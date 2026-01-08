Ваша следующая машина в путешествие — каршеринг: сервисы сдают авто на 56 дней

Осенью в России всё чаще стали выбирать автомобиль не для коротких поездок по городу, а для длительных маршрутов и путешествий между регионами. Каршеринг постепенно перестаёт быть исключительно "городским" сервисом и всё активнее используется как альтернатива личному транспорту. Об этом сообщает издание "За рулём", ссылаясь на данные крупнейших операторов рынка.

Междугородные поездки выходят на первый план

По информации компании "Делимобиль", за осенний сезон пользователи сервиса проехали более 230 млн километров, значительная часть которых пришлась на поездки между городами. Один из клиентов воспользовался специальным тарифом и преодолел 5200 километров за 88,5 часа, что стало рекордным показателем сезона.

В компании отмечают, что водители всё чаще заранее планируют маршруты и выбирают каршеринг именно для длительных поездок.

"Клиенты заранее продумывают маршруты и ценят гибкость каршеринговых услуг", — отметил директор по продукту "Делимобиля" Андрей Липовский.

Для путешествий пользователи предпочитали кроссоверы Haval Jolion, Nissan Qashqai и Geely Coolray.

Рост долгосрочной аренды

Аналогичную тенденцию зафиксировали и в сервисе "Ситидрайв". Здесь спрос на долгосрочную аренду автомобилей вырос на 15%, а количество междугородних поездок увеличилось на 17%. Средняя дистанция одной поездки составила около 320 километров, при этом самая протяжённая достигла 2342 километров.

Маршрут пролегал из Москвы в Набережные Челны и обратно. Среди наиболее популярных направлений оказались города Подмосковья — Сергиев Посад, Серпухов и Волоколамск. Чаще всего клиенты выбирали Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Exeed LX.

Каршеринг как альтернатива путешествиям на личном авто

В компании BelkaCar также отмечают устойчивый рост интереса к длительным поездкам. Сервис предлагает аренду автомобилей сроком до 56 дней, и россияне активно используют эту возможность для поездок за город и туристических маршрутов. Одним из самых востребованных направлений остаётся путь из Москвы в Санкт-Петербург с дальнейшими поездками по Карелии.

Эксперты рынка отмечают, что каршеринг всё чаще рассматривается как замена личному автомобилю в путешествиях. Это позволяет избежать затрат на обслуживание собственного транспорта и при этом сохранить мобильность на длительных маршрутах.

Китайские бренды укрепляют позиции

Отдельно аналитики обращают внимание на структуру автопарка. Китайские автомобили продолжают доминировать в каршеринге, особенно в сегменте кроссоверов. При этом спрос сохраняется и на седаны, которые остаются востребованными у части клиентов.

Большинство популярных моделей — новые или недавно обновлённые автомобили, оснащённые современными системами безопасности. Это повышает доверие пользователей и делает каршеринг более привлекательным вариантом для длительных поездок и межрегиональных путешествий.