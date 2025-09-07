Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пауки используют светлячков в качестве живой приманки
Пауки используют светлячков в качестве живой приманки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:04

Пауки с "рекордсменами": когда природа шутит над каннибализмом в Аравии

Зоологи обнаружили пауков-птицеедов с рекордно длинными органами на Аравийском полуострове

Знаете ли вы, что среди пауков-птицеедов есть особи с самыми длинными копулятивными органами? Международная группа ученых открыла новый род пауков, которые удивляют не только своим внешним видом, но и необычными биологическими особенностями.

Открытие нового рода Satyrex

Исследователи из Сомали и нескольких европейских стран описали новый род пауков-птицеедов, обитающих на Аравийском полуострове и в регионе Африканского Рога. Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys.

Пауки нового рода существенно отличаются от ближайших родственников как по морфологии, так и по молекулярно-генетическим характеристикам. Для них создали отдельный род — Satyrex. Название происходит от древнегреческого мифического существа — сатира, известного своими гипертрофированными половыми органами, и латинского слова rex, означающего "монарх" или "верховный правитель".

Уникальные копулятивные органы и их роль

Самцы пауков рода Satyrex обладают самыми длинными копулятивными органами среди птицеедов. Эти органы, называемые педипальпами, служат для переноса спермы во время спаривания. У крупнейшего вида Satyrex ferox длина педипальп достигает 5 сантиметров, что почти вчетверо превышает длину передней части тела паука.

Ученые предполагают, что такие удлинённые педипальпы помогают самцам избежать агрессии со стороны самок. Ведь у паукообразных широко распространён "сексуальный каннибализм" — после спаривания самка может съесть самца.

Агрессивность и поведение пауков Satyrex ferox

Особенностью вида Satyrex ferox является его агрессивный характер, что отражено в латинском названии ferox — "свирепый". При малейшем беспокойстве пауки принимают угрожающую позу с поднятыми вверх конечностями и издают громкое шипение. Звук получается за счёт трения специальных волосков на передних ногах.

В род Satyrex входят несколько видов:

  • Satyrex ferox - крупнейший и самый агрессивный представитель.
  • Satyrex arabicus и Satyrex somalicus - названы в честь регионов обитания.
  • Satyrex speciosus - отличается яркой и привлекательной окраской (speciosus в переводе с латыни — "красивый").
  • ранее известный вид Satyrex longimanus, обитающий в Йемене и описанный ещё в 1903 году, теперь также относится к этому роду.

Раньше Satyrex longimanus относили к роду Monocentropus, но теперь объединили с новыми видами из-за схожести размеров копулятивных органов.

Все пауки рода Satyrex ведут роющий образ жизни. Они обитают в норах, которые выкапывают у основания кустарников или между камнями, предпочитая скрытность и защиту от внешних угроз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какаду выполняют 30 танцевальных движений, по данным орнитологов сегодня в 21:58

Птицы без музыки танцуют лучше людей: парадокс какаду, который ломает все стереотипы

Ученые раскрыли богатый танцевальный репертуар какаду, насчитывающий более 30 движений. Исследование показывает, что эти попугаи танцуют не просто под музыку, а проявляют сложное поведение, связанное с эмоциями и общением.

Читать полностью » Антропологи выяснили, почему мозг Homo sapiens перестал расти 100 тысяч лет назад сегодня в 17:10

Рост мозга человека остановился 100 тысяч лет назад — что скрывает эта загадка эволюции

Почему рост мозга человека остановился 100 000 лет назад? Нейробиолог объясняет, как Homo sapiens смогли развиваться дальше благодаря когнитивной разгрузке и коллективному разуму.

Читать полностью » Учёные установили, что пот покрывает кожу пленкой для эффективной терморегуляции сегодня в 16:49

Тайна потоотделения: почему кожа покрывается не каплями, а тонкой пленкой

Новое исследование раскрывает, как пот на самом деле распространяется по коже — не каплями, а тонкой пленкой. Эти открытия открывают путь к улучшению косметики, спортивной одежды и медицинских технологий.

Читать полностью » Антропологи представили модель машинного обучения для точного возраста по костям сегодня в 16:37

Смешение эпох в черепе: когда 16 лет выглядят как 66, но машина разоблачает иллюзию

Российский ученый разработал инновационный метод оценки возраста по черепу с помощью машинного обучения, который значительно повышает точность в антропологии и судебной медицине.

Читать полностью » Влияние подсластителей на мозг: новое исследование выявило связь с ускоренным старением сегодня в 15:08

Замена сахару: насколько безопасны низкокалорийные подсластители для вашего мозга – тревожные звонки

Новое исследование показало, что регулярное употребление искусственных подсластителей связано с ускоренным снижением когнитивных функций. Узнайте, какие подсластители наиболее опасны и как они влияют на память и скорость мышления.

Читать полностью » Ученые представили новую теорию формирования Гималаев: при чем здесь сэндвич сегодня в 14:08

Гималаи - это не то, что вы думали: новая модель перевернула теорию горообразования

Новая модель объясняет устойчивость Гималаев и Тибетского плато! Ученые обнаружили сложную структуру типа "сэндвича" кора-мантия-кора. Как это открытие изменит геологию?

Читать полностью » ИИ расширяет возможности интерфейса мозг-компьютер: что это значит для парализованных сегодня в 13:57

ИИ-ассистент в ИМК: революция в управлении для людей с ограниченными возможностями

Ученые UCLA разработали ИИ-ассистента для интерфейса мозг-компьютер (ИМК), значительно повысив точность и скорость выполнения задач. Новый ИМК открывает перспективы для людей с ограниченными возможностями.

Читать полностью » Астрономы обнаружили Calvera: бегущий пульсар в необычной области Млечного Пути сегодня в 12:57

Взрыв вопреки правилам: Calvera переписывает историю Млечного Пути – 3 факта об открытии

В Млечном Пути обнаружена система Calvera с бегущим пульсаром. Уникальность Calvera ставит под сомнение теории образования звёзд, взрыв произошел 10-20 тыс. лет назад

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг
Питомцы

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности
Садоводство

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Дом

Сантехники: стиральная машина может сорвать шланг и устроить потоп при сильной вибрации
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют медицинскую справку при проверке документов — разъяснение МВД
Наука и технологии

Учёные выявили клетки у тигровых питонов, помогающие переваривать кости без дисбаланса минералов
Еда

В России создадут список национальных блюд — Минпромторг включит более 200 позиций
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet