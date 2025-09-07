Пауки с "рекордсменами": когда природа шутит над каннибализмом в Аравии

Знаете ли вы, что среди пауков-птицеедов есть особи с самыми длинными копулятивными органами? Международная группа ученых открыла новый род пауков, которые удивляют не только своим внешним видом, но и необычными биологическими особенностями.

Открытие нового рода Satyrex

Исследователи из Сомали и нескольких европейских стран описали новый род пауков-птицеедов, обитающих на Аравийском полуострове и в регионе Африканского Рога. Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys.

Пауки нового рода существенно отличаются от ближайших родственников как по морфологии, так и по молекулярно-генетическим характеристикам. Для них создали отдельный род — Satyrex. Название происходит от древнегреческого мифического существа — сатира, известного своими гипертрофированными половыми органами, и латинского слова rex, означающего "монарх" или "верховный правитель".

Уникальные копулятивные органы и их роль

Самцы пауков рода Satyrex обладают самыми длинными копулятивными органами среди птицеедов. Эти органы, называемые педипальпами, служат для переноса спермы во время спаривания. У крупнейшего вида Satyrex ferox длина педипальп достигает 5 сантиметров, что почти вчетверо превышает длину передней части тела паука.

Ученые предполагают, что такие удлинённые педипальпы помогают самцам избежать агрессии со стороны самок. Ведь у паукообразных широко распространён "сексуальный каннибализм" — после спаривания самка может съесть самца.

Агрессивность и поведение пауков Satyrex ferox

Особенностью вида Satyrex ferox является его агрессивный характер, что отражено в латинском названии ferox — "свирепый". При малейшем беспокойстве пауки принимают угрожающую позу с поднятыми вверх конечностями и издают громкое шипение. Звук получается за счёт трения специальных волосков на передних ногах.

В род Satyrex входят несколько видов:

Satyrex ferox - крупнейший и самый агрессивный представитель.

- крупнейший и самый агрессивный представитель. Satyrex arabicus и Satyrex somalicus - названы в честь регионов обитания.

и - названы в честь регионов обитания. Satyrex speciosus - отличается яркой и привлекательной окраской (speciosus в переводе с латыни — "красивый").

- отличается яркой и привлекательной окраской (speciosus в переводе с латыни — "красивый"). ранее известный вид Satyrex longimanus, обитающий в Йемене и описанный ещё в 1903 году, теперь также относится к этому роду.

Раньше Satyrex longimanus относили к роду Monocentropus, но теперь объединили с новыми видами из-за схожести размеров копулятивных органов.

Все пауки рода Satyrex ведут роющий образ жизни. Они обитают в норах, которые выкапывают у основания кустарников или между камнями, предпочитая скрытность и защиту от внешних угроз.