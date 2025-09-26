Одно тесто — десятки пирожков: секрет, который выручает всю неделю
Тесто для домашних пирожков — настоящая палочка-выручалочка, если хочется приготовить что-то вкусное и сытное без лишней спешки. Его можно замесить всего один раз, а использовать на протяжении нескольких дней: хранить в холодильнике или даже замораживать. При этом оно не теряет эластичности и подходит как для сытных, так и для сладких начинок.
Универсальное дрожжевое тесто
Секрет в том, что тесто не перекисает и не становится кислым даже через три дня в холодильнике. Для его приготовления подогревают молоко, добавляют в него сахар и дрожжи и оставляют на десять минут, чтобы активировались. Затем вводят соль, масло и постепенно просеянную муку. Замешанное до мягкости и гладкости тесто делят на части, убирают в пленку или пакет и оставляют в холодильнике.
Через час оно уже начинает подниматься, а через два-три полностью готово к работе. При желании можно сделать заготовку впрок — тесто отлично переносит заморозку, а после разморозки ведет себя так же, как свежее.
Хрустящая капустная начинка
Главная изюминка классических пирожков — капустная начинка, которая остается нежной, но с легкой хрустинкой. Для этого капусту шинкуют короткой тонкой соломкой, а лук нарезают полукольцами. Овощи смешивают, добавляют соль и разминают руками, чтобы выделился сок и масса уменьшилась в объеме. Именно так появляется приятный хруст. В начинку можно добавить черный перец и свежую зелень.
Летняя альтернатива — щавель
Щавель хорошо перебирают, промывают и обсушивают, затем мелко рубят и смешивают с сахаром. Такая начинка получается освежающей и легкой, с кисло-сладким вкусом, отлично подходящим для жареных пирожков.
Формирование и жарка пирожков
Перед лепкой тесто обминают и делят на кусочки весом около 50 граммов. Каждый кусочек раскатывают в лепешку, кладут начинку в центр и защипывают края. Жарят пирожки на среднем огне в большом количестве хорошо разогретого масла до равномерной золотистой корочки.
Ингредиенты
Для теста:
• молоко — 500 мл
• мука — 550-650 г
• сахар — 2 ст. л.
• соль — 1/2 ч. л.
• подсолнечное масло — 3 ст. л.
• дрожжи свежие — 22 г или сухие — 11 г
Для капустной начинки:
• капуста — 500 г
• лук — 1 шт.
• соль — 1/2 ч. л.
• перец черный — по вкусу
• зелень — по вкусу
Для начинки из щавеля:
• щавель — 250 г
• сахар — по вкусу
Такое тесто — универсальная основа, которая экономит время и открывает простор для фантазии. Можно готовить пирожки с овощами, зеленью или сладкими ягодами, не переживая, что тесто испортится.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru