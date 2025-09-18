Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under Free More Info
Опубликована сегодня в 2:26

Положил осенью — ешь летом: на Урале созрели яблоки, которые не стареют

Учёные: яблоки уральской селекции лежат почти год

В садах Свердловской области начали собирать урожай яблок сорта "Благая весть". Эти плоды отличаются уникальной способностью храниться почти целый год при правильных условиях. Об этом URA. RU рассказал Сергей Макаренко, заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра.

Яблоки, которые хранятся до нового урожая

По словам учёного, сорта уральской селекции отличаются высокой лёжкостью:

"Сорт "Благая весть" в контролируемых условиях, например, в холодильнике, может храниться до августа. Ещё есть сорт "Султан", он новый, его плоды сохраняют свежесть до февраля-марта", — отметил Макаренко.

Не только яблоки

Осенью в регионе подходит к уборке и урожай груш — как осенних, так и зимних сортов.

Кроме того, традиционно в этот сезон собирают овощи. В текущем году на полях и огородах вызрели:

  • тыквы,

  • картофель,

  • свёкла,

  • морковь,

  • томаты.

