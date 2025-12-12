Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Штамм коронавируса SARS-CoV-2
Штамм коронавируса SARS-CoV-2
© wearecovert.com by Covert is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:11

Новая реальность миллионов: что значит жить с долгим ковидом и когда ждать облегчения

У 6% переболевших COVID-19 сохраняются долгосрочные симптомы — ВОЗ

Даже спустя годы после острой фазы пандемии COVID-19 у части переболевших сохраняются симптомы, которые мешают жить и работать полноценно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление представителя ВОЗ на пресс-конференции в Женеве: по оценке организации, с последствиями инфекции продолжают бороться около 6% переболевших. ВОЗ подчеркивает, что речь идет не о редких жалобах, а о проблеме, которую нельзя списывать на "обычную усталость" или сезонный спад сил.

Оценка ВОЗ и масштаб проблемы

На пресс-конференции в Женеве глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд заявил, что долгосрочные последствия COVID-19 остаются заметным вызовом.

"Долгосрочные симптомы COVID являются серьёзной проблемой. Шесть из 100 человек по-прежнему борются с его последствиями", — сказал глава департамента ВОЗ Абдирахман Махамуд.

По его словам, у таких пациентов симптомы могут сохраняться после перенесенной инфекции и требовать внимания врачей и систем здравоохранения.

Оценка в 6% означает, что значительная доля переболевших продолжает испытывать ограничения уже после завершения основной болезни. В заявлении ВОЗ акцент сделан на том, что речь идет именно о симптомах, связанных с перенесенной коронавирусной инфекцией. Это превращает "долгий COVID" в отдельную тему здравоохранения, выходящую за пределы статистики заболеваемости.

Какие симптомы называют долгосрочными

ВОЗ указывает, что проявления могут быть разными и по интенсивности, и по набору жалоб. Как сообщил Махамуд, симптомы варьируются от лёгкой усталости до нарушений, затрагивающих когнитивные функции. Среди наиболее заметных проблем он назвал ухудшение памяти и состояние, которое описывают как "туман в голове".

Такая разбросанность симптомов усложняет и саму оценку состояния, и обращение за помощью: одни пациенты сталкиваются с мягкими, но длительными проявлениями, другие — с более выраженными трудностями. При этом общий знаменатель, на который указывает ВОЗ, — сохранение связанных с COVID жалоб после перенесенной инфекции. Именно поэтому представители организации называют эту тему серьезной.

Почему вопрос остается в повестке

Выступление в Женеве прозвучало как напоминание: окончание пандемийных ограничений не означает исчезновения всех медицинских последствий. ВОЗ связывает актуальность темы с тем, что долгосрочные симптомы продолжают фиксироваться у части переболевших. И этот эффект затрагивает не только самочувствие, но и повседневную функциональность человека.

Заявление организации также показывает, что обсуждение COVID смещается от учета случаев заражения к долгосрочным последствиям для здоровья. В этом контексте цифра "шесть из ста" становится маркером масштаба, а перечень симптомов — ориентиром того, какие жалобы ВОЗ относит к проблеме долгого течения. И именно поэтому тема, по оценке экспертов, по-прежнему требует внимания.

