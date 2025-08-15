Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бегущие люди
Бегущие люди
© flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Марафоны без лимитов: забеги, где время больше не имеет значения

Среднее время марафона составило 4 часа 32 минуты по данным IAAF

Бежать марафон — это не только про спортивный вызов. Это про атмосферу, поддержку и удивительное чувство, когда ты пересекаешь финишную черту. Но для новичка 42 километра могут казаться почти невозможными. Особенно если в голове вертится мысль: "А вдруг не уложусь во время?"

По данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций, среднее время финиша — 4 часа 32 минуты 49 секунд. Однако многие организаторы идут навстречу тем, кто хочет просто дойти до конца, и устанавливают более щадящие лимиты или вовсе их отменяют. Это делает марафон доступным не только для быстрых бегунов, но и для тех, кто предпочитает неспешный ритм.

Зачем нужны ограничения по времени

Временные рамки — это не каприз, а вопрос безопасности. Перекрыть город на 26 миль требует колоссальной подготовки: от координации движения до работы волонтёров. Длительное перекрытие дорог влияет и на жителей, и на транспорт. Лимит помогает сделать так, чтобы каждый участник и зритель получил позитивный опыт. Но есть и хорошие новости — некоторые марафоны позволяют финишировать в своём темпе.

Марафоны с длинными или отсутствующими лимитами

1. Honolulu Marathon (Гонолулу, Гавайи)

Здесь нет никакого лимита — стартовал, значит, можешь финишировать, когда захочешь. Один из самых живописных забегов США и четвёртый по величине в стране.

2. Los Angeles Marathon (Лос-Анджелес, Калифорния)

Отводится 6,5 часа (15 мин/миля), но после истечения времени можно продолжать бежать по тротуару.

3. Philadelphia Marathon (Филадельфия, Пенсильвания)

Щедрые 7 часов на дистанцию с плоским и быстрым профилем — отличный вариант для тех, кто хочет "половинку" или полный марафон.

4. New York City Marathon (Нью-Йорк)

Самый масштабный марафон мира с 8,5 часами на финиш. Пробегает через все пять районов города под аплодисменты десятков тысяч зрителей.

5. Walt Disney World Marathon (Орландо, Флорида)

7 часов магии — бег по парку, мимо любимых персонажей. Единственное условие — держать темп не медленнее 16 минут на милю.

Как подготовиться

  • Изучи лимиты и построй план по темпу заранее.
  • Запасись своим питанием — вода, спортивные напитки, гели. Не всегда можно рассчитывать на открытые пункты питания.
  • Продумай план встречи с близкими на случай схода с дистанции.

Даже если вас снимут с трассы, это не конец. Марафон — это в первую очередь про безопасность и удовольствие от процесса. А длинные временные рамки — это шанс для каждого почувствовать вкус финиша, независимо от скорости.

