На вторичном рынке до 600 тысяч рублей ещё можно найти надёжный седан. Эти модели ценят за ресурс, комфорт и понятную эксплуатацию, но нюансы есть у каждой.

Читать полностью » Свою позицию по протоколу ГАИ нужно фиксировать в графе объяснений — автоюрист сегодня в 2:38
В протоколе ГАИ есть графа, которую все игнорируют: а зря — именно она решает всё

Подпись в протоколе ГАИ может сыграть против водителя. Почему не стоит расписываться "как сказали" и что обязательно вписать в документ.

Читать полностью » Неправильное снятие клемм очищает память бортовых систем — автоспециалисты вчера в 21:57
Одна клемма стирает память: почему автомобиль "забывает" всё после снятия АКБ

Снятие аккумулятора в современных авто может привести к сбросу важных настроек. Простые способы резервного питания помогают избежать лишних проблем.

Читать полностью » Печка в машине замедляет прогрев двигателя — автоэксперт вчера в 17:49
В машине стало теплее в разы быстрее, когда я перестал нажимать эту кнопку первым делом

Почему печку не стоит включать на максимум сразу после запуска? В автосервисе объяснили, как вентилятор влияет на прогрев мотора и как согреть салон быстрее и правильнее.

Читать полностью » Бумажный договор купли-продажи не позволяет сразу снять авто с учёта — автоюристы вчера в 13:12
Продал машину — а штрафы продолжают приходить: где скрывается юридическая ловушка

Продажа машины не всегда означает конец истории для её владельца. Почему штрафы и налоги могут прийти спустя месяцы и как этого избежать — в разборе нюансов регистрации автомобиля.

Читать полностью » Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ вчера в 9:48
Тягач для буксировки тралов и самосвальных полуприцепов: ниша, которую займет новый КАМАЗ

КАМАЗ выпустил первый экземпляр нового тяжёлого тягача, способного работать с автопоездами массой свыше 90 тонн. Серия намечена на 2026 год.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эгисхайм — деревня с душой и атмосферой уединения, где время замедляется – Эльзасское туристическое бюро
Еда
Острый нож позволяет снять кожу с лосося за 15 секунд — Real Simple
Питомцы
Выбор питомца для квартиры связали с метражом и образом жизни — ветеринары
Спорт и фитнес
Кроссфит сократил визиты к врачам у 40% участников — Nottingham Trent University
Недвижимость
Аренда квартиры в два раза дешевле ипотеки в 2026 году — Циан
Еда
Дверца холодильника подвергается постоянным перепадам температуры — Роспотребнадзор
Наука
Древние люди разделывали слонов 1,8 млн лет назад — bioRxiv
Наука
Одна кишечная бактерия сдерживает ожирение при жирной диете — Cell Metabolism
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet