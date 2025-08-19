Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by Luchesar V. ILIEV is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:51

Знаменитый чешский автомобиль не сдаёт позиции на рынке даже после снятия с производства — причина удивляет

Дизельный двигатель 2.0 TDI назван самым долговечным для Skoda Yeti — эксперты

Сотни моделей приходят и уходят, но лишь немногие способны выдержать испытание десятилетиями. Большинство машин покупают за внешний вид, доступную цену или вместительность. Однако сочетать надёжность, практичность и долговечность удаётся далеко не всем. Именно поэтому история Skoda Yeti заслуживает отдельного внимания.

Универсальность вне времени

Когда Yeti появился на рынке в 2009 году, его трудно было отнести к привычным категориям. Это был не универсал и не классический внедорожник. Высокая посадка, строгие линии кузова и практичность трансформируемых сидений сделали его автомобилем с особым характером. Он нравился не каждому с первого взгляда, но те, кто привыкал, уже не могли отказаться.

Даже спустя годы после завершения производства подержанные модели остаются в цене. Это лучший показатель того, что интерес к ним не исчезает.

Двигатель как сердце долговечности

Опыт владельцев показывает: правильный выбор двигателя решает многое. Самым надёжным признан двухлитровый дизель TDI. Он сочетает экономичность и долговечность, а при регулярном обслуживании спокойно преодолевает сотни тысяч километров. Механики считают его одним из самых устойчивых к поломкам агрегатов в своём классе.

Совсем другое дело — малолитражные бензиновые моторы с турбонаддувом. Например, 1.2 TSI известен проблемами с цепью ГРМ. Поэтому эксперты советуют тем, кто рассчитывает на долгую службу машины, выбирать именно дизельный вариант.

Чем Yeti выделяется среди конкурентов

В сегменте компактных внедорожников редко встретишь столь удачный баланс характеристик. Yeti славится прочным кузовом и салоном, выдерживающим серьёзные нагрузки. А благодаря системе VarioFlex задние сиденья можно двигать или вовсе снять, что ценят семьи и любители активного отдыха.

Да, у старых машин встречается коррозия порогов или задних дверей. Но это скорее напоминание о важности обслуживания, чем фатальный недостаток. Тем более что большинство запчастей легко найти — они используются и в других моделях Skoda.

Цена, которая говорит сама за себя

Рынок подержанных машин ясно демонстрирует: Yeti не теряет позиции. Если многие автомобили того же периода со временем сильно дешевеют, то хорошо сохранившиеся Yeti продолжают цениться.

Дилеры подтверждают: покупатели возвращаются за этой моделью снова и снова. "За двадцать лет у меня была возможность протестировать бесчисленное количество автомобилей. Yeti — один из немногих, который я бы оставил себе без колебаний", — механик из Брно.

Дизайн, который не стареет

В отличие от многих внедорожников, дизайн Yeti не выглядит устаревшим даже сегодня. Он гармонично чувствует себя как в городе, так и на загородных трассах. Водителям, которым важен баланс между комфортом и практичностью, он по-прежнему остаётся интересным вариантом.

Помимо этого, Yeti может похвастаться достойным набором систем безопасности. Прочные материалы кузова, подушки безопасности и электронные помощники обеспечивают уверенность за рулём даже спустя годы.

