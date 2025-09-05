Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот
Кот
© flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:15

Кошки живут дольше, чем раньше: секрет долголетия прямо под носом у хозяев

Мейн-куны и сфинксы входят в число пород с высокой продолжительностью жизни

Домашние питомцы становятся полноправными членами семьи, и нередко мы выбираем их с надеждой, что будут радовать нас долгие годы. Одними из самых популярных животных для совместной жизни остаются кошки. Их возраст напрямую зависит от условий содержания, уровня заботы и, конечно, от особенностей конкретной породы.

Сколько лет живут кошки

Сегодня кошки при правильном уходе могут доживать до весьма солидного возраста. В среднем это 13-17 лет, но многое определяется образом жизни и вниманием хозяев. Рацион, достаточная физическая активность, регулярные профилактические визиты к ветеринару способны прибавить питомцу несколько лет. Всё это очень похоже на жизнь человека: тот, кто заботится о себе, живёт дольше.

Раньше ситуация была совсем иной. Кошки считались в основном уличными животными, редко кто уделял им должное внимание. Ветеринарные услуги были малодоступны, а знаний о грамотном уходе практически не было. Поэтому многие питомцы погибали молодыми.

Долгожители среди кошек

Некоторые породы по своей природе более выносливы и отличаются крепким здоровьем. Именно они чаще всего становятся рекордсменами по продолжительности жизни.

Сиамская кошка

Эти грациозные питомцы могут прожить более 20 лет. Сиамки устойчивы к инфекциям и многим болезням, поэтому не требуют частых визитов в клинику. Главное — окружить их заботой и вниманием. Они очень ценят общение и любят быть рядом с человеком.

Сибирская кошка

Эта порода отличается отменным здоровьем. Сибиряки редко сталкиваются с серьёзными заболеваниями, при условии что получают должный уход. Они спокойные по характеру, но при этом умные и самостоятельные. Интересно, что многие из них любят воду и прекрасно переносят морозы благодаря густой шерсти.

Мейн-кун

Огромные пушистые "рыси" завоевали сердца множества людей. Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны живут достаточно долго и радуют крепким здоровьем. Им не страшны холода, а их уравновешенный характер делает их отличными спутниками.

Русская голубая

Эти элегантные кошки отличаются слабым линянием, что делает их особенно удобными для содержания дома. Средняя продолжительность жизни — до 18 лет. Однако у них есть склонность к проблемам с глазами и почками, поэтому за этими органами нужно внимательно следить.

Сфинкс

Порода без шерсти идеально подойдёт людям, страдающим аллергией. Сфинксы живут до 19 лет, но требуют особых условий. Им нужно тепло и забота, ведь отсутствие шубки делает их уязвимыми к холодам. Зато они невероятно общительны и преданы хозяину.

Что влияет на долголетие

Крепкое здоровье питомца зависит не только от генетики. Очень важны следующие факторы:

  • сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами;
  • регулярное движение и игры;
  • своевременные вакцинации и профилактика паразитов;
  • психологический комфорт, внимание со стороны хозяина.

Если владелец ответственно подходит к содержанию, кошка может прожить рядом с ним два десятилетия и даже больше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: исследование мочи у собак выявляет инфекции и мочекаменную болезнь сегодня в 3:26

Простая баночка с мочой способна спасти питомцу жизнь — жаль, что многие не знают

Анализ мочи у собак помогает выявлять скрытые болезни и проводить диагностику дома. Узнайте, как правильно собрать образец и зачем это нужно.

Читать полностью » Учёные и владельцы кошек объяснили влияние окраса на поведение питомцев сегодня в 2:26

Чёрные, рыжие и белые коты — какой секрет скрывает их окрас

Окрас кошки может рассказать о её характере больше, чем кажется. От рыжих общительных до чёрных мистических — каждый цвет хранит свой секрет.

Читать полностью » Учёные: характер кошек не зависит от окраса, мифы мешают найти дом чёрным питомцам сегодня в 1:23

Чёрные кошки чаще остаются одни — причина доводит до мурашек

Чёрные кошки часто страдают от суеверий, но истории их владельцев доказывают: именно они самые ласковые и преданные питомцы.

Читать полностью » Владельцам собак и кошек предлагают оформлять свидетельство о рождении через интернет или ЗАГС сегодня в 0:27

Теперь у собак и кошек есть свидетельство о рождении — хозяева не верят своим глазам

Свидетельство о рождении для собак и кошек кажется редкостью, но на деле оно может спасти питомца и облегчить жизнь владельцу. Узнайте, зачем оно нужно и как его оформить.

Читать полностью » Медики предупредили: черепахи могут стать источником сальмонеллёза у детей вчера в 23:10

Как уберечь ребёнка от опасных бактерий домашних рептилий

Красноухая черепашка обернулась для мальчика опасной инфекцией. Врачи напомнили, что такие питомцы могут быть источником сальмонеллеза.

Читать полностью » Ветеринар Марианна Онуфриенко: домашние животные помогают детям развивать доброту и ответственность вчера в 22:15

Игры с собакой могут научить ребёнка больше, чем учебники

Домашние животные помогают детям развивать эмпатию, ответственность и даже интерес к учёбе. Эксперты рассказали, на что важно обратить внимание родителям.

Читать полностью » Ветеринары назвали факторы, из-за которых собаки едят ночью вчера в 21:04

Ночной жор бывает не только у людей: вот почему собака ждёт заката, чтобы поужинать

Многие собаки едят только вечером или ночью. Узнайте 5 причин такого поведения и что можно сделать, чтобы вернуть питомцу нормальный режим.

Читать полностью » Ветеринары предупредили об опасности жёлудей и листьев для собак осенью вчера в 20:12

Осень опасна для собак? Вот что должен знать каждый хозяин

Осенью собаки могут столкнуться с опасностями: листья, желуди, орехи, грибы и даже яблоки. Как защитить питомца от сезонных рисков?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Кардиолог Щербак: кофе сразу после пробуждения раздражает желудок
Авто и мото

Toyota Aqua 2025: новые фары, цифровая панель и системы безопасности ADAS 3.0
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры перечислили эффективные тренировки для новичков
Наука и технологии

Журнал Psychiatric Services: ChatGPT чаще других чат-ботов отвечает на вопросы высокого риска суицида
Авто и мото

Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки
Дом

Старый носок можно превратить в саше, органайзер и игрушку для питомца
Еда

Маринованное сало по рецепту эксперта получается хрустящим
Спорт и фитнес

Выпады: какие мышцы работают и как правильно выполнять упражнение — врачи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet